Укус кошки — больше, чем царапина: он может быть опасен

Многие хозяева не задумываются, что даже самая ласковая кошка может внезапно укусить или поцарапать. Обычно такие повреждения поверхностные и быстро заживают, но бывают случаи, когда острые зубы животного проникают глубоко в кожу, оставляя маленькие, но опасные раны. В ротовой полости кошек живут бактерии, которые при укусе или царапине легко попадают в организм человека и могут вызвать серьёзную инфекцию. Особенно это касается детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Чем опасен кошачий укус

Даже если кошка выглядит чистой и ухоженной, её рот и когти содержат множество бактерий. Попав в глубокую рану, они распространяются по тканям, что может привести к воспалению и инфицированию. В тяжёлых случаях появляются температура, озноб, слабость и симптомы, напоминающие грипп. Игнорировать такие проявления нельзя: инфекция может быстро развиться и привести к серьёзным последствиям.

Симптомы инфекции

Определить, что укус стал опасен, можно по характерным признакам:

покраснение, отёк, воспаление вокруг раны;

выделение гноя или жидкости;

потеря чувствительности вблизи укуса;

красные или чёрные полосы на коже;

увеличение лимфоузлов;

лихорадка, ночные поты, усталость и мышечная слабость.

При появлении таких симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Заболевания, передающиеся через укусы

Pasteurella multocida — бактерия, часто встречающаяся в полости рта кошки. Вызывает воспаление и быстрое нагноение ран.

— бактерия, часто встречающаяся в полости рта кошки. Вызывает воспаление и быстрое нагноение ран. Cat Scratch Fever (CSD) — инфекция, вызванная бактерией Bartonella henselae. Передаётся через царапины и укусы, а также при облизывании. Особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом.

— инфекция, вызванная бактерией Bartonella henselae. Передаётся через царапины и укусы, а также при облизывании. Особенно опасна для людей с ослабленным иммунитетом. Бешенство — крайне редкое заболевание у домашних кошек, но смертельно опасное. Вакцинация питомца остаётся обязательной мерой профилактики.

— крайне редкое заболевание у домашних кошек, но смертельно опасное. Вакцинация питомца остаётся обязательной мерой профилактики. Столбняк — инфекция, вызываемая бактерией Clostridium tetani. При несвоевременной ревакцинации риск заражения возрастает, поэтому при укусе врачи часто рекомендуют сделать прививку.

Что делать при укусе кошки

Первое и самое важное — тщательно промыть рану проточной водой. Не используйте агрессивные химикаты, чтобы не усугубить повреждение. Если рана кровоточит, наложите стерильную повязку и слегка прижмите. После этого обратитесь к врачу: специалист очистит рану, при необходимости назначит антибиотики и порекомендует вакцины (например, от столбняка или, в редких случаях, от бешенства).

Как предотвратить укусы и царапины

Никогда не используйте руки в качестве игрушки — играйте только с помощью специальных приспособлений. Следите за поведением питомца: резкие движения хвоста, прижатые уши или расширенные зрачки — сигналы раздражения. Прекращайте игру при первых проявлениях агрессии. Давайте кошке достаточно физической и умственной нагрузки: лазалки, игрушки-головоломки, игры с хозяином. Используйте метод перенаправления — предложите игрушку или предмет, на который можно выплеснуть агрессию. Избегайте наказаний: физическое воздействие и крики только усиливают стресс и агрессию.

Кошачий укус — не всегда безобидная царапина. Даже маленькая ранка может привести к серьёзной инфекции, если её не обработать вовремя. Важно помнить о мерах профилактики, следить за поведением питомца и обращаться к врачу при первых тревожных симптомах.