Почему кошки отказываются от новых лежанок: 5 ошибок, которые совершают все хозяева
Покупка новой лежанки для кошки нередко превращается в испытание. Вы выбираете самую уютную, мягкую и красивую кроватку, приносите домой — и вдруг обнаруживаете, что питомец даже не смотрит в её сторону. Почему так происходит? Всё просто: кошки — консерваторы. Им нужно время, чтобы принять изменения и убедиться, что новое место безопасно. Но если подойти к процессу с пониманием, мурлыка непременно полюбит свой новый уголок.
Почему кошка игнорирует лежанку
Главная причина — чужой запах. Новая лежанка для нас пахнет "магазином", но для кошки — целым набором чужих ароматов: упаковки, склада, других животных. Питомец не узнаёт "своего" запаха, а значит, не чувствует себя в безопасности.
"Кошки воспринимают комфорт не глазами, а носом. Если вещь пахнет незнакомо — она вызывает тревогу", — отмечает фелинолог Мария Долгова.
Ещё один фактор — неподходящее место. Даже самая мягкая кроватка не понравится кошке, если она стоит на сквозняке, рядом с телевизором или в проходе. Мурлыки ценят уединение и тишину.
Как выбрать место для лежанки
Перед покупкой понаблюдайте, где кошка чаще отдыхает. Это может быть подоконник, диван, шкаф или даже угол за шторой. Животное само подскажет, где ему уютно.
-
Избегайте сквозняков и прямого солнца.
-
Не ставьте лежанку рядом с мисками — кошки не любят отдыхать возле еды.
-
Если в доме несколько питомцев, у каждого должно быть своё место, чтобы избежать конфликтов.
Иногда решение оказывается простым — разместите лежанку на привычной поверхности, например на шкафу или холодильнике. Кошки обожают высоту: оттуда можно наблюдать за происходящим и чувствовать себя в безопасности.
Как приучить кошку к новой лежанке
Заставить кошку невозможно — нужно создать положительные ассоциации. Вот проверенные шаги:
1. Сделайте лежанку "своей"
Сразу после покупки постирайте чехол или протрите ткань влажной губкой без ароматизаторов. Затем положите внутрь плед или вещь с вашим запахом - кошка почувствует знакомый аромат и быстрее примет новинку.
2. Используйте лакомства и похвалу
Чтобы вызвать интерес, подкиньте в лежанку пару крокетов корма или кусочек лакомства. Когда кошка подойдёт, похвалите её мягким голосом. Несколько таких подходов, и лежанка начнёт ассоциироваться с чем-то приятным.
"Положительная мотивация работает с кошками лучше любого принуждения", — советует зоопсихолог Ольга Нестерова.
3. Добавьте тепла
Кошки обожают тепло. Если лежанка холодная, особенно зимой, просто положите внутрь грелку или бутылку с тёплой водой. Но не забудьте убрать, когда она остынет, — холодная ткань может оттолкнуть питомца.
4. Учитывайте размер и форму
Кошка должна свободно тянуться и поворачиваться. Если лежанка слишком мала, ей будет тесно, а слишком большая — небезопасно. Замкнутая форма в виде домика подойдёт пугливым питомцам, а открытая подушка — активным и общительным.
5. Не торопите
Некоторые кошки начинают пользоваться новым местом только через несколько дней или недель. Главное — не заставляйте и не переносите питомца насильно. Кошка должна "сама выбрать момент".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: насильно укладывать кошку в лежанку.
Последствие: стойкое отвращение к предмету.
Альтернатива: позволить самостоятельно исследовать и ассоциировать с позитивом.
-
Ошибка: поставить кроватку в людном месте.
Последствие: кошка не чувствует уединения.
Альтернатива: разместить в тихом, защищённом уголке.
-
Ошибка: использовать ароматизаторы или спреи.
Последствие: раздражение запаха.
Альтернатива: добавить вещь с запахом хозяина или кошачью мяту.
Таблица "Плюсы и минусы" разных видов лежанок
|Тип лежанки
|Плюсы
|Минусы
|Подушка
|Простая в уходе, подойдёт любой кошке
|Не защищает от сквозняка
|Домик
|Уют, безопасность, тепло
|Может быть тесно крупным котам
|Гамак
|Идеален для подоконников и батарей
|Не подходит пожилым животным
|Корзина
|Стильная, лёгкая
|Требует мягкой подстилки
|Коврик с подогревом
|Комфорт зимой
|Может перегреваться при долгом использовании
Мифы и правда
-
Миф: кошка сама выберет новую лежанку.
Правда: без помощи и правильного размещения питомец может вовсе её игнорировать.
-
Миф: если положить кошку в лежанку насильно, она привыкнет.
Правда: это вызовет стресс и отторжение.
-
Миф: чем дороже лежанка, тем быстрее кошка её полюбит.
Правда: важнее запах, форма и место, а не цена.
3 интересных факта
-
Кошки спят в среднем до 16 часов в сутки, поэтому выбор места для сна напрямую влияет на их настроение и здоровье.
-
У каждой кошки есть любимая температура сна - около 30°C, поэтому они выбирают самые тёплые точки квартиры.
-
Некоторые питомцы "признают" лежанку только после того, как на ней немного полежит их хозяин — тогда она пахнет безопасно.
FAQ
Почему кошка спит не в лежанке, а в коробке?
Коробка создаёт ощущение защищённости. Попробуйте поставить лежанку в подобное укромное место.
Можно ли положить кошачью мяту внутрь?
Да, но не всем кошкам она нравится. Используйте умеренно.
Как часто нужно стирать лежанку?
Раз в 2-3 недели, чтобы убрать шерсть и запахи, но не терять знакомый аромат питомца.
Что делать, если кошка предпочитает кровать хозяина?
Это проявление привязанности. Можно положить лежанку рядом, чтобы она ассоциировалась с вами.
Как понять, что кошка приняла лежанку?
Она подходит, трётся, мнёт лапками или спит там — значит, место стало "её".
