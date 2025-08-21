Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 7:49

Мурлыканье — это не всегда любовь: как правильно понимать свою кошку

Ветеринар Серети: кошек можно гладить по голове, щекам и спине, но не по животу

В отличие от собаки, которая счастлива получать ласку в любой момент, кошка сама решает, когда и сколько ей нужны внимание и поглаживания. Это обаятельное животное с яркой индивидуальностью дарит любовь и нежность хозяину — но исключительно по собственным правилам.

По словам ветеринара доктора Николетты Серети, кошки — чувствительные существа. Они обожают ласку, но важно уметь читать их "язык тела" и понимать, когда им приятно, а когда стоит остановиться.

Где кошек можно гладить

  • Голова и щеки — одно из самых безопасных мест, с которых можно начать.

  • Под подбородком — здесь кошкам особенно нравится, ведь самим им трудно вылизывать эту зону.

  • Спина от плеч до основания хвоста — многие питомцы любят лёгкие движения по шерсти.

Главное правило — двигаться рукой по направлению роста шерсти, а не "против".

Зоны, которых лучше избегать

  • Живот.

  • Лапы.

  • Хвост.

Эти области для кошек очень чувствительны. Прикосновения здесь могут вызвать раздражение или даже агрессивную реакцию.

Как понять, что кошка довольна

  • Громко мурлычет.

  • Делает лапками движения, будто "замешивает тесто" — это инстинкт из детства.

  • Трётся головой или телом о руку.

  • Лёгкое подрагивание хвоста может означать даже восторг.

Сигналы, что пора остановиться

  • Расширенные зрачки и напряжённый взгляд.

  • Уши прижаты назад.

  • Хвост резко дёргается или бьёт.

  • Шипение или рычание.

Все эти признаки означают, что кошке ласка больше неприятна, чем приятна.

Как правильно подойти к кошке

  • Дайте ей самой подойти к вам.

  • Протяните руку медленно, чтобы она обнюхала.

  • Никогда не делайте резких движений — кошка может воспринять их как угрозу.

Главное — терпение и наблюдение. Со временем между вами и питомцем сформируется доверие, которое станет основой крепкой связи на всю жизнь.

