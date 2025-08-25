Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка
Кошка
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Запах у кошки изо рта не проходит — причина может оказаться неожиданной

Галитоз у кошек: зубной камень, болезни печени и почек могут быть причиной

Мало кто задумывается, но здоровье кошки напрямую связано с состоянием её зубов и десен. Именно из-за проблем в этой зоне у питомцев чаще всего появляется неприятный запах изо рта. Галитоз — так специалисты называют это явление — может быть как следствием банального зубного налёта, так и признаком серьёзных заболеваний.

Причины галитоза у кошек

Запах изо рта у кошек может возникнуть в любом возрасте. Чаще он встречается у взрослых и пожилых животных. Игнорировать этот симптом нельзя — он может указывать как на плохую гигиену полости рта, так и на сбои в работе внутренних органов.

При диабете дыхание приобретает сладковатый оттенок.

  • При патологиях печени запах становится резким и неприятным.
  • Заболевания ЖКТ или почек также могут провоцировать сильный галитоз.

Но чаще всего проблема кроется в зубах — камень, гингивит или пародонтит.

Симптомы, требующие внимания

Если помимо запаха у кошки появились вялость, отказ от еды, рвота или повышенная температура, откладывать визит к ветеринару нельзя. Эти признаки могут указывать на серьёзные болезни, требующие диагностики и лечения.

Как помочь кошке

Есть несколько способов, которые помогут улучшить ситуацию:

  • Регулярная чистка зубов. Если болезнь не запущена, достаточно завести привычку ухаживать за зубами питомца 2-3 раза в неделю. При обильном налёте или камне потребуется профессиональная чистка у ветеринара, а иногда и удаление зуба.
  • Коррекция рациона. На время стоит отказаться от мягкого влажного корма — он прилипает к зубам и усугубляет галитоз. Сухие гранулы, наоборот, помогают механически очищать зубы.
  • Лакомства для здоровья зубов. Существуют специальные вкусняшки с особой текстурой, которые снижают образование налёта. Они не заменят чистку зубов, но станут полезным дополнением.
  • Спреи и растворы. Растворы с хлоргексидином или натуральные спреи с мятой могут временно освежить дыхание и помочь в уходе. Но применять их стоит только после консультации с врачом.

Профилактика прежде всего

Лучший способ избежать галитоза — приучать питомца к гигиене зубов с раннего возраста. Регулярная чистка, правильное питание и контроль у ветеринара помогут сохранить здоровье и продлить активную жизнь кошки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек сегодня в 2:36

Один гамак изменил поведение кошки: теперь отдыхает спокойно

Кошки нуждаются в особом пространстве. Семь простых аксессуаров помогут обогатить их жизнь, сохранить мебель и подарить питомцу счастье.

Читать полностью » Ветеринары: поиск еды снижает стресс и тревожность у собак сегодня в 1:15

Хозяева заметили перемены: собака стала спокойнее из-за этой игры

Инстинкт добычи пищи по-прежнему живёт в собаках. Узнайте, как направить его в правильное русло и сделать питомца по-настоящему счастливым.

Читать полностью » На аукционе в Уберландии курицу Индио Гиганте ростом 1,12 м купили за 14 тысяч реалов сегодня в 0:26

Птица гигантских размеров стала сенсацией аукциона в Бразилии

Редкая курица породы Индио Гиганте была продана на первом аукционе в Бразилии за 14 тысяч реалов. Чем уникальны эти птицы и почему они так ценятся?

Читать полностью » Дешёвые корма на основе кукурузы и сои вредны для животных вчера в 23:25

Эксперт рассказал, какие добавки в кормах могут навредить питомцам

Некоторые корма для животных содержат добавки, которые могут вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и даже повысить риск онкологии. Эксперт рассказал, чего стоит избегать.

Читать полностью » В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем вчера в 22:22

Мэр Ельца приютил спасённого котёнка с проблемами лап

Котёнок, застрявший в окне шестого этажа в Ельце, обрёл новый дом. Его судьбой тронулся мэр города, который решил забрать малыша к себе.

Читать полностью » Кролики требуют не меньше внимания, чем кошки и собаки вчера в 21:09

Кролик — не игрушка: вот что должен знать каждый будущий хозяин

Кролик — милый, но требовательный питомец. Узнайте, как правильно заботиться о его питании, здоровье и эмоциях, чтобы он жил счастливо.

Читать полностью » Игры для ума помогают собакам снизить стресс и укрепить привязанность к хозяину вчера в 20:03

Хотите, чтобы собака жила дольше? Дайте ей задачи для ума

Не только прогулки важны для собаки: умственные игры делают её счастливее, умнее и спокойнее. Узнайте 3 лучших способа тренировать собачий ум.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собаки лезут в мусор и чем это опасно вчера в 19:17

Запахи, которые манят: почему мусор так притягателен для собак

Почему собака тянется к мусору и как её от этого отучить? История, инстинкты и практические советы помогут понять и решить проблему.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног
Еда

Рецепт кокосовых шариков без сахара и выпечки
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка на гребле: 5 раундов высокой интенсивности
Дом

Деликатные ткани и бельё: правила ухода без машинной стирки
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Бен Лаудер-Дайкс перечислил упражнения с гантелями для спины и корпуса
Садоводство

Секрет опытных садоводов: зачем укрывать грядки сорняками – простой и эффективный метод
Культура и шоу-бизнес

Prime Video представит сериал "Бегущий по лезвию 2099" в 2026 году
Авто и мото

Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru