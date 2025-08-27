Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
персидская кошка
персидская кошка
© commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:47

Здоровье вашей кошки в ваших руках: откажитесь от вредных привычек

Ветеринары предупреждают о распространённых ошибках в уходе за питомцами

Вы уверены, что ваша забота не вредит кошке? Порой из лучших побуждений мы совершаем ошибки, которые могут стоить питомцам здоровья.

Чистота — не всегда польза

Многие хозяева стремятся к идеальной чистоте: моют лапы после лотка, купают после малейшей оплошности. Но кошки — самостоятельные и чистоплотные животные. Чрезмерное мытье нарушает естественный баланс кожи и шерсти, вызывая раздражение и стресс.

Частые купания лишают кожу защитного слоя. Кошки сами прекрасно справляются с гигиеной.

Угощения с общего стола, даже если кошка их обожает, часто вредны. Ожирение, аллергии, проблемы с ЖКТ — расплата за минутную радость. Ветеринары напоминают: питание должно быть сбалансированным. Шоколад и колбаса — не еда для кошки.

Иногда полезнее проявить твёрдость и перевести питомца на лечебный корм, чем потакать капризам.

Опасное бездействие

Некоторые избегают визитов к ветеринару, опасаясь стресса для животного. Но промедление может усугубить болезнь. Кошки маскируют боль до последнего, и вовремя не оказанная помощь способна привести к трагичным последствиям.

