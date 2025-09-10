Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошки для семьи с детьми
Кошки для семьи с детьми
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 4:39

Кошка тянется на руки: скрытый сигнал, который хозяева часто не понимают

Поведение кошек на руках связано с привычкой и чувством безопасности

Кошки отличаются характерами не меньше, чем люди. Одни мурлыки постоянно ищут внимания и не представляют себе день без общения с хозяином, другие же предпочитают держаться на расстоянии и не терпят прикосновений. Особенно редко кошки позволяют поднимать себя на руки: большинству важно чувствовать твёрдую поверхность под лапами. Это связано с их врождённым чувством безопасности. Поэтому при необходимости брать питомца нужно правильно — поддерживая не только передние лапы, но и задние, чтобы животное ощущало устойчивость.

Почему кошка сама просится на руки

Иногда поведение оказывается совсем иным: питомец, словно ребёнок, встаёт на задние лапы и тянется к хозяину. Это может показаться странным, учитывая независимость кошачьего характера, но причин у такого поступка несколько.

Тяга к теплу и уюту

Кошки — создания теплолюбивые. В прохладное время года они активно ищут места, где можно согреться. Тело человека для них — настоящий источник тепла, поэтому желание устроиться на руках объясняется очень просто.

Привычка с детства

Если котёнка часто брали на руки с первых месяцев жизни, он вырастет с уверенностью, что это абсолютно нормально. Привычка закрепляется, и взрослая кошка продолжает стремиться к знакомому способу общения.

Поиск внимания

Большинству домашних кошек необходимо эмоциональное взаимодействие с человеком. Поглаживания, объятия и просто совместное времяпрепровождение укрепляют связь. Для животного это не только способ показать симпатию, но и возможность почувствовать себя спокойнее.

Чувство защищённости

Хозяин для кошки — не только источник еды, но и символ безопасности. Оказавшись на руках, питомец расслабляется, особенно если вокруг что-то пугает: незнакомые люди в доме, визит к ветеринару или новая обстановка. Для кошки это сродни возвращению в детство, когда рядом была мать, дарившая защиту.

Две противоположности в одном доме

Характеры кошек из одной семьи могут быть совершенно разными. Одно животное никогда не подпустит к себе и не позволит поднять себя над полом без особой необходимости. Другое, наоборот, не упустит шанса устроиться на руках, даже если хозяину неудобно.

Так, одна кошка может использовать помощь человека только тогда, когда нужно добраться в недоступное место, а в остальное время избегать контакта. Другая же — без колебаний запрыгнет на колени, устроится так, как удобно ей, и будет ожидать, что её желание обязательно учтут.

Нужно ли отказывать кошке

Само по себе стремление питомца оказаться на руках не является проблемой. Но стоит учитывать, что иногда хозяину бывает неудобно: кошка может уснуть, занимая руки надолго, или устроиться в момент, когда человек торопится. В таких ситуациях приходится находить баланс между вниманием к питомцу и собственным комфортом.

В конечном итоге просьба кошки поднять её на руки означает лишь одно — ей важно тепло, внимание и ощущение защищённости. Для животного это проявление доверия и способ наладить контакт с человеком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Перепады температуры опасны для аквариумных рыб и растений вчера в 20:19

Рыбы не носят свитера, греться хотят: вот как согреть аквариум без лишних хлопот

Осенью температура в доме меняется, и это отражается на аквариуме. Как защитить рыб и растения от перепадов холода?

Читать полностью » Эксперты назвали причины снижения активности у кошек в осенний период вчера в 19:13

Осень крадёт энергию у кошек: поэтому сон — норма, а не всегда тревожный сигнал

Осенью кошки становятся вялыми и больше спят. Почему так происходит и как помочь питомцу сохранить бодрость и здоровье?

Читать полностью » Ветеринары назвали безопасные способы согреть кошку и собаку без обогревателя вчера в 18:08

Обогреватель не спасёт питомца: вот простые шаги, которые превратят лежанку в оазис тепла

Как согреть питомца зимой без обогревателя? 7 простых способов сделают его уголок уютным и тёплым даже в морозы.

Читать полностью » Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой вчера в 17:12

Обычный рацион превращает кошку в вялую тень: вот что надо поменять к зиме

С наступлением холодов кошке нужен особый рацион. Как выбрать корм, чтобы питомец был здоровым и активным всю зиму?

Читать полностью » Значение звуков крыс: объяснение ветеринаров вчера в 16:22

Секреты общения крыс: как распознать болезнь по звукам питомца и вовремя помочь

Почему крыса хрюкает — радость или тревога? Разбираемся в звуках грызунов: от писка до свиста. Узнайте, что значит каждый звук вашего питомца и как помочь ему.

Читать полностью » Шиншиллы помогают аллергикам избежать симптомов, исследования подтверждают вчера в 16:07

Отчаяние аллергии к восторгу — как шиншилла возвращает улыбку в дом без риска

Шиншиллы — необычные грызуны, которые почти не вызывают аллергии и не пахнут. Узнайте, почему этот питомец может стать идеальным выбором для тех, кто боится аллергии на шерсть.

Читать полностью » Какие кости безопасны для собак, по данным ветеринаров вчера в 15:20

Кости: друг или предатель для вашей собаки? Контраст, который заставит задуматься

Можно ли безопасно давать собакам кости? Узнайте, какие виды костей полезны, а какие опасны, и как правильно угощать питомца, чтобы сохранить его здоровье.

Читать полностью » Кошки и собаки адаптируются к совместному проживанию при правильном вводе — выводы зоологов вчера в 15:04

Мир или война? Что на самом деле происходит между кошками и собаками в одном доме

Могут ли кошка и собака жить мирно в одном доме? Разберём различия в их "языках", советы по знакомству и дружелюбные породы, чтобы избежать конфликтов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Changan Deepal S05 в Европе подорожал почти втрое из-за пошлин
ДФО

Замминистра Роман Чекушов: диверсификация экспорта — ключ к устойчивому развитию России
Садоводство

Рододендроны и азалии нельзя обрезать в сентябре — они закладывают бутоны летом
Еда

Шеф-повара подтвердили, что вафельные коржи с фаршем в кляре сохраняют сочность и вкус
Культура и шоу-бизнес

Влад Соколовский рассказал о переживаниях из-за разлуки с дочерью Мией
Питомцы

Ветеринары: температура у кошек выше 39,7 °C или ниже 37,2 °C требует срочной помощи
Наука и технологии

14-килограммовые лапы и прыжки по пляжу: история самой долгой мистификации США
Красота и здоровье

Врач Татьяна Солнцева рассказала о пользе омега-3 для сердца и сосудов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet