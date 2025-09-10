Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кот и мышь
Кот и мышь
© openverse.org by mongider is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:09

Секрет гармонии: грызуны и кошки — путь к спокойствию, о котором мечтают все

Как подружить кошку с грызунами: советы ветеринаров

Представьте: ваш пушистый котёнок мирно живёт с маленькими грызунами. Возможно ли это? Да, если подойти к делу с умом! В этой статье мы поделимся простыми лайфхаками, как подружить кошку с хомячками или крысками, чтобы все жили в гармонии.

Лучшие друзья с детства

Если вы берёте котёнка и грызуна одновременно, шансы на мирное сосуществование растут. Малышу-кошке легче объяснить, что этот пушистик — не добыча, а товарищ по играм.

Организуйте знакомство, когда оба питомца в хорошем настроении. Говорите мягко, ласково. Дайте кошке понюхать грызуна — это поможет ей привыкнуть к новому запаху.

Обязательно купите клетку для крыски или хомячка. Она должна быть просторной, чтобы малыш чувствовал себя в безопасности и комфорте.

Выбор места: подальше от соблазнов

Поставьте клетку в спокойном углу, где кошка не видит её рядом с едой или местом отдыха. Это снизит риск агрессии. Всегда держите клетку на замке: кошка может из любопытства открыть её, а грызун — случайно выбраться. Безопасность превыше всего!

Кошки обожают наблюдать за всем вокруг, особенно за маленькими существами. Не ругайте мурлыку — это её натура. Просто следите, чтобы всё оставалось мирным.

Не забывайте о старожиле: играйте с котом, гладьте его, как раньше. Пусть он не чувствует ревности к новичку.

Избегайте ревности

Делите время: когда кошка отдыхает, займитесь грызуном. Оба питомца умны и любят общение с вами — это укрепит их дружбу. Не выпускайте грызуна бегать по дому, особенно поначалу. Даже запах может разбудить инстинкты охотника. Пресекайте любые попытки охоты сразу.

Выбирайте для кошки мячики, ленточки или рыбок — избегайте тех, что похожи на мышей. Не стоит будить охотничий азарт. Кормите животных в разных местах и в разное время. Кошка может перепутать аппетиты!

Учитывайте характер кошки

Если ваша взрослая киска с суровым нравом и не ладит с другими, подумайте дважды перед добавлением грызуна в семью.

Иногда, несмотря на усилия, кошка видит в грызуне добычу. В таком случае разделите их по комнатам — всем будет спокойнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринары: у 60% кошек стресс проявляется потерей аппетита и изменением поведения сегодня в 6:26

Кажется пустяком, а на деле катастрофа: чем оборачивается стресс для кошки

Стресс у кошек часто остаётся незамеченным, но именно он может привести к болезням и потере активности. Какие признаки должен знать каждый хозяин?

Читать полностью » Ветеринары: температура у кошек выше 39,7 °C или ниже 37,2 °C требует срочной помощи сегодня в 5:21

Домашний питомец скрывает недуг лучше актёра: как распознать болезнь

Кошки умеют скрывать недомогания, и часто хозяин замечает болезнь слишком поздно. Какие изменения в поведении подскажут, что пора к врачу?

Читать полностью » Поведение кошек на руках связано с привычкой и чувством безопасности сегодня в 4:39

Кошка тянется на руки: скрытый сигнал, который хозяева часто не понимают

Кошка тянет лапки к хозяину и просится на руки. Что стоит за таким поведением и как правильно реагировать на подобные жесты питомца?

Читать полностью » Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение сегодня в 3:34

Владельцы лабрадоров удивляются: именно эта привычка ускоряет разрушение суставов

Золотистые ретриверы подвержены дисплазии тазобедренного сустава. Как распознать болезнь, облегчить жизнь питомцу и что поможет в профилактике?

Читать полностью » Робот-пылесос помогает убирать шерсть кошек и собак в доме сегодня в 2:14

Ковры и диваны сияют: вот как робот-пылесос справляется с шерстью собаки

Роботы-пылесосы становятся настоящим спасением для хозяев животных: они убирают шерсть, облегчают жизнь и даже помогают сохранить здоровье питомцев.

Читать полностью » Доктор Гарсия: стресс, инфекции и болезни ЖКТ могут вызвать анорексию у собак сегодня в 1:22

Собака худеет на глазах и не прикасается к корму — хозяевам стоит насторожиться

Анорексия у собак встречается редко, но последствия могут быть серьёзными. Почему питомец теряет аппетит и как ему помочь — объясняют ветеринары.

Читать полностью » Ветеринары: поедание кошками наполнителя связано с заболеванием PICA сегодня в 0:22

Если кошка тянется к наполнителю — за этим стоит нечто серьёзное

Почему кошки начинают есть наполнитель, чем это грозит их здоровью и какие меры помогут хозяевам справиться с этой проблемой.

Читать полностью » Специалисты объяснили, почему кошки и собаки испытывают стресс при возвращении в город вчера в 23:16

Почему смена природы на городскую квартиру опасна для животных

Ветеринары объяснили, как помочь питомцам безболезненно перейти от дачной свободы к жизни в городе и почему профилактика играет ключевую роль.

Читать полностью »

Новости
Еда

Шеф-повара запекают голубцы в сметане в духовке до хрустящей корочки
Дом

Современные материалы для потолков: от сатина до тканевых решений
Красота и здоровье

Хирург Андрей Сяктерев сообщил о успешной пересадке кожи бойцу
Туризм

Каппадокия известна своими уникальными природными скальными образованиями
Общество

Роль ТСЖ в управлении домом: мнение юриста о преимуществах товарищества
Экономика

Аренда квартир в Москве: эксперты назвали главный фактор, влияющий на цены
Наука

Оумуамуа оказался экзо-Плутоном: ученые раскрыли тайну межзвездного объекта
Еда

Салат с копченой курицей и черносливом готовится за 30 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet