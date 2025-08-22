Игнорировать нельзя: неприятное дыхание у кошки — первый симптом серьёзных проблем
Вы сидите на диване с любимым котёнком, обнимаете его — и вдруг замечаете неприятный запах из пасти. Нормально ли это? У кошек редко бывает "свежее дыхание", но если запах меняется или усиливается, это повод насторожиться: он может сигнализировать о проблемах со здоровьем.
Основные причины неприятного запаха у кошек
- Стоматологические болезни. Наиболее частая причина — болезни зубов и дёсен. Налёт, кариес, гингивит или пародонтоз приводят к воспалению и, как следствие, к неприятному запаху. Ветеринарная чистка зубов и регулярный уход помогут снизить риск.
- Питание. Иногда запах напрямую связан с кормом. Сильнопахнущие продукты или доступ к мусору также вызывают зловонное дыхание.
- Болезни внутренних органов. Почки — хроническая почечная недостаточность часто сопровождается запахом аммиака.
Диабет — может придавать дыханию "сладковатый" или необычный запах.
Печень — серьёзные патологии вызывают накопление токсинов, что отражается на дыхании. Дополнительно могут наблюдаться желтушность глаз и дёсен, слюнотечение и потеря аппетита.
Опухоли полости рта
Рак ротовой полости также может сопровождаться запахом, появлением крови в слюне и трудностями при глотании.
Как помочь кошке
- Регулярная чистка зубов — специальной щёткой и пастой для кошек.
- Правильное питание — сбалансированный рацион, поддерживающий здоровье зубов.
- Свежая вода — ежедневная замена помогает избежать обезвоживания и сухости во рту.
- Профилактические осмотры — визиты к ветеринару не реже 1 раза в год.
Ветеринар может назначить профессиональную чистку зубов, антибиотики при инфекции или специализированное лечение при заболеваниях почек, печени или эндокринных нарушениях.
Помните: неприятный запах — это симптом, а не "особенность". Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше шанс сохранить здоровье питомца.
