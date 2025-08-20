Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Спящая кошка
Спящая кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:56

Как понять кошку: что скрывается за её позой на спине

Почему кошки лежат на спине: анализ поведения от ветеринаров

Задумывались ли вы, почему ваши пушистые друзья так любят принимать позу с животом кверху? Это может показаться странным, но у этого поведения есть несколько интересных объяснений.

Доверие и безопасность

Когда кошка лежит на спине, это говорит о высоком уровне доверия к вам. В таком положении она демонстрирует, что чувствует себя в безопасности и уверена, что вы не причините ей вреда. Это своего рода сигнал, что она готова расслабиться и насладиться моментом.

Иногда поза с выпяченным пузиком может говорить о доминировании. Кот, показывая своё животик, как бы заявляет: "Я здесь главный". Это поведение может быть направлено как на других животных, так и на людей. В этом случае, расслабленность кошки подчеркивает её уверенность в том, что ничто не угрожает её спокойствию.

Привлечение внимания

Кошки — настоящие манипуляторы! Если вы проходите мимо, и вдруг слышите "мррр" в сочетании с переворотом на спину, знайте: ваш питомец пытается привлечь ваше внимание. В этом случае он хочет, чтобы вы его погладили и уделили внимание.

Хотя нам может показаться, что лежать на животе для кошек неудобно, на самом деле это положение идеально подходит для отдыха. Оно позволяет им максимально расслабиться, вытянуться и насладиться спокойствием.

Таким образом, поза кошки, лежащей на спине, может иметь разные значения: от доверия и доминирования до желания получить ласку или просто комфортного отдыха. Наблюдая за своим питомцем, вы сможете лучше понять его характер и потребности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Невская маскарадная кошка: особенности ухода и содержания домашних питомцев сегодня в 13:08

5 вещей, которые должен знать каждый владелец невской маскарадной кошки

Невская маскарадная кошка — это не только красота, но и ежедневный уход. Узнайте, с какими трудностями столкнётся владелец этой породы, и решите, готовы ли вы к такому питомцу.

Читать полностью » Почему собаки предпочитают улицу дому: объяснение зоопсихологов сегодня в 12:52

Что скрывается за нежеланием собаки возвращаться с прогулки

Ваша собака не хочет идти домой после прогулки? Узнайте, почему это происходит и как сделать возвращение домой приятным для вашего питомца!

Читать полностью » Ветеринары объяснили причины ночного мяуканья кошек сегодня в 12:01

Стресс или скука? Как понять, что тревожит вашего питомца по ночам

Почему коты мяукают по ночам? Узнайте о причинах этого поведения и как помочь вашему питомцу, чтобы ночи стали спокойнее.

Читать полностью » Врачи-ветеринары: отказ собаки спать на спине может указывать на боль или стресс сегодня в 11:01

Собака перестала спать на спине — сигнал, который нельзя игнорировать

Почему собака спит на спине? Это признак доверия, комфорта или сигнал о проблемах со здоровьем? Раскрываем секреты языка тела вашего питомца.

Читать полностью » Токсикологи: гадюка наиболее опасна с середины лета до осени сегодня в 10:23

Укус гадюки может стоить жизни — вот что нужно знать заранее

Гадюки не любят встреч, но что делать, если она произошла? 5 важных правил, которые помогут избежать укуса и сохранить спокойствие.

Читать полностью » Врачи-ветеринары: поводок — необходимая мера безопасности для собаки на прогулке сегодня в 9:40

Маленькая собака — не игрушка: почему именно ей нужен поводок

Безопасность или свобода? Узнайте, почему эксперты настаивают на использовании поводка при выгуле собаки. Риски свободного выгула и практические советы для защиты вашего питомца.

Читать полностью » Веганский рацион опасен для кошек: слабость, выпадение шерсти и неврологические нарушения сегодня в 8:21

Одна миска без мяса — и у питомца начинаются эти опасные болезни

Веганство для кошек — опасный тренд! Ветеринары предупреждают, что растительный рацион может стоить кошке здоровья. Почему кошкам необходимо мясо и чем грозит его отсутствие?

Читать полностью » Кошки обнюхивают дыхание хозяина, чтобы снизить тревожность и укрепить связь сегодня в 7:08

Нос вместо стетоскопа: вот как кошка иногда диагностирует раньше врача

Почему кошка обнюхивает ваше лицо? Это проявление любви или кошка чувствует неладное с вашим здоровьем? Раскрываем тайны поведения питомца.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Зубочистка помогает томатам быстрее покраснеть: правила и ограничения метода
Туризм

Почему стоит отдыхать в Абхазии: плюсы и минусы вашей поездки
Спорт и фитнес

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот
Авто и мото

Dodge Viper с двигателем Hurricane I6 выдал 900+ л.с. на испытаниях BoostedMotorsports
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции
Садоводство

Августовская обрезка роз, лаванды и гортензий: как сохранить бутоны на следующий год
Дом

Как выбрать современный холодильник: классический или side-by-side
Наука и технологии

Крупнейший клад железных слитков найден в Боснии: что это меняет в истории Европы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru