Ваш кот сходит с ума при виде воды? Ветеринары раскрыли главный секрет спокойного купания
Купание кошки — испытание не только для питомца, но и для хозяина. Мурлыки редко относятся к воде с восторгом, ведь в их природе нет привычки купаться. Однако иногда без этой процедуры не обойтись — например, после прогулки, при сильном загрязнении шерсти или при лечении кожи. Чтобы не превратить мытьё в стресс и драку, важно действовать поэтапно и с максимальным уважением к границам животного.
Почему кошки не любят воду
В отличие от собак, кошки не нуждаются в частом купании — они великолепно справляются с уходом за собой. Но при контакте с водой их тело теряет привычное ощущение контроля, шерсть становится тяжёлой, а запах шампуня раздражает. Всё это вызывает тревогу.
"Для кошки вода — это стресс, связанный с потерей устойчивости и запахом непривычных веществ", — пояснила зоопсихолог Марина Крылова.
Однако при правильном подходе даже купание можно превратить в спокойный ритуал.
Как подготовить кошку к купанию
Главная ошибка — хватать кошку и сразу нести в ванну. Процедура должна стать постепенной.
Шаг за шагом
-
Привыкание к воде. Поставьте миску с небольшим количеством воды и дайте кошке изучить её. Через несколько дней можно поставить питомца лапками в воду — буквально на пару сантиметров.
-
Поощрение. Во время каждой "тренировки" хвалите кошку, угощайте лакомством. Она должна понять: вода — не враг.
-
Без шума и паники. Подготовьте место заранее: выключите стиральную машину, закройте дверь, чтобы не было громких звуков.
Основные правила безопасного купания
|Этап
|Что важно сделать
|Почему это нужно
|Подложить полотенце под лапы
|Чтобы кошка не скользила
|Уверенность снижает стресс
|Поддерживать температуру 36-37 °C
|Не горячо и не холодно
|Оптимально для терморегуляции кошек
|Использовать отдельный шампунь для кошек
|Людские средства вредны
|Могут вызвать аллергию или сухость кожи
|Избегать головы и ушей
|Вода может попасть в уши и вызвать воспаление
|Лучше протереть влажной тканью
|Использовать мягкие движения
|"Почёсывать", а не гладить
|Так кошка чувствует массаж, а не давление
"Если кошка почувствует уверенные и аккуратные движения, она начнёт доверять и даже расслабляться", — отметил ветеринар-грумер Илья Смирнов.
Мыльное правило
Шампунь лучше не наносить прямо на шерсть. Сначала разведите его в воде:
-
в стакане (около 180 мл) растворите 20 г средства;
-
вспеньте и нанесите получившуюся мыльную воду на шерсть губкой.
Так шампунь распределится равномерно, а смывать его будет проще.
После купания
-
Не используйте фен, если кошка пугается. Лучше тщательно вытереть полотенцем и позволить питомцу досушиться самостоятельно.
-
Позвольте ей уединиться. После стресса кошке нужно восстановиться, вылизаться и успокоиться.
-
Обязательно похвалите. Скажите добрые слова, предложите лакомство, создайте положительную ассоциацию.
А что если кошка категорически боится воды?
Иногда лучше вообще отказаться от полноценного купания. Для чистки шерсти можно использовать:
-
сухие шампуни в виде пудры;
-
влажные салфетки для животных;
-
груминг-пену без смывания.
Эти средства помогают освежить шерсть без риска стресса.
Плюсы и минусы купания кошек
|Плюсы
|Минусы
|Улучшает внешний вид шерсти
|Может вызвать стресс
|Помогает при аллергии или паразитах
|При неправильной температуре — риск простуды
|Смывает аллергены и пыль
|Некоторые кошки теряют доверие к хозяину
FAQ
Как часто можно купать кошку?
Не чаще 2-4 раз в год, если она домашняя и не выходит на улицу.
Можно ли купать беременную кошку?
Лучше избегать — стресс может навредить. Если нужно, используйте влажную губку.
Что делать, если кошка поцарапала при купании?
Сначала обработайте рану антисептиком, потом попробуйте сократить стресс питомца при следующей попытке.
3 интересных факта
-
Кошки некоторых пород (например, турецкий ван и бенгальская) любят воду и даже плавают.
-
Шерсть кошки задерживает воздух, поэтому при купании она быстро "теряет" тепло и начинает мёрзнуть.
-
После водных процедур кошка выделяет особые феромоны, сигнализирующие другим животным о своём "обновлении".
Исторический контекст
В древности египтяне считали кошек существами, связанных с солнцем, поэтому мыть их водой было табу — это считалось "осквернением" священного животного. В Европе же, напротив, кошек иногда купали в лечебных травах для "очищения души". Сегодня подход стал прагматичным: главное — комфорт и безопасность питомца.
