Кошка мягко держит руку
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:10

Холодная внешность — горячее сердце: неожиданные проявления кошачьей привязанности

Зоопсихолог объяснил, как кошка проявляет любовь к человеку

Кошки — существа с независимым характером, и в отличие от собак, они не всегда демонстрируют свою привязанность открыто. Но как понять, что ваша кошка действительно вас любит и считает своим человеком? Вот несколько явных признаков, которые помогут в этом разобраться.

Признаки кошачьей привязанности

  • Кошка спит на вашей кровати. Несмотря на все запреты, ваша кровать притягивает питомца. Ваш запах и привычное место создают для неё ощущение безопасности и уюта.

  • Она всегда рядом с вами. Если кошка следует за вами по дому — на кухню, в комнату или даже в туалет — это явный знак того, что она хочет быть рядом именно с вами.

  • Просит еду только у вас. Обратите внимание, у кого именно кошка просит покушать. Обычно котята просят еду у матери, а взрослое животное проявляет доверие к человеку, который для неё важен.

Почему кошки кажутся холодными?

Кошки — самолюбивые и независимые животные. Они не всегда проявляют свою привязанность так явно, как собаки. Но с течением времени, особенно если вы проявляете заботу и внимание, они начинают открываться и показывать свою любовь.

