Аллергикам обещают особые породы кошек: за красивым мифом скрывается важный нюанс

Реакция организма человека часто возникает не на саму шерсть, а на белки, содержащиеся в выделениях и ороговевших частицах кожи кошек, напомнила зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина. В комментарии NewsInfo эксперт объяснила механизмы возникновения аллергических реакций и дала рекомендации по выбору питомца для людей с повышенной чувствительностью.

Ранее сообщалось, что балинезийская, сибирская и ориентальная кошки лучше всего подходят аллергикам из-за пониженной выработки специфического белка. В перечень относительно безопасных пород также входят девон-рексы, корниш-рексы и сфинксы, однако это касается только легких форм заболевания.

Базаркина убеждена, что деление животных на гипоаллергенных и обычных во многом является маркетинговым ходом. Даже отсутствие волосяного покрова у сфинксов не гарантирует отсутствие реакции, так как основным раздражителем выступает перхоть и специфический запах кожных выделений.

Аналогичная ситуация наблюдается и с собаками. При этом важно понимать, что резкий аромат любимца может свидетельствовать о физиологических особенностях, на которые человеческий организм реагирует так же остро, как и на шерсть.

"У людей бывает аллергия на перхоть у кошек, на запах перхоти, не только на шерсть. Большое заблуждение, что только на шерсть", — пояснила Базаркина.

Зооинженер отметила, что биологические маркеры у животных одного вида практически идентичны, подобно тому как у людей схож состав пота. Поэтому, если у человека выявлена реакция на кошек, смена породы едва ли решит проблему. Для минимизации рисков медики рекомендуют обращать внимание на общую гигиену в доме. Например, регулярная чистка ушей кошке и уход за складками кожи снижают концентрацию аллергенов в среде обитания.

Специалист рекомендует не полагаться на интуицию, а проходить медицинское обследование перед покупкой питомца. Современная лабораторная диагностика позволяет точно определить раздражитель по анализу крови. Иногда причина недомогания кроется в бытовых предметах, связанных с животными. В практике зоотехника встречались случаи, когда реакция возникала не на самого питомца, а на сезонную смену подшерстка, застрявшую в шерстяных одеялах или коврах.

"Кошки практически одинаковые по запаху. Лучше сходите сдать кровь и проверьтесь, чтобы животное тоже не страдало. По шкале выявляют на все аллергию, вплоть до шерсти барана", — рассказала эксперт.

Примечательно, что наличие аллергии на кошек не всегда означает запрет на содержание собак, так как их биологические запахи и белковый состав различаются. Владельцам, стремящимся к чистоте, часто рекомендуют присмотреться к породам, которые почти не пахнут и не склонны к обильной линьке.

Базаркина также опровергла теорию о том, что контакт беременной женщины с животными обязательно спровоцирует аллергию у ребенка. Напротив, плод получает определенную адаптацию еще в утробе матери.

Тем, кто сомневается в своем здоровье, зооинженер советует провести время в гостях у владельцев животных, чтобы проверить реакцию организма на практике. Стоит учитывать, что любые попытки провести редактирование генома собак или кошек ради гипоаллергенности пока не получили однозначного одобрения в научном сообществе из-за рисков для здоровья самих питомцев.

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