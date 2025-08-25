Запах у кошки изо рта не проходит — причина может оказаться неожиданной

Мало кто задумывается, но здоровье кошки напрямую связано с состоянием её зубов и десен. Именно из-за проблем в этой зоне у питомцев чаще всего появляется неприятный запах изо рта. Галитоз — так специалисты называют это явление — может быть как следствием банального зубного налёта, так и признаком серьёзных заболеваний.

Причины галитоза у кошек

Запах изо рта у кошек может возникнуть в любом возрасте. Чаще он встречается у взрослых и пожилых животных. Игнорировать этот симптом нельзя — он может указывать как на плохую гигиену полости рта, так и на сбои в работе внутренних органов.

При диабете дыхание приобретает сладковатый оттенок.

При патологиях печени запах становится резким и неприятным.

Заболевания ЖКТ или почек также могут провоцировать сильный галитоз.

Но чаще всего проблема кроется в зубах — камень, гингивит или пародонтит.

Симптомы, требующие внимания

Если помимо запаха у кошки появились вялость, отказ от еды, рвота или повышенная температура, откладывать визит к ветеринару нельзя. Эти признаки могут указывать на серьёзные болезни, требующие диагностики и лечения.

Как помочь кошке

Есть несколько способов, которые помогут улучшить ситуацию:

Регулярная чистка зубов. Если болезнь не запущена, достаточно завести привычку ухаживать за зубами питомца 2-3 раза в неделю. При обильном налёте или камне потребуется профессиональная чистка у ветеринара, а иногда и удаление зуба.

Коррекция рациона. На время стоит отказаться от мягкого влажного корма — он прилипает к зубам и усугубляет галитоз. Сухие гранулы, наоборот, помогают механически очищать зубы.

Лакомства для здоровья зубов. Существуют специальные вкусняшки с особой текстурой, которые снижают образование налёта. Они не заменят чистку зубов, но станут полезным дополнением.

Спреи и растворы. Растворы с хлоргексидином или натуральные спреи с мятой могут временно освежить дыхание и помочь в уходе. Но применять их стоит только после консультации с врачом.

Профилактика прежде всего

Лучший способ избежать галитоза — приучать питомца к гигиене зубов с раннего возраста. Регулярная чистка, правильное питание и контроль у ветеринара помогут сохранить здоровье и продлить активную жизнь кошки.