Тайный код мурлык: что скрывают кошки, когда вы подносите телефон к уху
Вы звоните другу, и вдруг ваш кот, который секунду назад мирно спал, превращается в ураган. Он лезет в лицо, переворачивает вещи, мяукает — будто нарочно мешает вам говорить. Что это: ревность, игра или что-то ещё?
"С кем ты говоришь?" — думает кот
Когда вы звоните в одиночестве, кот не понимает, что вы общаетесь с кем-то невидимым. В его мире, если человек что-то произносит, значит, обращается именно к нему. И раз уж хозяин заговорил — пора требовать внимания!
Вы машинально гладите кота, чешете за ухом — и он запоминает: "Телефон = ласка". В следующий раз питомец будет ждать того же и начнёт активничать, как только услышит звонок.
Вкусняшка как отвлекающий манёвр
Если во время разговора вы даёте коту лакомство или игрушку, он быстро улавливает связь: "Телефон = угощение". И теперь каждый звонок для него — сигнал к действию.
Что делать, если кот мешает:
- не раздражайтесь — это не вредность, а естественное поведение.
- закройте дверь, если разговор важный.
- игнорируйте настойчивые попытки привлечь внимание (если не хотите закреплять привычку).
"Кошки не понимают, что телефон — это не они. Для них ваш голос — всегда обращение к ним", — объясняет зоопсихолог.
Ваш кот не ревнует и не вредничает — он просто хочет общения. Если его поведение мешает, можно мягко скорректировать привычки.
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