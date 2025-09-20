Кошка превращается в щенка-разрушителя: почему домашний питомец грызёт всё подряд

Иногда кошка дома ведёт себя так, будто у вас живёт не пушистая мурлыка, а настоящий щенок. Владельцы удивляются: вместо тишины и уюта — разгрызенные коробки, обрывки бумаги, покусанные квитанции. Такое ощущение, что дома завёлся маленький "разрушитель". Но в большинстве случаев питомец вовсе не пытается насолить хозяину — у этого поведения есть свои объяснения.

Почему кошки грызут вещи

Причин у подобного поведения несколько. Чтобы разобраться, стоит рассмотреть их по отдельности.

Скука и нехватка игр

Когда коту нечем заняться, он ищет развлечения сам. Картонные коробки, бумага и даже провода превращаются в "игрушки". Шуршание, хруст и возможность гонять обрывки по полу делают это занятие особенно привлекательным.

Дефицит питательных веществ

Если кошка начинает пробовать несъедобное, возможно, в её рационе не хватает витаминов или микроэлементов. При натуральном кормлении необходимо обязательно добавлять витаминные комплексы — оптимально подбирать их вместе с ветеринаром.

Территориальное поведение

Коты активно обозначают границы, используя разные способы. Помимо когтей и мочи, они могут оставлять отметины и укусами. Особенно это проявляется у некастрированных животных или в доме, где живёт несколько питомцев.

Шерсть в желудке

Во время вылизывания кошка проглатывает много шерсти. Чтобы освободить желудок, ей нужно вызвать рвоту. Лучшее средство для этого — специальная трава, но если её нет, питомец может использовать подручные материалы.

Стресс и тревожность

Животное, пережившее переезд, смену хозяина или жизнь на улице, может грызть вещи, чтобы снять напряжение. Если к этому добавляются и другие тревожные признаки — апатия, агрессия, отказ от еды, то визит к ветеринару обязателен.

Боль или недомогание

Иногда необычное поведение связано с болезнью. Если кошка кусает предметы, при этом становится нервной, прячется, теряет аппетит, это повод для обследования.

Сравнение: нормальное и тревожное поведение кошки