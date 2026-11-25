Для того чтобы кошка перестала бояться транспортировочного бокса, необходимо сделать его постоянным элементом домашней среды, а не извлекать из шкафа только перед визитом к врачу. Об NewsInfo рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Специалист пояснил, что страх перед переноской зачастую вызван негативными ассоциациями, так как животное видит в ней предвестник стрессового события. По словам эксперта, если предмет появляется в поле зрения питомца редко, он становится триггером тревоги. Чтобы нивелировать этот эффект, аксессуар должен стать привычной частью интерьера.

Владельцам рекомендуется превратить переноску в уютный домик, оставив ее открытой и дополнив мягкой подстилкой. Регулярная игра по правилам зверя поможет сформировать у кота положительное отношение к замкнутому пространству.

"Переноску оставить просто как часть интерьера, сделать из нее делать лежаночку, пусть она там всегда стоит, подкармливать кошку вкусняшками там или давать какие-нибудь игрушки, тогда появляется интерес. Приучать специально не нужно, это должно быть естественно", — отметил Волков.

Важным аспектом является физическое состояние животного во время движения. Зоопсихолог обратил внимание на то, что у кошек крайне чувствительный вестибулярный аппарат. Резкие повороты, ускорения и торможения могут вызвать у питомца сильное головокружение и тошноту, что лишь усиливает неприязнь к поездкам.

Если животное переносит дорогу слишком тяжело, стоит заранее проконсультироваться с ветеринаром для подбора легких седативных средств или препаратов от укачивания. Также стоит помнить, что даже техника безопасности при переноске животных влияет на их последующую готовность заходить в бокс.

"Если водить агрессивно машину, кошку укачивает, у нее возникает головная боль и тошнота. Нужно водить максимально аккуратно. Когда уберем негативный момент в поездке и когда переноска станет частью бытовой инфраструктуры, кошка быстро к ней привыкнет", — пояснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что похвала и лакомства внутри переноски закрепляют правильное поведение. Однако если сама поездка остается для кота мучительной, он продолжит избегать бокса, несмотря на все домашние тренировки. Кроме того, владельцам полезно знать, почему иногда кошка выбрала коробку вместо дорогого домика — это поможет лучше понять потребность питомца в безопасности.

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