Мурлыканье — это не всегда любовь: как правильно понимать свою кошку

В отличие от собаки, которая счастлива получать ласку в любой момент, кошка сама решает, когда и сколько ей нужны внимание и поглаживания. Это обаятельное животное с яркой индивидуальностью дарит любовь и нежность хозяину — но исключительно по собственным правилам.

По словам ветеринара доктора Николетты Серети, кошки — чувствительные существа. Они обожают ласку, но важно уметь читать их "язык тела" и понимать, когда им приятно, а когда стоит остановиться.

Где кошек можно гладить

Голова и щеки — одно из самых безопасных мест, с которых можно начать.

Под подбородком — здесь кошкам особенно нравится, ведь самим им трудно вылизывать эту зону.

Спина от плеч до основания хвоста — многие питомцы любят лёгкие движения по шерсти.

Главное правило — двигаться рукой по направлению роста шерсти, а не "против".

Зоны, которых лучше избегать

Живот.

Лапы.

Хвост.

Эти области для кошек очень чувствительны. Прикосновения здесь могут вызвать раздражение или даже агрессивную реакцию.

Как понять, что кошка довольна

Громко мурлычет.

Делает лапками движения, будто "замешивает тесто" — это инстинкт из детства.

Трётся головой или телом о руку.

Лёгкое подрагивание хвоста может означать даже восторг.

Сигналы, что пора остановиться

Расширенные зрачки и напряжённый взгляд.

Уши прижаты назад.

Хвост резко дёргается или бьёт.

Шипение или рычание.

Все эти признаки означают, что кошке ласка больше неприятна, чем приятна.

Как правильно подойти к кошке

Дайте ей самой подойти к вам.

Протяните руку медленно, чтобы она обнюхала.

Никогда не делайте резких движений — кошка может воспринять их как угрозу.

Главное — терпение и наблюдение. Со временем между вами и питомцем сформируется доверие, которое станет основой крепкой связи на всю жизнь.