Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот и кошачья мята
Кот и кошачья мята
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:54

Уют дома против риска для жизни: чем может закончиться укус животного

В Нижнекамске мужчине потребовалась операция после укуса кошки

Казалось бы, домашние животные — источник уюта и тепла. Но для жителя Нижнекамска обычный укус кошки обернулся целым летом борьбы с инфекцией и даже операцией у пластических хирургов.

Как всё началось

В конце мая 50-летнего мужчину укусила кошка. Сначала рана казалась незначительной, но очень быстро ситуация ухудшилась. В месте укуса развился абсцесс голени, который перерос во флегмону — тяжелое гнойное воспаление тканей без четких границ.

Именно с этим осложнением мужчина попал в местную больницу. Врачи были вынуждены удалить поражённые ткани, и рана оказалась настолько глубокой, что открылось сухожилие.

Почему случай оказался сложным

Инфекция проникла внутрь настолько глубоко, что простого лечения оказалось недостаточно. Медики направили пациента в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), где уже подключились специалисты более широкого профиля.

Что сделали врачи

В РКБ мужчине повторно очистили рану и провели пластику, чтобы закрыть повреждённый участок и ускорить заживление. После операции его отпустили домой, однако курс лечения ещё не завершён: впереди контрольное обследование и, возможно, новые вмешательства.

Почему это важно помнить

Даже небольшой укус домашнего животного может привести к тяжёлым последствиям. Врачи напоминают: нельзя игнорировать такие раны — лучше сразу обращаться к медикам, чем рисковать здоровьем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аквариум развивает ответственность у детей, по данным психологов сегодня в 16:06

Аквариум раскрывает тайну: как подводный мир превращает хаос в гармонию для детей

Почему аквариум подходит для детей лучше собак или кошек? Рыбки развивают внимание и ответственность, не требуя прогулок. Узнайте секреты выбора и ухода!

Читать полностью » Уход за рыбками в компактном аквариуме: правила экспертов сегодня в 12:42

Не как все: простой лайфхак для рыбок, доступный лишь тем, кто знает о компактном решении.

Хотите завести рыбок, но боитесь огромного аквариума? Узнайте, как создать комфорт для питомцев в 5-10 литрах: советы по выбору видов и уходу. Рыбки, аквариумистика, маленькие аквариумы.

Читать полностью » Исследования подтвердили: ночная активность кошек зависит от хозяина сегодня в 11:13

Ключ к тишине по ночам: ритуал, который укладывает даже самого активного кота

Почему одни люди — жаворонки, а другие — совы, мы знаем. Но оказывается, и кошки могут менять свой ритм — всё зависит от одного важного фактора.

Читать полностью » Учёные напомнили о роли режима и игр в формировании поведения собак сегодня в 10:40

Игры создают дисциплину, а не хаос: миф, в который продолжают верить хозяева собак

Узнайте три простых шага, которые помогут укрепить доверие и дружбу с собакой, сделав совместную жизнь ещё более радостной и гармоничной.

Читать полностью » Учёные отмечают: выбор хозяина у собак зависит не только от кормления и прогулок сегодня в 9:23

Ошибка в общении — и собака слушает другого: как не потерять доверие

Почему пёс тянется к одному человеку, а остальных будто не замечает? Разбираем тест на хозяина, преданный взгляд и семейные правила без конфликтов.

Читать полностью » Врачи советуют чередовать 2–3 вида корма, чтобы избежать избирательности у кошек сегодня в 8:10

Чем больше кормов — тем хуже аппетит: парадокс кошачьей избирательности

Почему кошки становятся избирательными в еде и как хозяину справиться с этой проблемой? Советы, мифы и реальные решения для здоровья питомца.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не могут быть веганами из-за отсутствия способности синтезировать таурин сегодня в 7:30

Веганство для кота — словно посадить льва на траву: чем это обернётся

Многие владельцы задумываются, можно ли перевести кошку на растительное питание. Разбираем, чем это грозит здоровью питомца и стоит ли доверять веганским кормам.

Читать полностью » Ветеринары: кошки не доверяют людям с резкими запахами духов и бытовой химии сегодня в 6:24

Ошибка в поведении — и кот превращается в врага: пять причин, почему питомец больше не доверяет

Кошки редко доверяют каждому встречному. Узнайте, какие привычки людей превращают их в врагов номер один в глазах пушистых питомцев.

Читать полностью »

Новости
Дом

Риски радиации в домашних условиях: какие вещи могут быть источниками излучений
Наука

Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия
УрФО

В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами
СФО

С 2026 года рыбаки ЯНАО получат расширенные меры поддержки от правительства региона
Красота и здоровье

Медики: резкий запах стула и газов может быть признаком воспалительных заболеваний кишечника
Еда

Правила приготовления подливы: муку обжаривают на масле для однородной текстуры
Дом

Врач Муньос назвала кухонные предметы, которые могут быть опасны для здоровья
Садоводство

Морковная кожура подходит для компоста и удобрения почвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet