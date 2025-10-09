Кот чешется и покрывается чёрными точками? Ваша ошибка может стоить ему здоровья
Многие удивляются, узнав, что прыщи бывают не только у людей, но и у кошек. Однако это действительно так: кошачья кожа тоже имеет сальные железы, которые могут воспаляться и закупориваться. Иногда высыпания проходят сами, но в некоторых случаях требуют лечения. Разберёмся, почему у пушистых питомцев появляются прыщи, как отличить их от других кожных заболеваний и как помочь животному.
Почему у кошек появляются прыщи
Медицинское название этой проблемы — акне кошек. Чаще всего оно проявляется на подбородке, у основания хвоста, вокруг ушей или носа. В этих зонах особенно активны сальные железы, и если их протоки забиваются, появляются чёрные точки, а затем воспалённые бугорки.
"Кошачье акне — не редкость. У некоторых животных оно связано с гормональным фоном, у других — с гигиеной и питанием", — пояснила ветеринар-дерматолог Марина Орлова.
Основные причины
|Причина
|Что происходит
|Комментарий
|Нарушение гигиены
|Остатки еды, грязь, жир на коже закупоривают поры
|Особенно у кошек с короткой мордочкой
|Некачественные миски
|Пластик вызывает раздражение и накапливает бактерии
|Лучше керамика или стекло
|Гормональные сбои
|Избыточная работа сальных желёз
|Часто у нестерилизованных животных
|Болезни печени и ЖКТ
|Нарушается обмен веществ
|Кожа становится жирной
|Слабый иммунитет
|Организм не справляется с воспалением
|После болезни или стресса
|Паразиты и инфекции
|Клещи, грибки, бактерии
|Требуют ветеринарного лечения
Как выглядят кошачьи прыщи
Сначала появляются чёрные точки - комедоны. Позже они могут воспаляться, превращаясь в небольшие гнойнички. Если кот их расчёсывает, образуются корочки.
Где чаще появляются:
-
подбородок и нижняя губа;
-
основание хвоста;
-
вокруг носа и ушей;
-
внутренние поверхности бёдер.
Если поражения распространяются, кожа краснеет и шелушится — в таких случаях без ветеринара не обойтись.
Как помочь питомцу
-
Соблюдайте чистоту. Протирайте подбородок питомца после еды влажной салфеткой или ватным диском с хлоргексидином.
-
Замените миски. Пластиковые уберите навсегда. Используйте керамические или металлические.
-
Регулярно вычёсывайте. Это помогает коже "дышать" и уменьшает жирность.
-
Следите за рационом. Корма с низким содержанием жиров и добавки с омега-3 и омега-6 благоприятно влияют на кожу.
-
Избегайте стресса. Переезд, громкие звуки, нехватка внимания — частые триггеры кожных проблем.
"При акне важно не использовать человеческие средства от прыщей — спирт и салициловая кислота только усугубят воспаление", — подчеркнула ветеринар Татьяна Воронова.
Когда нужно идти к ветеринару
Если высыпания не проходят за 5-7 дней, становятся болезненными или распространяются, необходим осмотр специалиста. Врач проведёт анализ соскоба, исключит грибок и паразитов, назначит лечение.
Могут понадобиться:
-
антибактериальные мази;
-
лечебные шампуни с хлоргексидином или серой;
-
при тяжёлых случаях — антибиотики или гормональные препараты.
Как предотвратить акне у кошки
-
Чистите миски ежедневно. Особенно для воды и влажного корма.
-
Регулярно мойте игрушки и лежанку. Там часто скапливается жир и пыль.
-
Контролируйте вес и питание. Лишний жир усиливает работу сальных желёз.
-
Поддерживайте иммунитет. Используйте витамины с цинком и биотином.
-
Проверяйте кожу. Замечая первые чёрные точки, обрабатывайте их мягким антисептиком.
Плюсы и минусы ухода за кожей
|Плюсы
|Минусы
|Здоровая кожа и блестящая шерсть
|Требует регулярности
|Меньше запаха и жирности
|Не все кошки любят процедуры
|Профилактика инфекций
|Нужно подбирать безопасные средства
FAQ
Можно ли купать кошку с прыщами?
Да, но с мягким шампунем для чувствительной кожи и только по рекомендации врача.
Акне у котов бывает только на подбородке?
Нет, но подбородок — наиболее уязвимое место.
Стоит ли выдавливать чёрные точки?
Нет. Это приведёт к инфекции и воспалению.
3 интересных факта
-
У котов чёрные точки на подбородке могут появиться даже от пластиковых мисок — материал выделяет раздражающие вещества.
-
Белые кошки чаще страдают акне из-за более чувствительной кожи.
-
После стерилизации или кастрации прыщи часто исчезают — гормоны стабилизируются.
Исторический контекст
Проблемы кожи у домашних животных впервые описали в XIX веке. Тогда считали, что "кошачьи угри" появляются от недостатка умывания. Сейчас известно, что виноваты не лень питомца, а гормональные и обменные нарушения. Современная ветеринария позволяет контролировать акне, не прибегая к агрессивным методам — достаточно ухода, гигиены и правильного рациона.
