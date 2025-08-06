Тайный код мурлык: что скрывают кошки, когда вы подносите телефон к уху

Вы звоните другу, и вдруг ваш кот, который секунду назад мирно спал, превращается в ураган. Он лезет в лицо, переворачивает вещи, мяукает — будто нарочно мешает вам говорить. Что это: ревность, игра или что-то ещё?

"С кем ты говоришь?" — думает кот

Когда вы звоните в одиночестве, кот не понимает, что вы общаетесь с кем-то невидимым. В его мире, если человек что-то произносит, значит, обращается именно к нему. И раз уж хозяин заговорил — пора требовать внимания!

Вы машинально гладите кота, чешете за ухом — и он запоминает: "Телефон = ласка". В следующий раз питомец будет ждать того же и начнёт активничать, как только услышит звонок.

Вкусняшка как отвлекающий манёвр

Если во время разговора вы даёте коту лакомство или игрушку, он быстро улавливает связь: "Телефон = угощение". И теперь каждый звонок для него — сигнал к действию.

Что делать, если кот мешает:

не раздражайтесь — это не вредность, а естественное поведение.

закройте дверь, если разговор важный.

игнорируйте настойчивые попытки привлечь внимание (если не хотите закреплять привычку).

"Кошки не понимают, что телефон — это не они. Для них ваш голос — всегда обращение к ним", — объясняет зоопсихолог.

Ваш кот не ревнует и не вредничает — он просто хочет общения. Если его поведение мешает, можно мягко скорректировать привычки.