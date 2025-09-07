Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка мягко держит руку
Кошка мягко держит руку
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:31

От царапок к мурлыканью: как превратить дикого кота в ласкового друга

Эксперты по поведению животных объяснили, как добиться ласковости у кошек

Представьте: ваш кот наконец-то мурлычет на коленях, а не шипит при виде вас. Звучит как мечта? Это вполне реально! Давайте разберёмся, как сделать кошку дружелюбнее, используя проверенные приёмы. Ведь кошки — не собаки, их эмоции выражаются тише, но с правильным подходом вы добьётесь настоящей идиллии.

Почему кошки не всегда мурлыкают?

Кошки не так бурно выражают радость, как собаки: нет виляния хвостом или прыжков. Их "язык" — это мурлыканье, но не все коты сразу становятся ласковыми. Часто приходится работать над доверием. Вот несколько рабочих советов, которые помогут вам сблизиться с питомцем.

Совет 1: Забудьте о пристальных взглядах

Вы замечали, как кошки смотрят друг на друга перед дракой? Широко открытые глаза — знак стресса или агрессии.

То же самое касается и вашего взгляда: если вы долго смотрите на кошку, она может воспринять это как угрозу. Лучше моргать чаще или отводить взгляд — это покажет, что вы не соперник.

Совет 2: Учитесь правильно гладить

Не все места на теле кошки любят прикосновения. Например, живот — зона риска: даже если она терпит, может внезапно царапнуть.

Лучше гладить голову, шею или спину, особенно когда кот сам подходит и трётся о ноги. Если же он свернулся клубком или смотрит в окно — дайте ему отдохнуть.

Совет 3: Поощряйте вкусняшками

Хотите, чтобы кошка чаще приходила к вам? Дайте ей лакомство за ласку! Когда она запрыгнет на колени и замурлычет — угостите. Так она свяжет ваше общение с приятными эмоциями. Главное — терпение: если у кота был плохой опыт с людьми, изменения придут не сразу.

Запаситесь терпением и любовью — и скоро ваш питомец превратится в настоящего мурлыку.

