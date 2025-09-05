Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старая кошка лежит на подстилке
Старая кошка лежит на подстилке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:31

Комфорт или катастрофа? Что на самом деле решает место для кошачьих родов

Подготовка места для родов кошки: рекомендации ветеринаров

Представьте: ваша любимица вот-вот станет мамой, и вы хотите, чтобы всё прошло гладко и уютно. А что, если я скажу, что правильное место может сделать этот процесс не только безопасным, но и комфортным для всех? Давайте разберёмся, как подготовить кошачий "роддом" шаг за шагом, чтобы ваша мурка чувствовала себя в безопасности.

Выбор идеального места

Первое, что важно — найти укромный уголок в доме. Он должен быть тихим, тёплым и без сквозняков, подальше от шума и суеты. Не ставьте его в прихожей, где постоянно кто-то ходит, или на кухне, где гремит холодильник.

Лучше выбрать комнату без прямых солнечных лучей — особенно если окна выходят на юг, ведь к полудню там может стать слишком жарко. Рядом не должно быть детской комнаты или других источников шума, чтобы мама-кошка не испугалась и не решила перетащить котят в другое место.

Подойдёт ли обычная коробка?

Не обязательно тратить деньги на специальные лежанки, если ваша кошка их не любит. Простая картонная коробка из магазина — отличный вариант. Для уюта постелите на дно одноразовую пелёнку (о том, как выбрать подходящую, мы рассказывали здесь) или чистые тряпки, например, старую футболку из натуральной ткани.

Не забудьте про клеёнку, чтобы ничего не промокло. Главное — чтобы кошка могла легко забираться внутрь, а котята позже не выбрались случайно.

Размер имеет значение

Коробка должна быть просторной: кошка должна помещаться в ней полностью, а потом там хватит места для всего выводка. Высокие борта защитят от любопытных других питомцев, но не слишком высокие — мама должна без труда входить и выходить.

Помните, что котятам тоже нужно пространство, чтобы не устроить "побег".

Что лучше не использовать

Хочется окружить любимицу заботой, но не переусердствуйте. Махровые полотенца кажутся мягкими, но для "гнезда" они не подойдут. По гигиеническим причинам избегайте ваты и марли — их ворсинки могут попасть в дыхательные пути котят. Газеты тоже под запретом, даже для уличных кошек, потому что типографская краска токсична для новорождённых.

Как помочь кошке привыкнуть

Если у вашей кошки первые роды или она нервничает, она может убегать из подготовленного места. Возможно, она уже нашла укромный уголок за диваном. Чтобы этого избежать, установите коробку за пару недель до родов в спокойном месте и дайте ей её исследовать. Если кошка упрямится, аккуратно перенесите её в "гнездо" в самый ответственный момент.

"Гнездование" беременной кошки начинается уже за пару недель до предполагаемой даты родов. Для ответственного хозяина момент, когда кошка начнет искать укромный уголок в коробке или на полке шкафа, означает, что пора позаботиться о комфортных условиях для окота.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: собаки распознают эмоции человека по запаху, голосу и жестам сегодня в 10:24

Лизнуть руку — всё равно что прочитать анализы: что собака узнаёт о человеке на вкус

Как собаки ощущают людей через запах, голос, прикосновения и эмоции? Узнайте, какие чувства помогают питомцам понять нас лучше, чем мы думаем.

Читать полностью » Учёные: зеркальный тест не подходит для проверки самосознания кошек и собак сегодня в 9:17

Чужой в отражении: почему питомцы не узнают себя в зеркале

Могут ли кошки и собаки осознавать себя? Учёные нашли неожиданные ответы, проверяя питомцев не только зеркалом, но и запахами.

Читать полностью » Морские свинки: зубы растут всю жизнь и требуют постоянного стачивания сеном сегодня в 8:44

В Перу их едят, в Европе обожают: парадоксальная судьба морских свинок

Морские свинки удивляют способностями и привычками, о которых многие владельцы даже не подозревают. Их жизнь полна сюрпризов, скрытых за милой внешностью.

Читать полностью » Врачи предупредили: дешёвый корм с субпродуктами снижает питательную ценность рациона собак сегодня в 7:39

Самая дорогая упаковка корма может оказаться пустышкой — как не попасть в ловушку маркетинга

Как выбрать корм для собаки, который будет полезным и при этом не разорит семейный бюджет? Несколько практичных способов сэкономить.

Читать полностью » Специалисты: отказ собаки от еды часто связан с нарушением режима кормления сегодня в 6:33

Собака оставляет корм в миске: ошибка хозяина превращает это в серьёзную проблему

Что делать, если собака отказывается доедать корм? Разбираем ошибки владельцев, последствия неправильного подхода и рабочие решения.

Читать полностью » Ветеринары назвали пользу пивных дрожжей для кошек и правила применения сегодня в 5:20

Дешёвое решение проблем: натуральная добавка для котов работает лучше дорогих комплексов

Натуральная добавка, способная укрепить иммунитет кошки, улучшить шерсть и поддержать пищеварение. Узнайте, когда и как её применять.

Читать полностью » Мейн-куны и сфинксы входят в число пород с высокой продолжительностью жизни сегодня в 4:15

Кошки живут дольше, чем раньше: секрет долголетия прямо под носом у хозяев

Некоторые кошки могут стать верными спутниками на долгие годы. Узнайте, какие породы считаются настоящими долгожителями и что влияет на их здоровье.

Читать полностью » Ветеринары: исследование мочи у собак выявляет инфекции и мочекаменную болезнь сегодня в 3:26

Простая баночка с мочой способна спасти питомцу жизнь — жаль, что многие не знают

Анализ мочи у собак помогает выявлять скрытые болезни и проводить диагностику дома. Узнайте, как правильно собрать образец и зачем это нужно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов
Дом

Эксперты объяснили, как выбрать экологичную мебель для дома
Наука и технологии

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов
Садоводство

Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство
Питомцы

Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов
ПФО

В Пензенской области выявлен случай дирофиляриоза — паразита, передающегося через комаров
УрФО

Роспотребнадзор: прививка от гриппа малоэффективна в разгар эпидемии
Садоводство

Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet