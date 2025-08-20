Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:17

Когда кошка целует: как понять истинные чувства вашего питомца

Учёные раскрыли значение кошачьих поцелуев: поведенческий анализ

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваша кошка "целует" вас в губы? Это поведение может показаться милым, но на самом деле оно не всегда связано с проявлением любви. Давайте разберемся, что стоит за этим интересным жестом.

Проявление любви

Кошки имеют свои уникальные способы выражения привязанности. Одним из них является медленное моргание, которое они используют, чтобы показать свою симпатию. Но как же быть с "поцелуями"?

Если ваша кошка появилась в вашем доме с раннего возраста и вы часто ее обнимали, то она могла привыкнуть к тому, что прикосновение мордочки к вашему лицу — это способ показать свою любовь.

Мои феромоны

Кошки обладают удивительной способностью оставлять свои метки, обозначая принадлежность к предметам или территориям. Это касается и людей. У кошек есть специальные железы на мордочке, которые выделяют феромоны. Когда ваша кошка трется о вас, она не просто ищет внимания — она помечает вас как своего человека.

Иногда "поцелуи" могут быть просто проявлением любопытства. Кошка может обнюхивать вас, чтобы выяснить, что вы ели и в каком состоянии ваше здоровье. Это своего рода "обнимашки", но с целью сбора информации.

Дай лизну

Уход за друг другом — это еще один способ, которым кошки выражают привязанность. Если ваша кошка начинает вас лизать во время мурчания, это значит, что вы стали для нее близким человеком, и она считает вас частью своей семьи.

Кошки — это не только милые питомцы, но и настоящие исследователи, которые умеют выражать свои чувства по-разному. Их "поцелуи" могут означать как любовь, так и желание пометить вас или узнать больше о вашем состоянии.

