Купание кошки
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:04

Ваш кот сходит с ума при виде воды? Ветеринары раскрыли главный секрет спокойного купания

Шерсть кошки задерживает воздух, поэтому при купании она быстро теряет тепло

Купание кошки — испытание не только для питомца, но и для хозяина. Мурлыки редко относятся к воде с восторгом, ведь в их природе нет привычки купаться. Однако иногда без этой процедуры не обойтись — например, после прогулки, при сильном загрязнении шерсти или при лечении кожи. Чтобы не превратить мытьё в стресс и драку, важно действовать поэтапно и с максимальным уважением к границам животного.

Почему кошки не любят воду

В отличие от собак, кошки не нуждаются в частом купании — они великолепно справляются с уходом за собой. Но при контакте с водой их тело теряет привычное ощущение контроля, шерсть становится тяжёлой, а запах шампуня раздражает. Всё это вызывает тревогу.

"Для кошки вода — это стресс, связанный с потерей устойчивости и запахом непривычных веществ", — пояснила зоопсихолог Марина Крылова.

Однако при правильном подходе даже купание можно превратить в спокойный ритуал.

Как подготовить кошку к купанию

Главная ошибка — хватать кошку и сразу нести в ванну. Процедура должна стать постепенной.

Шаг за шагом

  1. Привыкание к воде. Поставьте миску с небольшим количеством воды и дайте кошке изучить её. Через несколько дней можно поставить питомца лапками в воду — буквально на пару сантиметров.

  2. Поощрение. Во время каждой "тренировки" хвалите кошку, угощайте лакомством. Она должна понять: вода — не враг.

  3. Без шума и паники. Подготовьте место заранее: выключите стиральную машину, закройте дверь, чтобы не было громких звуков.

Основные правила безопасного купания

Этап Что важно сделать Почему это нужно
Подложить полотенце под лапы Чтобы кошка не скользила Уверенность снижает стресс
Поддерживать температуру 36-37 °C Не горячо и не холодно Оптимально для терморегуляции кошек
Использовать отдельный шампунь для кошек Людские средства вредны Могут вызвать аллергию или сухость кожи
Избегать головы и ушей Вода может попасть в уши и вызвать воспаление Лучше протереть влажной тканью
Использовать мягкие движения "Почёсывать", а не гладить Так кошка чувствует массаж, а не давление

"Если кошка почувствует уверенные и аккуратные движения, она начнёт доверять и даже расслабляться", — отметил ветеринар-грумер Илья Смирнов.

Мыльное правило

Шампунь лучше не наносить прямо на шерсть. Сначала разведите его в воде:

  • в стакане (около 180 мл) растворите 20 г средства;

  • вспеньте и нанесите получившуюся мыльную воду на шерсть губкой.

Так шампунь распределится равномерно, а смывать его будет проще.

После купания

  1. Не используйте фен, если кошка пугается. Лучше тщательно вытереть полотенцем и позволить питомцу досушиться самостоятельно.

  2. Позвольте ей уединиться. После стресса кошке нужно восстановиться, вылизаться и успокоиться.

  3. Обязательно похвалите. Скажите добрые слова, предложите лакомство, создайте положительную ассоциацию.

А что если кошка категорически боится воды?

Иногда лучше вообще отказаться от полноценного купания. Для чистки шерсти можно использовать:

  • сухие шампуни в виде пудры;

  • влажные салфетки для животных;

  • груминг-пену без смывания.

Эти средства помогают освежить шерсть без риска стресса.

Плюсы и минусы купания кошек

Плюсы Минусы
Улучшает внешний вид шерсти Может вызвать стресс
Помогает при аллергии или паразитах При неправильной температуре — риск простуды
Смывает аллергены и пыль Некоторые кошки теряют доверие к хозяину

FAQ

Как часто можно купать кошку?
Не чаще 2-4 раз в год, если она домашняя и не выходит на улицу.

Можно ли купать беременную кошку?
Лучше избегать — стресс может навредить. Если нужно, используйте влажную губку.

Что делать, если кошка поцарапала при купании?
Сначала обработайте рану антисептиком, потом попробуйте сократить стресс питомца при следующей попытке.

3 интересных факта

  1. Кошки некоторых пород (например, турецкий ван и бенгальская) любят воду и даже плавают.

  2. Шерсть кошки задерживает воздух, поэтому при купании она быстро "теряет" тепло и начинает мёрзнуть.

  3. После водных процедур кошка выделяет особые феромоны, сигнализирующие другим животным о своём "обновлении".

Исторический контекст

В древности египтяне считали кошек существами, связанных с солнцем, поэтому мыть их водой было табу — это считалось "осквернением" священного животного. В Европе же, напротив, кошек иногда купали в лечебных травах для "очищения души". Сегодня подход стал прагматичным: главное — комфорт и безопасность питомца.

