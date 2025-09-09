Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:13

Осень крадёт энергию у кошек: поэтому сон — норма, а не всегда тревожный сигнал

Эксперты назвали причины снижения активности у кошек в осенний период

С приходом осени многие хозяева замечают: их кошки становятся менее активными, больше спят и реже играют. Такое поведение не всегда повод для тревоги — оно связано с естественными изменениями в организме и внешней среде. Но знать причины этого явления и способы поддержать питомца всё же важно.

Почему кошки становятся вялыми осенью

Сезонные биоритмы

Кошки, как и люди, чувствительны к смене светового дня. Осенью он сокращается, и организм начинает вырабатывать больше мелатонина — "гормона сна". Поэтому животные чаще клюют носом и дольше отдыхают.

Температурные изменения

Даже домашние кошки реагируют на похолодание. Организм тратит больше энергии на сохранение тепла, и питомцы инстинктивно выбирают отдых вместо активности.

Линька

Осенью у многих кошек начинается смена шерсти. На этот процесс уходит много ресурсов организма, что тоже отражается на уровне энергии.

Инстинкты сохранения сил

В природе именно осенью многие животные начинают "замедляться", подстраиваясь под приближающуюся зиму. Домашние кошки унаследовали эти привычки от своих диких предков.

Как помочь питомцу оставаться бодрым

  1. Игры каждый день
    Даже 10-15 минут подвижных игр с игрушками-погремушками, лазерной указкой или дразнилкой помогают поддерживать тонус мышц и активность кошки.

  2. Правильное питание
    Сбалансированный корм с достаточным количеством белка и витаминов поможет животному легче перенести сезонные перемены. Можно добавить лакомства для суставов и шерсти.

  3. Комфортное место для сна
    Обеспечьте питомцу тёплую и уютную лежанку вдали от сквозняков. Чем комфортнее отдых, тем быстрее кошка восстанавливает силы.

  4. Контроль веса
    Осенью кошки склонны набирать лишний вес из-за снижения активности. Следите за количеством корма и не перекармливайте питомца.

  5. Витамин D и солнечный свет
    По возможности давайте кошке больше времени проводить у окна или на балконе. Солнечный свет помогает компенсировать недостаток витамина D.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если вялость сопровождается отказом от еды, резким снижением веса, апатией или проблемами с шерстью, лучше показать животное специалисту. Иногда за сезонными изменениями могут скрываться болезни.

Осенью кошки действительно становятся спокойнее и больше отдыхают — это естественная реакция организма на смену погоды и ритма дня. Задача хозяина — поддержать питомца: обеспечить правильное питание, подвижные игры и комфортные условия. Тогда сезонное снижение активности не станет проблемой.

