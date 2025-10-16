Кошка спит где попало? Эти 6 вариантов лежанок заставят её забыть про вашу кровать

Каждый кот — личность со своими привычками, характерами и предпочтениями. Одни обожают спать на подоконнике, другие ищут уединение под кроватью, а третьи устраиваются прямо на стопке свежего белья. Но у любой кошки должно быть своё место, где она чувствует себя в безопасности и комфорте. Лежанка не только добавляет уюта, но и помогает сохранить мебель — ведь довольная кошка меньше стремится занимать диван или кресло хозяина.

Почему кошке нужна личная лежанка

Кошки территориальны, и наличие собственного уголка помогает им расслабляться, спать крепче и чувствовать себя увереннее. Лежанка регулирует температуру тела, особенно если расположена у батареи или защищена от сквозняков. Кроме того, это способ проявить заботу о питомце: мягкий материал, приятный запах и привычное место снижают стресс.

"У кошек, как и у людей, есть потребность в личном пространстве. Лежанка даёт ощущение безопасности", — пояснила фелинолог Марина Громова.

Ниже — шесть популярных видов кошачьих "кроваток", каждая со своими плюсами и нюансами.

1. Глубокая лежанка — уютная корзинка для сна

Это классический вариант — круглая или овальная корзинка с высокими мягкими бортами. Такие модели идеально подходят кошкам, любящим сворачиваться клубком.

Преимущества:

создаёт ощущение защищённости;

бортики служат подушкой для головы;

красиво вписывается в интерьер, особенно если выполнена из ротанга или ткани с узором.

Совет: выбирайте модель со съёмным чехлом или матрасиком, чтобы облегчить стирку.

2. Матрасик — универсальный вариант

Мягкий матрасик можно использовать где угодно: на подоконнике, диване, полке или даже в переноске. Он лёгкий, компактный и хорошо стирается в машинке.

Плюсы:

удобно брать в поездки;

подходит для кошек, которые любят спать на высоте;

быстро сохнет после стирки.

Минус — кошка, любящая уединение, может не оценить отсутствие "стен". Поэтому такой вариант хорош для уверенных и спокойных питомцев.

3. Ватрушка — мягкая перинка для сна с эффектом объятия

Лежанка-"ватрушка" — нечто среднее между корзинкой и матрасом. Она имеет мягкие бортики и углубление в центре, в которое кошка буквально "проваливается".

Плюсы:

повторяет форму тела, создавая комфортное гнездо;

удерживает тепло;

нравится большинству кошек благодаря мягкости.

Минус — стирать такую лежанку немного сложнее, особенно если она цельношитая. Лучше выбирать модели со съёмным чехлом.

4. Гамак — наблюдательный пост

Если ваш кот — любитель высоты и панорамных видов, гамак станет его любимым местом. Его можно прикрепить к окну с помощью присосок или к батарее на кронштейнах.

Преимущества:

возможность наблюдать за улицей;

экономия пространства в квартире;

тепло и комфорт, особенно у радиатора.

Важно: убедитесь, что крепления прочные и выдерживают вес питомца. У крупных котов (мейн-кунов, британцев) лучше выбирать модели с металлической рамой.

5. Домик — убежище для интроверта

Для стеснительных или тревожных кошек лучший выбор — закрытая лежанка-домик. Внутри тепло, темно и спокойно, а мягкие стенки создают эффект "пещеры".

Плюсы:

идеален для сна и уединения;

защищает от сквозняков;

легко стирается, если конструкция тканевая.

Домики часто входят в состав игровых комплексов с когтеточками — так кошка получает сразу и укрытие, и место для активности.

6. Норка — тёплый спальный мешок

Для кошек, которые любят укутываться и греться, идеально подойдёт лежанка-норка. Это плотный плюшевый мешок с мягкими стенками и входом в виде арки.

Плюсы:

сохраняет тепло;

подходит для бесшерстных пород (сфинксы, донские, петербургские);

создаёт эффект "пледа", под которым кошка чувствует себя защищённой.

Важно: следите, чтобы вход держал форму и не сминался, иначе питомец может испугаться залезать внутрь.

Таблица сравнения видов лежанок

Вид Для кого подходит Преимущества Особенности ухода Глубокая Любители комфорта и уюта Защита, мягкость Съёмный чехол предпочтителен Матрасик Активные и уверенные кошки Компактность, удобство Простая стирка Ватрушка Любители тепла Очень мягкая, удерживает форму Труднее стирать Гамак Наблюдатели, кошки-исследователи Экономия места, вид из окна Проверяйте крепления Домик Скромные и пугливые кошки Защита, уединение Возможна полная стирка Норка Короткошерстные и бесшерстные Тёплая, мягкая, уютная Важно держать форму

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ставить лежанку на сквозняке.

Последствие: кошка будет её игнорировать.

Альтернатива: выберите угол без потоков воздуха, лучше рядом с батареей.

Ошибка: навязчиво "сажать" питомца в новое место.

Последствие: стресс, отказ от лежанки.

Альтернатива: дайте кошке время привыкнуть, можно положить туда её любимую игрушку или плед.

Ошибка: покупать слишком маленькую модель.

Последствие: дискомфорт, кошка перестанет ею пользоваться.

Альтернатива: ориентируйтесь на длину питомца с вытянутыми лапами.

А что если кошка игнорирует лежанку?

Некоторые животные долго привыкают к новому месту. Попробуйте:

переставить лежанку туда, где кошка обычно спит;

добавить вещь с вашим запахом;

использовать спрей с кошачьей мятой;

убрать резкие запахи ткани или стирального средства.

Если через неделю интерес не появился — возможно, тип лежанки просто не подошёл. Попробуйте модель другого формата — от открытой до полностью закрытой.

FAQ

Как часто стирать лежанку?

Раз в 1-2 недели, в зависимости от линьки. Матрасы и подушки желательно пылесосить каждые несколько дней.

Можно ли сделать лежанку своими руками?

Да — из старого свитера, коробки или корзины. Главное — мягкий наполнитель и ткань, которую легко стирать.

Какая лежанка лучше зимой?

Тёплая — ватрушка, домик или норка. Для лета подойдут лёгкие матрасики или гамаки.

Мифы и правда

Миф: кошки не нуждаются в собственной кроватке.

Правда: личное место снижает тревожность и защищает от простуды.

Миф: чем больше лежанка, тем лучше.

Правда: кошки любят тесные пространства, где могут свернуться клубком.

Миф: можно использовать человеческие подушки.

Правда: они впитывают запахи и влагу, что не подходит для гигиены животного.

3 интересных факта о кошачьем сне

Кошки спят до 16 часов в сутки, поэтому комфортное место — не роскошь, а необходимость.

Во сне мурлыки чувствуют вибрации — именно поэтому они предпочитают мягкие, но устойчивые поверхности.

Исследования показали: кошки, имеющие личную лежанку, реже демонстрируют тревожное поведение и лучше адаптируются к переездам.