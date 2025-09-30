Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка и ладонь
Кошка и ладонь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Главная / Питомцы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:58

Живот — запретная зона: вот почему кошки не не любят ласку там

Показанный живот кошки не всегда означает приглашение к ласке

Многие владельцы кошек хотя бы раз сталкивались с ситуацией: питомец лежит на спине, демонстративно открыв живот, и кажется, что это приглашение к ласке. Но попытка дотронуться до этой области часто заканчивается царапинами или укусом. На самом деле всё гораздо сложнее — демонстрация живота не всегда означает желание контакта.

Живот — самая уязвимая зона

Главная причина, по которой большинство кошек не любят поглаживания по животу, связана с их физиологией. Здесь находятся жизненно важные органы, и инстинкт заставляет животное защищать эту область. Когда человек тянется к животу, кошка может воспринять это как угрозу.

Дополнительно играет роль повышенная чувствительность кожи: волосяные фолликулы в районе живота и бока особенно реагируют на прикосновения, что вызывает у кошки раздражение.

Доверие — не означает приглашение к ласке

Когда кошка показывает живот, это прежде всего сигнал доверия. Но не стоит делать логический скачок: доверие не обязательно означает готовность к поглаживаниям. Кошка может так лечь даже рядом с незнакомым человеком.

Как понять, нравится ли кошке

Признаки, что кошка принимает ласку на животе:

  • мурлыканье во время прикосновений;

  • расслабленное тело, вытянутое положение;

  • закрытые глаза и мягкие движения лап;

  • смена позы для большего комфорта.

Признаки, что кошке неприятно:

  • тело напряжено, лапы подтянуты к животу;

  • резкий уход или прыжок в сторону;

  • покусывание или удары лапами;

  • рычание или шипение;

  • подёргивания хвоста.

Где кошкам нравится больше всего

Если живот — "запретная зона", всегда остаются места, где почти любая кошка охотно принимает ласку:

  • под подбородком;

  • за ушами;

  • по спине и бокам;

  • по щекам и груди.

Эти области воспринимаются как безопасные и вызывают у животного удовольствие.

Как правильно подойти к кошке

Если вам хочется попробовать погладить живот питомца, делайте это осторожно. Начинайте с привычных зон (голова, спина), наблюдая за реакцией. Заметьте малейшие признаки напряжения и сразу прекратите контакт. Не принимайте отказ близко к сердцу — это не связано с отсутствием доверия или любви.

Кошка может позволить прикосновение сегодня, но отказаться завтра. Важно уважать её границы и читать язык тела.

А что если кошка всё же позволяет?

Если питомец расслаблен, мурлычет и явно получает удовольствие — это исключение, а не правило. В таких случаях прикосновения возможны, но всегда остаётся вероятность, что настроение резко изменится.

Открытый живот кошки чаще всего означает доверие, а не приглашение к ласке. Большинство животных защищают эту зону по инстинкту. Ласки стоит направлять туда, где кошке комфортно, а желание "погладить по животику" лучше оставить как редкую возможность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты объяснили, как защитить домашних птиц от холода осенью сегодня в 21:29

Перья не спасают от холода: вот безопасные способы согреть птиц осенью

Осенью температура падает, а отопление ещё не включили. Как защитить домашних птиц от переохлаждения и сохранить их здоровье?

Читать полностью » Ветеринар Михаил Шеляков объяснил, почему в России запрещено хоронить животных сегодня в 20:55

Любовь оборачивается нарушением: хозяева рискуют, хороня животных во дворе

Закон в России запрещает хоронить животных. Ветврач EcoSever рассказал, какие способы утилизации разрешены и как действовать владельцам.

Читать полностью » Куры умеют считать и проявляют самоконтроль сегодня в 20:46

Глупая курица? На самом деле птица с интеллектом и самоконтролем — не верьте в эти мифы

Шесть удивительных фактов о курах и петухах: интеллект, пылевые ванны, язык звуков и культурное значение. Узнайте их ближе!

Читать полностью » На Крите альпинисты спасли стервятника, который не мог взлететь сегодня в 19:17

Стервятники — санитары природы, без которых гибнет экосистема: вот почему на Крите их спасают

На Крите альпинисты спасли ослабленного стервятника. Что делать, если вы встретите дикую птицу, которая не может летать?

Читать полностью » Климатические изменения продлевают активность змей на несколько недель сегодня в 18:09

Осенью змеи не прячутся сразу: вот почему они задерживаются подольше на участках

Осенью змеи остаются активными дольше, чем мы привыкли думать. Узнайте, какие виды можно встретить и как защитить дом и участок.

Читать полностью » Собаки, крысы и пчёлы применяются в проектах ранней диагностики заболеваний сегодня в 17:11

Животные видят то, что скрыто от медицины: эти виды определяют болезни человека

Три вида животных умеют выявлять болезни ещё до анализов. Узнайте, как собаки, крысы и пчёлы помогают в диагностике человека.

Читать полностью » Даже самые прочные модели когтеточек быстро изнашиваются, если не заботиться о них сегодня в 16:54

Когтеточка превратилась в рассадник бактерий: как спасти дом от катастрофы

Когтеточка — спасение для мебели и важный элемент ухода за кошкой. Как правильно чистить и продлить срок службы этого аксессуара?

Читать полностью » Корги могут притворяться уставшими, чтобы получить лакомство сегодня в 16:37

11-е место по интеллекту, но на грани вымирания: как корги чуть не потеряли всё

Когда-то корги оказались на грани исчезновения. Но соцсети подарили породе вторую жизнь и сделали её символом милоты и ума.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Урожай клубники падает после 4 лет, если не пересаживать ее на другое место
Наука

В Трое нашли золотую брошь, нефрит и бронзовую булавку
Еда

Польза каперсов: витамин К, антиоксиданты и низкая калорийность
Культура и шоу-бизнес

Конфликт между Анджелиной Джоли и её отцом обострился на фоне политических заявлений — RadarOnline
Питомцы

Эксперт Ангельски Спиридаки рассказала, как вести себя при встрече с лисой
Садоводство

Спрос на садовые товары в 2025 году вырос на 50%
Садоводство

Агроном Андрей Седов предупредил об ошибках при хранении урожая яблок
Дом

Очки для зрения и солнцезащитные линзы безопаснее чистить мягким мылом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet