Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошачья автокормушка
Кошачья автокормушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 8:22

Когда хозяина нет дома, спасает только это гаджет: кошка никогда не останется голодной

Автокормушка выдаёт корм по таймеру и помогает соблюдать режим питания кошки

Кошки — создания с характером, и каждый хозяин знает: главное для пушистого друга — любовь, внимание и вкусный обед строго по расписанию. Но в современном ритме жизни не всегда удаётся вовремя наполнять миску. На помощь приходит автоматическая кормушка — компактный гаджет, который сам выдаёт корм по заданному времени.

Как работает автокормушка

Принцип прост: хозяин засыпает сухой корм в контейнер, закрывает крышку, устанавливает таймер — и устройство в нужный момент открывает лоток с порцией еды.

Современные модели умеют гораздо больше:

  • управляются со смартфона;

  • показывают, чем занимается питомец, благодаря встроенной камере;

  • дозируют корм с точностью до грамма;

  • а некоторые дополнительно снабжены автоматической поилкой.

Такой гаджет снимает тревогу: даже если вы задержались или уехали, питомец не останется голодным.

Когда автокормушка особенно полезна

  • Если хозяин часто задерживается на работе. Таймер гарантирует, что питомец получит еду вовремя, без стрессов и жалобных мяуканий.

  • Во время командировок или поездок. Засыпав достаточный запас корма, можно спокойно уехать на пару дней.

  • При проблемах со здоровьем. Некоторым кошкам нужны частые и дробные кормления по расписанию. Автокормушка поможет строго соблюдать рекомендации ветеринара.

  • Для дополнительного контроля питья. Модели с поилкой поддерживают запас свежей воды до недели.

Когда автокормушка не нужна

Несмотря на удобство, есть ситуации, когда лучше обойтись без неё:

  • у вас есть возможность кормить питомца вручную и превращать процесс в ежедневный ритуал общения;

  • котёнку меньше 6–8 месяцев (им нужно особое внимание и контроль);

  • питомец питается только натуральной едой;

  • кошка на лечебной диете, которую сложно реализовать через автомат.

Важный момент: сухой или влажный корм?

Стандартные диспенсеры рассчитаны только на сухие корма. Влажный корм быстро портится и может забить механизм, а это опасно для здоровья питомца.

Для влажных рационов существуют отдельные специализированные модели с охлаждением и герметичными контейнерами.

Автоматическая кормушка — это не просто модный гаджет, а настоящий помощник в заботе о пушистом друге. Она экономит время, помогает строго соблюдать режим и дарит хозяину спокойствие, а питомцу — сытость и хорошее настроение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Табби-окрас у кошек: особенности характера и цены популярных пород сегодня в 0:26

Полосатый котёнок приносит в семью больше, чем просто ласку — есть важная особенность

Полосатые кошки — одни из самых ласковых и любопытных питомцев. Чем они отличаются от других и почему их характер удивляет хозяев?

Читать полностью » Роспотребнадзор назвал инфекции, которые могут передаваться от кошек человеку вчера в 23:14

Пять опасных инфекций, которые можно получить от кошки

Роспотребнадзор назвал болезни, которыми кошки могут заразить человека, и напомнил простые, но важные правила, помогающие снизить риск заражения.

Читать полностью » В Кузбассе владельцы животных могут бесплатно зарегистрировать питомцев и установить микрочип вчера в 22:12

В Кузбассе начали бесплатно чипировать домашних животных

В Кузбассе можно бесплатно зарегистрировать питомца и установить ему микрочип. Пока это рекомендация, но в будущем процедура может стать обязательной.

Читать полностью » Мёд помогает собакам при кашле, лёгкой диарее и заживлении мелких ран вчера в 21:03

Ложка мёда — и собака чувствует себя лучше: но не всегда это безопасно

Мёд может помочь при кашле и ранах у собак, но не всегда безопасен. Узнайте, как правильно давать мёд питомцу и какие риски учитывать.

Читать полностью » Мухи переносят на лапках бактерии и заражают корм и воду собак вчера в 20:04

Миска с едой притягивает мух за минуты — и вместе с ними болезни: 7 способов защитить миску от мух без химии

Мухи могут переносить инфекции и садиться на еду и воду питомца. Узнайте, как защитить миску собаки безопасными и простыми методами.

Читать полностью » Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении вчера в 19:07

Дыня в миске: безопасный фрукт или скрытая угроза для собаки

Можно ли собакам дыню? Да, но с осторожностью. Узнайте, как правильно давать этот фрукт, в каких случаях он полезен, а когда может навредить.

Читать полностью » Владельцы чаще всего травят кошек, угощая их продуктами со своего стола вчера в 18:13

Кошка выпрашивает еду? Вот что ей категорически нельзя давать

Летом соблазн угостить кошку "человеческой" едой особенно велик. Но мороженое, виноград, лук и кости смертельно опасны для питомцев.

Читать полностью » Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев вчера в 17:10

6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара опасна не только для людей, но и для питомцев. Узнайте, как правильно хранить сухой корм собаки летом, чтобы он оставался свежим и безопасным.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Матвеева предупреждает: изменение веса – первый признак проблем со щитовидкой
Наука и технологии

Yeutherium pressor: крошечное существо меняет историю млекопитающих
Спорт и фитнес

Защемление нерва в плече: причины и симптомы по данным Mayo Clinic
Садоводство

Оптимальная почва для чеснока: роль компоста и мульчирования
Садоводство

Томаты без навоза: как увеличить урожайность на 70% с помощью шпалер
Туризм

Долгая пересадка в аэропорту: как провести время с пользой
Культура и шоу-бизнес

Певец Алексей Чумаков перенёс срочную операцию на позвоночнике в Москве
Авто и мото

Высокая цена и быстрый износ батарей делают гибриды невыгодными — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru