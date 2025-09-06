Кошки страдают в тишине: аллергия как буря, разрушающая семейный покой

Вы знали, что аллергия — это проблема не только людей? Наши пушистые друзья тоже могут страдать от нее. Причём причины у кошек совсем другие, и часто владельцы даже не подозревают, что их мурлыка мучается от аллергии.

Что такое аллергия у кошек?

Аллергия — это реакция иммунной системы на определённые вещества, которые организм воспринимает как угрозу. Увы, полностью вылечить это заболевание невозможно, но ветеринар поможет подобрать методы, чтобы облегчить состояние питомца.

Важно понимать, что аллергия может проявиться у кошки любой породы и в любом возрасте. Если у одного животного появились симптомы, это не значит, что другой тоже заболеет — всё очень индивидуально.

Какие аллергены опасны для кошек?

Провоцирующими факторами могут быть самые разные вещества:

бытовая химия (аммиак, хлор, фосфаты и другие компоненты)

пыльца растений

продукты питания (особенно натуральные мясо и молочные продукты)

Исключение контакта с аллергеном — лучший способ облегчить состояние питомца.

Как понять, что у кошки аллергия? Симптомы

Если вы заметили у своего любимца хотя бы несколько из этих признаков, стоит обратиться к ветеринару:

частое чесание и покраснение кожи

шелушение и ранки, экземы

необычное выпадение шерсти и появление проплешин

выделения из глаз и носа, отёчность глаз

корочки в уголках глаз

повышенная температура, жар

частое дыхание, кашель, чихание

проблемы с туалетом (понос, запоры, задержка мочи)

неприятный запах из пасти

отёки на коже

Если игнорировать симптомы, может развиться опасный отек Квинке или анафилактический шок, угрожающий жизни питомца.

Виды аллергии у кошек: разбираем подробно

Пищевая аллергия. Чаще всего проявляется зудом, сыпью, рвотой, поносом и выпадением шерсти. Особенно подвержены кошки, питающиеся натуральной едой — аллергены могут быть в баранине, молоке, курице, яйцах, злаках. Готовые корма помогают сбалансировать рацион и снизить риски.

Аллергия на паразитов. Укусы блох вызывают сильный зуд и расчесы, в которые может попасть инфекция.

3. Инфекционная аллергия. Связана с вирусами, грибками и паразитами, выделяющими токсины, которые отравляют организм.

4. Респираторная аллергия. Аллергены, попадая на слизистую дыхательных путей, вызывают чихание, отёки, покраснения, слёзы и насморк. Причины — пыльца, пыль, плесень, ремонтные работы.

5. Контактная аллергия (атопический дерматит). Замедленная реакция на косметику, парфюм, пыльцу — приводит к зуду, покраснению и проблемам с кожей.

6. Химическая аллергия. Возникает при контакте с бытовой химией. Даже короткое вдыхание или прикосновение к веществам, содержащим аммиак или хлор, может вызвать сильный зуд и выпадение шерсти.

