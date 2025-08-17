Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:36

Не всё то золото, что блестит: почему милый кошачий животик лучше обходить стороной?

Эксперты: прикосновения к животу у кошек чаще вызывают агрессию, а не ласку

Милое зрелище — кошка, лежащая на спине с раскинутыми лапками и открытым пушистым животиком. Хочется и сфотографировать, и приласкать. Но ветеринары и зоологи предупреждают: в большинстве случаев лучше этого не делать.

Уязвимая зона

Живот — самая защищаемая часть тела кошки. Здесь находятся жизненно важные органы, и прикосновения к этой зоне инстинктивно воспринимаются как потенциальная угроза. Даже домашние питомцы с развитым доверием к человеку часто реагируют на поглаживание живота агрессией или попыткой сбежать.

Индивидуальные особенности

Есть кошки, которые терпят или даже любят ласку в этой области, но они — скорее исключение. Большинство предпочитают, когда их гладят по голове, шее, спине или щекам.

Возможный сигнал болезни

Если кошка резко перестала позволять трогать живот или реагирует на это болезненно, это может указывать на проблемы с внутренними органами, кожные заболевания или общее недомогание. В таком случае стоит обратиться к ветеринару.

Когда живот можно трогать

Некоторые кошки позволяют гладить живот в моменты максимального доверия и расслабленности, а также во время игры — правда, чаще это оборачивается "ловушкой" с внезапной атакой лап и зубов.

У каждой кошки свои границы, и хозяину важно их уважать. Даже если питомец иногда разрешает поглаживания живота, следует внимательно следить за его реакцией и прекращать контакт при первых признаках дискомфорта.

