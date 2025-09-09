Неприятный запах из пасти кошки: скрытый сигнал о смертельно опасных болезнях
Каждый владелец кошки знает: мурлыканье и ласка — лучшие моменты общения с питомцем. Но иногда вместо приятного звука хозяина встречает неприятный запах из пасти животного. Многие склонны отмахнуться, списывая всё на еду, однако запах изо рта у кошек часто говорит о проблемах со здоровьем. Разберёмся, какие болезни могут стоять за этим симптомом и как помочь любимцу сохранить свежее дыхание.
Основные причины запаха изо рта
1. Болезни зубов и дёсен
Самая частая причина неприятного запаха — стоматологические проблемы. Налёт и камень на зубах становятся питательной средой для бактерий. Они вызывают воспаление дёсен, стоматит и даже язвы. У кошки появляются красные дёсны, слюнотечение, она начинает хуже есть твёрдую пищу. Особенно часто такие трудности возникают у животных старше трёх лет, если им никогда не чистили зубы.
2. Особенности питания
Резкий запах нередко связан с рационом. Рыба, сырое мясо или дешёвый корм с ароматизаторами могут оставить стойкий след. Если проблема проявляется только после еды и быстро проходит, скорее всего, дело именно в пище. Но регулярное употребление некачественного корма постепенно ухудшает состояние зубов и ЖКТ.
3. Заболевания пищеварительной системы
Запах изо рта может быть следствием гастрита, дисбактериоза или других проблем желудка и кишечника. Иногда он приобретает сладковатый или химический оттенок. Дополнительные признаки — рвота, диарея, потеря аппетита и апатия. В таких случаях без обследования у ветеринара не обойтись.
4. Патологии почек и печени
Сбои в работе этих органов приводят к накоплению токсинов в организме. Это отражается и на дыхании кошки, которое начинает пахнуть аммиаком или химией. Дополнительно можно заметить жажду, частое мочеиспускание, потерю веса, а у некоторых животных — пожелтение слизистых и глаз. Чаще страдают пожилые питомцы старше семи лет.
5. Инфекции и инородные предметы
Иногда источник запаха — воспалительные процессы в носоглотке или ротовой полости. Бывает, что кошка проглатывает кусочек кости или нитку, и предмет застревает во рту. В таких случаях появляются кашель, чихание, выделения из носа, затруднённое глотание. Особенно это актуально для любопытных котят.
6. Сахарный диабет
У животных с этим заболеванием дыхание приобретает характерный сладковатый оттенок из-за скопления кетоновых тел. Кошка много пьёт, часто ходит в туалет, худеет и становится вялой. В группе риска — пожилые и полные питомцы.
Когда пора к врачу
Если неприятный запах появился один раз после еды — волноваться не стоит. Но если он сохраняется постоянно, усиливается или сопровождается другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к ветеринару. Особенно опасны случаи, когда дыхание пахнет аммиаком или ацетоном, а также если у животного есть воспалённые дёсны, рвота или отказ от еды.
Что можно сделать
-
Проверить ротовую полость. При наличии зубного камня или воспаления врач может провести профессиональную чистку под наркозом.
-
Пересмотреть рацион. Лучше выбирать качественный корм, подходящий возрасту и состоянию здоровья кошки, и исключить со стола жирное мясо или рыбу.
-
Пройти обследование. При подозрении на болезни внутренних органов назначают анализы крови, мочи, УЗИ.
-
Следить за безопасностью. Убрать из дома предметы, которые кошка может проглотить.
-
Контролировать хронические болезни. При диабете или почечной недостаточности важно строго соблюдать назначения ветеринара.
