Кошка смотрит в глаза и мурлычет — хозяева даже не догадываются, что это значит

Кошки всегда окружены ореолом загадочности. Многие считают их холодными и равнодушными, другие же уверены, что эти животные умеют любить ничуть не меньше собак. Ответ, как ни странно, кроется в их характере: именно он определяет, каким образом питомец выражает привязанность.

Исследование учёных

В Университете штата Орегон провели работу под названием "Связи привязанности между домашними кошками и людьми". Результаты показали: у кошек есть разные стили привязанности, и то, как именно животное проявляет любовь, напрямую зависит от его личности. Более того, способность к эмоциональным связям у кошек рассматривается как форма адаптации к жизни рядом с человеком.

"Кошки формируют связи с людьми подобно детям", — заявил исследователь поведения животных Кристин Р. Витале.

Она объяснила, что в психологии различают надёжную и ненадёжную привязанность. Если у кошки сформировалась первая, она ощущает поддержку хозяина и спокойно себя ведёт. При ненадёжной — питомец может быть либо слишком требовательным, либо, наоборот, избегать чрезмерного контакта, сохраняя дистанцию.

Признаки кошачьей любви

В зависимости от характера кошка выбирает свои способы выражения чувств:

Ласковая — будет мурлыкать, тереться о ноги, просить погладить и даже "месить тесто" на коленях хозяина.

Капризная — станет вылизывать руки или настойчиво ложиться спать рядом.

Независимая — сохранит дистанцию, но будет следовать за человеком по дому, оставаясь рядом.

Любопытная — принесёт "подарок": сухой лист, игрушку или даже насекомое.

Все эти жесты по-своему означают одно и то же: "Ты для меня важен".

Как завоевать доверие питомца

Специалисты рекомендуют несколько простых правил:

играть с кошкой каждый день;

проявлять нежность и внимание;

уважать её личное пространство;

угощать лакомствами;

не тревожить во время сна.

Такой подход помогает сформировать у животного чувство безопасности и укрепляет эмоциональную связь.

Почему люди так любят кошек

Существует даже особый термин — айлурофилия, обозначающий безусловную любовь к кошкам. Причин для этого немало: питомцы умеют дарить чувство дружбы и привязанности, снижают уровень стресса и помогают обрести гармонию.

Неудивительно, что многие, мечтая о верной и нежной привязанности, выбирают именно пушистого друга.