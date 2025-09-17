Ошибка, из-за которой кошка стареет быстрее: её совершают почти все владельцы

Опытные ветеринары утверждают: владельцы нередко ошибаются, называя возраст своих питомцев. Иногда коту десять лет, а хозяин уверен, что ему всего три. Но есть признаки, которые выдают реальный возраст и помогают понять, в какой жизненной стадии находится животное.

Зубы — верный индикатор

Зубы кошки — как страницы дневника, где по каждой можно определить, сколько лет питомцу. У котят молочные зубы появляются строго по графику: резцы — на 3-4 неделе, клыки — примерно в месяц, премоляры — в полтора месяца. Эти зубки белые, миниатюрные и очень острые.

К полугоду молочные зубы сменяются постоянными. До двух лет они сохраняют белоснежность и остроту. К трём годам заметно лёгкое пожелтение, а кончики резцов начинают закругляться. К пяти годам на зубах образуются плоские площадки от стирания, желтизна усиливается. После семи лет у многих питомцев появляются признаки пародонтоза, а к десяти — резцы могут быть стёрты наполовину, десны отходят, обнажая корни. У пожилых кошек (12+) зубы начинают шататься, выпадают, и часто остаются лишь клыки и несколько моляров.

Глаза и возраст

У молодых кошек глаза сияют — прозрачный хрусталик, яркая радужка, быстрая реакция на свет. До пяти лет взгляд сохраняет эту "юность".

К семи годам начинается естественный процесс — склероз хрусталика. Он становится плотнее, теряет эластичность, радужка тускнеет. К десяти годам у большинства кошек заметно лёгкое помутнение, а после двенадцати взгляд становится затуманенным, иногда с голубоватым оттенком.

Тело и подвижность

Молодые животные гибкие, мускулистые, их движения точные. После пяти лет кошка остаётся активной, но мышцы постепенно теряют упругость.

К семи годам становятся заметнее лопатки и позвоночник, живот может отвисать. Питомец чаще оценивает расстояние перед прыжком.

С возрастом кошка выглядит худее из-за потери мышечной массы, кости черепа выделяются сильнее, походка замедляется.

Шерсть — зеркало здоровья

В юности шерсть блестящая, густая, эластичная. К пяти годам может терять мягкость и блеск, становиться суше. У пожилых кошек из-за артроза и других болезней появляются колтуны, особенно на спине.

Со временем шерсть может седеть — чаще всего белые волоски проявляются на мордочке.

Поведение в разные годы

Котята и юные кошки (до 3 лет) — настоящие непоседы. Они играют с любыми предметами, постоянно исследуют окружающее. Зрелые животные (3-7 лет) становятся спокойнее, меньше играют, больше наблюдают. После восьми лет кошки проводят много времени во сне, выбирают тёплые места, реагируют медленнее. У очень старых животных возможны провалы памяти — они могут забыть дорогу к лотку.

Сравнение по возрастным группам