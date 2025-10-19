Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бегущая кошка по комнате
Бегущая кошка по комнате
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 20:11

Вот как за минуту понять, в каком настроении кошка — ее хвост и глаза подают нам сигналы

Настроение кошки можно определить по положению хвоста, выражению глаз и звукам

Каждый хозяин кошки знает: угадать, в каком она настроении, порой сложнее, чем разгадать кроссворд. В один момент питомец мурчит у вас на коленях, а через минуту гордо удаляется, демонстрируя независимость. Но за этой загадочностью скрывается чёткий язык тела — стоит лишь научиться его понимать.

Хвост — главный "индикатор настроения"

По мнению ветеринарного бихевиориста Элисон Геркен из Сан-Франциско, хвост — это самый честный "переводчик" эмоций кошки.

Хвост поднят вверх, кончик слегка загнут - кошка дружелюбна, уверена в себе и рада вашему обществу.
Исследования Саутгемптонского университета показали: кошки чаще подходят к другим животным именно с хвостом вверх.

Хвост опущен вниз - признак тревоги или страха. Лучше не трогайте питомца и дайте ему время прийти в себя. Иногда это также может быть сигналом боли или дискомфорта.

Резкие движения хвоста из стороны в сторону - предупреждение: кошка раздражена и может укусить или ударить лапой.

Глаза и взгляд расскажут всё

Глаза кошки — как зеркало её внутреннего мира.

Полузакрытые глаза - спокойствие, расслабленность и доверие. Это идеальный момент, чтобы погладить питомца.
Широко раскрытые глаза и расширенные зрачки - возбуждение, страх или любопытство.
Узкие зрачки и жёсткий взгляд - гнев или готовность защищаться.

"Когда кошка медленно моргает, она выражает симпатию — это своего рода "кошачий поцелуй”", — отмечают специалисты по поведению животных.

Попробуйте ответить ей тем же — медленно закройте и откройте глаза. Этот жест укрепит взаимное доверие.

Общая поза тела

Свободная осанка, расслабленные уши и хвост - кошка спокойна, чувствует себя в безопасности.
Сутулое тело, прижатые уши и распушённая шерсть - страх или агрессия. В такие моменты лучше не приближаться.
Свернувшаяся в клубок кошка с полузакрытыми глазами - полное расслабление и ощущение защищённости.

Что "говорит" кошка своими звуками

Кошки не молчаливы — просто нужно научиться различать интонации.

Нежное мяуканье - приветствие, знак симпатии.
Громкое, требовательное мяу - просьба: "Поиграй со мной" или "Дай поесть".
Мурлыканье - удовлетворение и комфорт.
Шипение и рычание - страх или предупреждение: "Не подходи".

Настроение кошки меняется в течение дня

Как и у людей, у кошек бывают всплески активности и периоды, когда они хотят побыть одни. Если питомец отошёл — не навязывайтесь. Уважение к личным границам делает отношения крепче, чем самые громкие проявления любви.

Чем дольше вы наблюдаете за своим котом, тем лучше начинаете понимать его язык. Со временем одно движение ушей, один взгляд или даже тишина скажут вам больше, чем сотни слов. И именно тогда между человеком и кошкой появляется настоящая связь — полная доверия, нежности и взаимопонимания.

