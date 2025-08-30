Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:09

Переноска — не наказание: чего нельзя делать с кошкой, чтобы она не боялась переноски

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски

Кошки редко охотно заходят в переноску — для них это ограниченное пространство, связанное с поездками к ветеринару или другими стрессовыми ситуациями. Но если действовать правильно, можно помочь питомцу привыкнуть к клетке и воспринимать её как безопасное место.

Дайте время на знакомство

Не пытайтесь сразу посадить кошку в переноску. Сначала оставьте её открытой в комнате, где питомец проводит много времени. Пусть кошка сама подойдёт, обнюхает и постепенно привыкнет к новому предмету.

Сделайте клетку уютной

Внутрь можно положить плед, подушку или подстилку с привычным запахом. Это создаст ощущение комфорта и снизит тревогу. Если переноска достаточно просторная, туда можно поместить даже любимую лежанку — тогда кошка будет воспринимать клетку как "второй дом".

Используйте лакомства и игры

Чтобы вызвать положительные ассоциации, кладите внутрь угощения или игрушки. Когда кошка заходит в переноску добровольно, закрывайте дверцу ненадолго, постепенно увеличивая время. Главное — делать всё мягко и без принуждения.

Ассоциируйте с безопасностью

Важно, чтобы клетка воспринималась не как "тюрьма", а как укрытие. Если кошка привыкнет заходить туда сама — например, прятаться или отдыхать — поездки и визиты к ветеринару станут для неё менее стрессовыми.

Терпение и регулярность

Приучение займёт время, особенно если кошка ранее имела негативный опыт. Тренировки стоит начинать за несколько дней до поездки, даже если в ближайшее время вы никуда не собираетесь.

Клетка должна ассоциироваться у кошки с комфортом и безопасностью. Уютная подстилка, любимые игрушки и лакомства помогут сделать переноску привычным и спокойным местом.

