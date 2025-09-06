Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глаза чёрной кошки
Глаза чёрной кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:36

Кошка в стене: что скрыто за взглядом, который меняет всё понимание домашних питомцев

Взгляд кошек в стену указывает на слуховые раздражители, заявляет зоолог

Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка вдруг замирает и уставится в одну точку на стене? Это может выглядеть довольно странно и даже немного пугающе. Многие сразу начинают думать о привидениях или мистических существах. Но стоит ли волноваться или вызывать экзорциста? Давайте разберёмся, что на самом деле происходит с вашим питомцем.

Что видит и слышит кошка?

Кошки обладают невероятно острым зрением и слухом — намного лучше, чем у человека. Поэтому то, что кажется нам пустой стеной, для них может быть настоящим источником интереса.

  • слышат то, что мы не слышим. Возможно, за стеной шуршат мыши или насекомые, а может, ветер свистит в вентиляции. Для кошки это как сигнал к вниманию и охоте.
  • видят мельчайшие детали. Кошачий глаз способен уловить даже отражение солнечного луча от пылинки, которую мы бы и не заметили. Это объясняет, почему коты так сосредоточенно наблюдают за "ничем".

Внимание к собственным ощущениям

Иногда причина может быть гораздо проще — кошка прислушивается к своему телу. Например, если у неё урчит живот или она съела что-то не то, питомец может задумчиво смотреть в одну точку, пытаясь понять свои ощущения.

Запахи играют важную роль в жизни кошек. Они могут почувствовать аромат готовящейся еды у соседей или запах с улицы, который нам незаметен. Это ещё один повод для сосредоточенного взгляда в стену — питомец просто "принюхивается" и обрабатывает информацию.

Мистики нет, есть природа

Не стоит пугаться, если кошка вдруг залипла в стену — это естественное поведение, связанное с её чувствами и восприятием мира. Экзорцисты могут подождать, а вы лучше понаблюдайте за своим любимцем и даже попробуйте запечатлеть этот момент.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы сегодня в 15:10

Тайный враг в вашем горшке: почему кошки рискуют здоровьем без предупреждения

Узнайте, какие комнатные и садовые растения опасны для здоровья кошек. Защитите своего пушистого друга от отравлений и неприятных симптомов.

Читать полностью » Симптомы приближения родов у кошек: информация от ветеринаров сегодня в 14:44

От ласки к тревоге: как кошачьи сигналы переворачивают мир беременной питомицы

Как понять, что у кошки скоро роды? Узнайте, какие физические и поведенческие признаки подсказывают хозяину о приближении важного события в жизни питомца.

Читать полностью » Учёные: привычка кошек играть с добычей связана с эволюцией и инстинктами сегодня в 8:29

Домашний комфорт не стирает охотничьей крови: зачем кошки играют с добычей

Почему кошки не убивают добычу сразу, а превращают охоту в игру? Ответ кроется в инстинктах, привычках и глубокой эволюционной памяти.

Читать полностью » Врачи: пожилым людям подходят собаки небольшого и среднего размера сегодня в 7:24

Четвероногие лекари одиночества: собаки, которые дарят покой в старости

Как выбрать собаку для пожилого человека? Эксперты называют породы, которые станут верными друзьями и не потребуют чрезмерных усилий.

Читать полностью » Исторический центр Венеции теряет уличных кошек из-за оттока жителей и стерилизации сегодня в 6:18

Город без кошек — город без защиты: чем обернётся для Венеции исчезновение усатых стражей

Венеция славится каналами и дворцами, но внимательный путешественник заметит любопытное исчезновение. Куда делись кошки с улиц лагуны?

Читать полностью » Дикие кабаны всё чаще выходят в города: советы охотоведов по безопасной встрече сегодня в 5:11

Вот что нельзя делать при встрече с кабаном: ошибка, которая провоцирует атаку

Дикие кабаны всё чаще появляются вблизи жилых районов. Что делать, если вы столкнулись с ними лицом к лицу, и какие ошибки могут стоить вам слишком дорого?

Читать полностью » Учёные: собаки используют жесты и позы для снижения стресса и общения сегодня в 4:22

Невидимые жесты питомца: их игнорирование оборачивается стрессом и болью

Собаки общаются не только лаем и хвостом. Они используют тайный язык жестов, который хозяева тоже могут освоить — и этим удивить питомца.

Читать полностью » Ветеринары: финский шпиц склонен к дисплазии тазобедренного сустава и эпилепсии сегодня в 3:22

Эта рыжая собака выглядит как лиса, но характер у неё совсем другой

Финский шпиц — собака, похожая на лису. Национальный символ Финляндии с удивительной историей и характером, который делает его идеальным компаньоном.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Декоративные кролики: условия содержания по советам экспертов по животным
Дом

Дизайнер Екатерина Островская рассказала, как правильно использовать пудровый розовый в интерьере
Спорт и фитнес

Сэм Бекуртни перечислил распространённые ошибки в rear delt fly
Садоводство

Рай для полезных животных: создаём эко – сад своими руками и забываем о вредителях
Наука и технологии

В северном полушарии 9 сентября можно будет наблюдать редкий метеорный поток
Красота и здоровье

Врачи: спатифиллум и сансевиерия улучшают микроклимат для аллергиков
Еда

Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet