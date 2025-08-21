Мурлыканье — это не всегда любовь: как правильно понимать свою кошку
В отличие от собаки, которая счастлива получать ласку в любой момент, кошка сама решает, когда и сколько ей нужны внимание и поглаживания. Это обаятельное животное с яркой индивидуальностью дарит любовь и нежность хозяину — но исключительно по собственным правилам.
По словам ветеринара доктора Николетты Серети, кошки — чувствительные существа. Они обожают ласку, но важно уметь читать их "язык тела" и понимать, когда им приятно, а когда стоит остановиться.
Где кошек можно гладить
-
Голова и щеки — одно из самых безопасных мест, с которых можно начать.
-
Под подбородком — здесь кошкам особенно нравится, ведь самим им трудно вылизывать эту зону.
-
Спина от плеч до основания хвоста — многие питомцы любят лёгкие движения по шерсти.
Главное правило — двигаться рукой по направлению роста шерсти, а не "против".
Зоны, которых лучше избегать
-
Живот.
-
Лапы.
-
Хвост.
Эти области для кошек очень чувствительны. Прикосновения здесь могут вызвать раздражение или даже агрессивную реакцию.
Как понять, что кошка довольна
-
Громко мурлычет.
-
Делает лапками движения, будто "замешивает тесто" — это инстинкт из детства.
-
Трётся головой или телом о руку.
-
Лёгкое подрагивание хвоста может означать даже восторг.
Сигналы, что пора остановиться
-
Расширенные зрачки и напряжённый взгляд.
-
Уши прижаты назад.
-
Хвост резко дёргается или бьёт.
-
Шипение или рычание.
Все эти признаки означают, что кошке ласка больше неприятна, чем приятна.
Как правильно подойти к кошке
-
Дайте ей самой подойти к вам.
-
Протяните руку медленно, чтобы она обнюхала.
-
Никогда не делайте резких движений — кошка может воспринять их как угрозу.
Главное — терпение и наблюдение. Со временем между вами и питомцем сформируется доверие, которое станет основой крепкой связи на всю жизнь.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru