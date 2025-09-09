Неприятный запах из пасти кошки: скрытый сигнал о смертельно опасных болезнях

Каждый владелец кошки знает: мурлыканье и ласка — лучшие моменты общения с питомцем. Но иногда вместо приятного звука хозяина встречает неприятный запах из пасти животного. Многие склонны отмахнуться, списывая всё на еду, однако запах изо рта у кошек часто говорит о проблемах со здоровьем. Разберёмся, какие болезни могут стоять за этим симптомом и как помочь любимцу сохранить свежее дыхание.

Основные причины запаха изо рта

1. Болезни зубов и дёсен

Самая частая причина неприятного запаха — стоматологические проблемы. Налёт и камень на зубах становятся питательной средой для бактерий. Они вызывают воспаление дёсен, стоматит и даже язвы. У кошки появляются красные дёсны, слюнотечение, она начинает хуже есть твёрдую пищу. Особенно часто такие трудности возникают у животных старше трёх лет, если им никогда не чистили зубы.

2. Особенности питания

Резкий запах нередко связан с рационом. Рыба, сырое мясо или дешёвый корм с ароматизаторами могут оставить стойкий след. Если проблема проявляется только после еды и быстро проходит, скорее всего, дело именно в пище. Но регулярное употребление некачественного корма постепенно ухудшает состояние зубов и ЖКТ.

3. Заболевания пищеварительной системы

Запах изо рта может быть следствием гастрита, дисбактериоза или других проблем желудка и кишечника. Иногда он приобретает сладковатый или химический оттенок. Дополнительные признаки — рвота, диарея, потеря аппетита и апатия. В таких случаях без обследования у ветеринара не обойтись.

4. Патологии почек и печени

Сбои в работе этих органов приводят к накоплению токсинов в организме. Это отражается и на дыхании кошки, которое начинает пахнуть аммиаком или химией. Дополнительно можно заметить жажду, частое мочеиспускание, потерю веса, а у некоторых животных — пожелтение слизистых и глаз. Чаще страдают пожилые питомцы старше семи лет.

5. Инфекции и инородные предметы

Иногда источник запаха — воспалительные процессы в носоглотке или ротовой полости. Бывает, что кошка проглатывает кусочек кости или нитку, и предмет застревает во рту. В таких случаях появляются кашель, чихание, выделения из носа, затруднённое глотание. Особенно это актуально для любопытных котят.

6. Сахарный диабет

У животных с этим заболеванием дыхание приобретает характерный сладковатый оттенок из-за скопления кетоновых тел. Кошка много пьёт, часто ходит в туалет, худеет и становится вялой. В группе риска — пожилые и полные питомцы.

Когда пора к врачу

Если неприятный запах появился один раз после еды — волноваться не стоит. Но если он сохраняется постоянно, усиливается или сопровождается другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к ветеринару. Особенно опасны случаи, когда дыхание пахнет аммиаком или ацетоном, а также если у животного есть воспалённые дёсны, рвота или отказ от еды.

