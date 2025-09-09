Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 6:20

Неприятный запах из пасти кошки: скрытый сигнал о смертельно опасных болезнях

Врачи предупредили: запах изо рта у кошек может быть признаком болезней почек, печени и диабета

Каждый владелец кошки знает: мурлыканье и ласка — лучшие моменты общения с питомцем. Но иногда вместо приятного звука хозяина встречает неприятный запах из пасти животного. Многие склонны отмахнуться, списывая всё на еду, однако запах изо рта у кошек часто говорит о проблемах со здоровьем. Разберёмся, какие болезни могут стоять за этим симптомом и как помочь любимцу сохранить свежее дыхание.

Основные причины запаха изо рта

1. Болезни зубов и дёсен

Самая частая причина неприятного запаха — стоматологические проблемы. Налёт и камень на зубах становятся питательной средой для бактерий. Они вызывают воспаление дёсен, стоматит и даже язвы. У кошки появляются красные дёсны, слюнотечение, она начинает хуже есть твёрдую пищу. Особенно часто такие трудности возникают у животных старше трёх лет, если им никогда не чистили зубы.

2. Особенности питания

Резкий запах нередко связан с рационом. Рыба, сырое мясо или дешёвый корм с ароматизаторами могут оставить стойкий след. Если проблема проявляется только после еды и быстро проходит, скорее всего, дело именно в пище. Но регулярное употребление некачественного корма постепенно ухудшает состояние зубов и ЖКТ.

3. Заболевания пищеварительной системы

Запах изо рта может быть следствием гастрита, дисбактериоза или других проблем желудка и кишечника. Иногда он приобретает сладковатый или химический оттенок. Дополнительные признаки — рвота, диарея, потеря аппетита и апатия. В таких случаях без обследования у ветеринара не обойтись.

4. Патологии почек и печени

Сбои в работе этих органов приводят к накоплению токсинов в организме. Это отражается и на дыхании кошки, которое начинает пахнуть аммиаком или химией. Дополнительно можно заметить жажду, частое мочеиспускание, потерю веса, а у некоторых животных — пожелтение слизистых и глаз. Чаще страдают пожилые питомцы старше семи лет.

5. Инфекции и инородные предметы

Иногда источник запаха — воспалительные процессы в носоглотке или ротовой полости. Бывает, что кошка проглатывает кусочек кости или нитку, и предмет застревает во рту. В таких случаях появляются кашель, чихание, выделения из носа, затруднённое глотание. Особенно это актуально для любопытных котят.

6. Сахарный диабет

У животных с этим заболеванием дыхание приобретает характерный сладковатый оттенок из-за скопления кетоновых тел. Кошка много пьёт, часто ходит в туалет, худеет и становится вялой. В группе риска — пожилые и полные питомцы.

Когда пора к врачу

Если неприятный запах появился один раз после еды — волноваться не стоит. Но если он сохраняется постоянно, усиливается или сопровождается другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к ветеринару. Особенно опасны случаи, когда дыхание пахнет аммиаком или ацетоном, а также если у животного есть воспалённые дёсны, рвота или отказ от еды.

Что можно сделать

  1. Проверить ротовую полость. При наличии зубного камня или воспаления врач может провести профессиональную чистку под наркозом.

  2. Пересмотреть рацион. Лучше выбирать качественный корм, подходящий возрасту и состоянию здоровья кошки, и исключить со стола жирное мясо или рыбу.

  3. Пройти обследование. При подозрении на болезни внутренних органов назначают анализы крови, мочи, УЗИ.

  4. Следить за безопасностью. Убрать из дома предметы, которые кошка может проглотить.

  5. Контролировать хронические болезни. При диабете или почечной недостаточности важно строго соблюдать назначения ветеринара.

