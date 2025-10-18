Почему кошки отказываются от новых лежанок: 5 ошибок, которые совершают все хозяева

Покупка новой лежанки для кошки нередко превращается в испытание. Вы выбираете самую уютную, мягкую и красивую кроватку, приносите домой — и вдруг обнаруживаете, что питомец даже не смотрит в её сторону. Почему так происходит? Всё просто: кошки — консерваторы. Им нужно время, чтобы принять изменения и убедиться, что новое место безопасно. Но если подойти к процессу с пониманием, мурлыка непременно полюбит свой новый уголок.

Почему кошка игнорирует лежанку

Главная причина — чужой запах. Новая лежанка для нас пахнет "магазином", но для кошки — целым набором чужих ароматов: упаковки, склада, других животных. Питомец не узнаёт "своего" запаха, а значит, не чувствует себя в безопасности.

"Кошки воспринимают комфорт не глазами, а носом. Если вещь пахнет незнакомо — она вызывает тревогу", — отмечает фелинолог Мария Долгова.

Ещё один фактор — неподходящее место. Даже самая мягкая кроватка не понравится кошке, если она стоит на сквозняке, рядом с телевизором или в проходе. Мурлыки ценят уединение и тишину.

Как выбрать место для лежанки

Перед покупкой понаблюдайте, где кошка чаще отдыхает. Это может быть подоконник, диван, шкаф или даже угол за шторой. Животное само подскажет, где ему уютно.

Избегайте сквозняков и прямого солнца.

Не ставьте лежанку рядом с мисками — кошки не любят отдыхать возле еды.

Если в доме несколько питомцев, у каждого должно быть своё место, чтобы избежать конфликтов.

Иногда решение оказывается простым — разместите лежанку на привычной поверхности, например на шкафу или холодильнике. Кошки обожают высоту: оттуда можно наблюдать за происходящим и чувствовать себя в безопасности.

Как приучить кошку к новой лежанке

Заставить кошку невозможно — нужно создать положительные ассоциации. Вот проверенные шаги:

1. Сделайте лежанку "своей"

Сразу после покупки постирайте чехол или протрите ткань влажной губкой без ароматизаторов. Затем положите внутрь плед или вещь с вашим запахом - кошка почувствует знакомый аромат и быстрее примет новинку.

2. Используйте лакомства и похвалу

Чтобы вызвать интерес, подкиньте в лежанку пару крокетов корма или кусочек лакомства. Когда кошка подойдёт, похвалите её мягким голосом. Несколько таких подходов, и лежанка начнёт ассоциироваться с чем-то приятным.

"Положительная мотивация работает с кошками лучше любого принуждения", — советует зоопсихолог Ольга Нестерова.

3. Добавьте тепла

Кошки обожают тепло. Если лежанка холодная, особенно зимой, просто положите внутрь грелку или бутылку с тёплой водой. Но не забудьте убрать, когда она остынет, — холодная ткань может оттолкнуть питомца.

4. Учитывайте размер и форму

Кошка должна свободно тянуться и поворачиваться. Если лежанка слишком мала, ей будет тесно, а слишком большая — небезопасно. Замкнутая форма в виде домика подойдёт пугливым питомцам, а открытая подушка — активным и общительным.

5. Не торопите

Некоторые кошки начинают пользоваться новым местом только через несколько дней или недель. Главное — не заставляйте и не переносите питомца насильно. Кошка должна "сама выбрать момент".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: насильно укладывать кошку в лежанку.

Последствие: стойкое отвращение к предмету.

Альтернатива: позволить самостоятельно исследовать и ассоциировать с позитивом.

Ошибка: поставить кроватку в людном месте.

Последствие: кошка не чувствует уединения.

Альтернатива: разместить в тихом, защищённом уголке.

Ошибка: использовать ароматизаторы или спреи.

Последствие: раздражение запаха.

Альтернатива: добавить вещь с запахом хозяина или кошачью мяту.

Таблица "Плюсы и минусы" разных видов лежанок

Тип лежанки Плюсы Минусы Подушка Простая в уходе, подойдёт любой кошке Не защищает от сквозняка Домик Уют, безопасность, тепло Может быть тесно крупным котам Гамак Идеален для подоконников и батарей Не подходит пожилым животным Корзина Стильная, лёгкая Требует мягкой подстилки Коврик с подогревом Комфорт зимой Может перегреваться при долгом использовании

Мифы и правда

Миф: кошка сама выберет новую лежанку.

Правда: без помощи и правильного размещения питомец может вовсе её игнорировать.

Миф: если положить кошку в лежанку насильно, она привыкнет.

Правда: это вызовет стресс и отторжение.

Миф: чем дороже лежанка, тем быстрее кошка её полюбит.

Правда: важнее запах, форма и место, а не цена.

3 интересных факта

Кошки спят в среднем до 16 часов в сутки, поэтому выбор места для сна напрямую влияет на их настроение и здоровье. У каждой кошки есть любимая температура сна - около 30°C, поэтому они выбирают самые тёплые точки квартиры. Некоторые питомцы "признают" лежанку только после того, как на ней немного полежит их хозяин — тогда она пахнет безопасно.

FAQ

Почему кошка спит не в лежанке, а в коробке?

Коробка создаёт ощущение защищённости. Попробуйте поставить лежанку в подобное укромное место.

Можно ли положить кошачью мяту внутрь?

Да, но не всем кошкам она нравится. Используйте умеренно.

Как часто нужно стирать лежанку?

Раз в 2-3 недели, чтобы убрать шерсть и запахи, но не терять знакомый аромат питомца.

Что делать, если кошка предпочитает кровать хозяина?

Это проявление привязанности. Можно положить лежанку рядом, чтобы она ассоциировалась с вами.

Как понять, что кошка приняла лежанку?

Она подходит, трётся, мнёт лапками или спит там — значит, место стало "её".