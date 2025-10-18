Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кошка прячет нос
© Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:51

Почему кошки отказываются от новых лежанок: 5 ошибок, которые совершают все хозяева

Кошки отказываются от новых лежанок из-за 3 факторов

Покупка новой лежанки для кошки нередко превращается в испытание. Вы выбираете самую уютную, мягкую и красивую кроватку, приносите домой — и вдруг обнаруживаете, что питомец даже не смотрит в её сторону. Почему так происходит? Всё просто: кошки — консерваторы. Им нужно время, чтобы принять изменения и убедиться, что новое место безопасно. Но если подойти к процессу с пониманием, мурлыка непременно полюбит свой новый уголок.

Почему кошка игнорирует лежанку

Главная причина — чужой запах. Новая лежанка для нас пахнет "магазином", но для кошки — целым набором чужих ароматов: упаковки, склада, других животных. Питомец не узнаёт "своего" запаха, а значит, не чувствует себя в безопасности.

"Кошки воспринимают комфорт не глазами, а носом. Если вещь пахнет незнакомо — она вызывает тревогу", — отмечает фелинолог Мария Долгова.

Ещё один фактор — неподходящее место. Даже самая мягкая кроватка не понравится кошке, если она стоит на сквозняке, рядом с телевизором или в проходе. Мурлыки ценят уединение и тишину.

Как выбрать место для лежанки

Перед покупкой понаблюдайте, где кошка чаще отдыхает. Это может быть подоконник, диван, шкаф или даже угол за шторой. Животное само подскажет, где ему уютно.

  • Избегайте сквозняков и прямого солнца.

  • Не ставьте лежанку рядом с мисками — кошки не любят отдыхать возле еды.

  • Если в доме несколько питомцев, у каждого должно быть своё место, чтобы избежать конфликтов.

Иногда решение оказывается простым — разместите лежанку на привычной поверхности, например на шкафу или холодильнике. Кошки обожают высоту: оттуда можно наблюдать за происходящим и чувствовать себя в безопасности.

Как приучить кошку к новой лежанке

Заставить кошку невозможно — нужно создать положительные ассоциации. Вот проверенные шаги:

1. Сделайте лежанку "своей"

Сразу после покупки постирайте чехол или протрите ткань влажной губкой без ароматизаторов. Затем положите внутрь плед или вещь с вашим запахом - кошка почувствует знакомый аромат и быстрее примет новинку.

2. Используйте лакомства и похвалу

Чтобы вызвать интерес, подкиньте в лежанку пару крокетов корма или кусочек лакомства. Когда кошка подойдёт, похвалите её мягким голосом. Несколько таких подходов, и лежанка начнёт ассоциироваться с чем-то приятным.

"Положительная мотивация работает с кошками лучше любого принуждения", — советует зоопсихолог Ольга Нестерова.

3. Добавьте тепла

Кошки обожают тепло. Если лежанка холодная, особенно зимой, просто положите внутрь грелку или бутылку с тёплой водой. Но не забудьте убрать, когда она остынет, — холодная ткань может оттолкнуть питомца.

4. Учитывайте размер и форму

Кошка должна свободно тянуться и поворачиваться. Если лежанка слишком мала, ей будет тесно, а слишком большая — небезопасно. Замкнутая форма в виде домика подойдёт пугливым питомцам, а открытая подушка — активным и общительным.

5. Не торопите

Некоторые кошки начинают пользоваться новым местом только через несколько дней или недель. Главное — не заставляйте и не переносите питомца насильно. Кошка должна "сама выбрать момент".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: насильно укладывать кошку в лежанку.
    Последствие: стойкое отвращение к предмету.
    Альтернатива: позволить самостоятельно исследовать и ассоциировать с позитивом.

  • Ошибка: поставить кроватку в людном месте.
    Последствие: кошка не чувствует уединения.
    Альтернатива: разместить в тихом, защищённом уголке.

  • Ошибка: использовать ароматизаторы или спреи.
    Последствие: раздражение запаха.
    Альтернатива: добавить вещь с запахом хозяина или кошачью мяту.

Таблица "Плюсы и минусы" разных видов лежанок

Тип лежанки Плюсы Минусы
Подушка Простая в уходе, подойдёт любой кошке Не защищает от сквозняка
Домик Уют, безопасность, тепло Может быть тесно крупным котам
Гамак Идеален для подоконников и батарей Не подходит пожилым животным
Корзина Стильная, лёгкая Требует мягкой подстилки
Коврик с подогревом Комфорт зимой Может перегреваться при долгом использовании

Мифы и правда

  • Миф: кошка сама выберет новую лежанку.
    Правда: без помощи и правильного размещения питомец может вовсе её игнорировать.

  • Миф: если положить кошку в лежанку насильно, она привыкнет.
    Правда: это вызовет стресс и отторжение.

  • Миф: чем дороже лежанка, тем быстрее кошка её полюбит.
    Правда: важнее запах, форма и место, а не цена.

3 интересных факта

  1. Кошки спят в среднем до 16 часов в сутки, поэтому выбор места для сна напрямую влияет на их настроение и здоровье.

  2. У каждой кошки есть любимая температура сна - около 30°C, поэтому они выбирают самые тёплые точки квартиры.

  3. Некоторые питомцы "признают" лежанку только после того, как на ней немного полежит их хозяин — тогда она пахнет безопасно.

FAQ

Почему кошка спит не в лежанке, а в коробке?
Коробка создаёт ощущение защищённости. Попробуйте поставить лежанку в подобное укромное место.

Можно ли положить кошачью мяту внутрь?
Да, но не всем кошкам она нравится. Используйте умеренно.

Как часто нужно стирать лежанку?
Раз в 2-3 недели, чтобы убрать шерсть и запахи, но не терять знакомый аромат питомца.

Что делать, если кошка предпочитает кровать хозяина?
Это проявление привязанности. Можно положить лежанку рядом, чтобы она ассоциировалась с вами.

Как понять, что кошка приняла лежанку?
Она подходит, трётся, мнёт лапками или спит там — значит, место стало "её".

