От поглаживаний до царапин: почему кошки меняют поведение за секунду

Вы заботитесь о своём питомце, а он в ответ кусает и царапает? Такое поведение не возникает без причины — важно разобраться в его корнях.

Боль и дискомфорт. Если кошка внезапно огрызается при попытке погладить, возможно, её что-то беспокоит. Животные не могут сказать о боли, поэтому реагируют агрессией.

Охотничьи игры. Ваши ноги и руки — отличная "добыча" для кота. Чтобы избежать атак, замените живые мишени на игрушки: мячики, удочки с перьями или лазерные указки.

Стресс и перемены. Ремонт, переезд или даже новая мебель могут вывести питомца из равновесия. Попробуйте успокаивающие средства вроде кошачьей мяты или феромонов.

Гормональные бури. Некастрированные коты в период половой активности становятся раздражительными. Стерилизация часто решает проблему.

Защита территории. Увидев в окне другую кошку, ваш питомец может перенаправить агрессию на вас. Дайте ему время успокоиться.

Материнский инстинкт. Кошка с котятами будет яростно защищать потомство. Не трогайте малышей, пока мама не привыкнет к вашему присутствию.

Перевозбуждение. Игра может перейти в агрессию, если кошка перевозбудилась. Не дразните её руками — используйте только игрушки.

Если агрессия повторяется часто, покажите питомца специалисту. Возможно, причина в скрытой болезни. Прежде чем ругать кошку, подумайте: что ей мешает? Часто проблема решается простой корректировкой вашего поведения.