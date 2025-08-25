Запах у кошки изо рта не проходит — причина может оказаться неожиданной
Мало кто задумывается, но здоровье кошки напрямую связано с состоянием её зубов и десен. Именно из-за проблем в этой зоне у питомцев чаще всего появляется неприятный запах изо рта. Галитоз — так специалисты называют это явление — может быть как следствием банального зубного налёта, так и признаком серьёзных заболеваний.
Причины галитоза у кошек
Запах изо рта у кошек может возникнуть в любом возрасте. Чаще он встречается у взрослых и пожилых животных. Игнорировать этот симптом нельзя — он может указывать как на плохую гигиену полости рта, так и на сбои в работе внутренних органов.
При диабете дыхание приобретает сладковатый оттенок.
- При патологиях печени запах становится резким и неприятным.
- Заболевания ЖКТ или почек также могут провоцировать сильный галитоз.
Но чаще всего проблема кроется в зубах — камень, гингивит или пародонтит.
Симптомы, требующие внимания
Если помимо запаха у кошки появились вялость, отказ от еды, рвота или повышенная температура, откладывать визит к ветеринару нельзя. Эти признаки могут указывать на серьёзные болезни, требующие диагностики и лечения.
Как помочь кошке
Есть несколько способов, которые помогут улучшить ситуацию:
- Регулярная чистка зубов. Если болезнь не запущена, достаточно завести привычку ухаживать за зубами питомца 2-3 раза в неделю. При обильном налёте или камне потребуется профессиональная чистка у ветеринара, а иногда и удаление зуба.
- Коррекция рациона. На время стоит отказаться от мягкого влажного корма — он прилипает к зубам и усугубляет галитоз. Сухие гранулы, наоборот, помогают механически очищать зубы.
- Лакомства для здоровья зубов. Существуют специальные вкусняшки с особой текстурой, которые снижают образование налёта. Они не заменят чистку зубов, но станут полезным дополнением.
- Спреи и растворы. Растворы с хлоргексидином или натуральные спреи с мятой могут временно освежить дыхание и помочь в уходе. Но применять их стоит только после консультации с врачом.
Профилактика прежде всего
Лучший способ избежать галитоза — приучать питомца к гигиене зубов с раннего возраста. Регулярная чистка, правильное питание и контроль у ветеринара помогут сохранить здоровье и продлить активную жизнь кошки.
