Осень крадёт энергию у кошек: поэтому сон — норма, а не всегда тревожный сигнал
С приходом осени многие хозяева замечают: их кошки становятся менее активными, больше спят и реже играют. Такое поведение не всегда повод для тревоги — оно связано с естественными изменениями в организме и внешней среде. Но знать причины этого явления и способы поддержать питомца всё же важно.
Почему кошки становятся вялыми осенью
Сезонные биоритмы
Кошки, как и люди, чувствительны к смене светового дня. Осенью он сокращается, и организм начинает вырабатывать больше мелатонина — "гормона сна". Поэтому животные чаще клюют носом и дольше отдыхают.
Температурные изменения
Даже домашние кошки реагируют на похолодание. Организм тратит больше энергии на сохранение тепла, и питомцы инстинктивно выбирают отдых вместо активности.
Линька
Осенью у многих кошек начинается смена шерсти. На этот процесс уходит много ресурсов организма, что тоже отражается на уровне энергии.
Инстинкты сохранения сил
В природе именно осенью многие животные начинают "замедляться", подстраиваясь под приближающуюся зиму. Домашние кошки унаследовали эти привычки от своих диких предков.
Как помочь питомцу оставаться бодрым
-
Игры каждый день
Даже 10-15 минут подвижных игр с игрушками-погремушками, лазерной указкой или дразнилкой помогают поддерживать тонус мышц и активность кошки.
-
Правильное питание
Сбалансированный корм с достаточным количеством белка и витаминов поможет животному легче перенести сезонные перемены. Можно добавить лакомства для суставов и шерсти.
-
Комфортное место для сна
Обеспечьте питомцу тёплую и уютную лежанку вдали от сквозняков. Чем комфортнее отдых, тем быстрее кошка восстанавливает силы.
-
Контроль веса
Осенью кошки склонны набирать лишний вес из-за снижения активности. Следите за количеством корма и не перекармливайте питомца.
-
Витамин D и солнечный свет
По возможности давайте кошке больше времени проводить у окна или на балконе. Солнечный свет помогает компенсировать недостаток витамина D.
Когда стоит обратиться к ветеринару
Если вялость сопровождается отказом от еды, резким снижением веса, апатией или проблемами с шерстью, лучше показать животное специалисту. Иногда за сезонными изменениями могут скрываться болезни.
Осенью кошки действительно становятся спокойнее и больше отдыхают — это естественная реакция организма на смену погоды и ритма дня. Задача хозяина — поддержать питомца: обеспечить правильное питание, подвижные игры и комфортные условия. Тогда сезонное снижение активности не станет проблемой.
