Хитрый взгляд кошки
Хитрый взгляд кошки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:34

Кот чешется и покрывается чёрными точками? Ваша ошибка может стоить ему здоровья

Пластиковые миски провоцируют появление прыщей у кошек

Многие удивляются, узнав, что прыщи бывают не только у людей, но и у кошек. Однако это действительно так: кошачья кожа тоже имеет сальные железы, которые могут воспаляться и закупориваться. Иногда высыпания проходят сами, но в некоторых случаях требуют лечения. Разберёмся, почему у пушистых питомцев появляются прыщи, как отличить их от других кожных заболеваний и как помочь животному.

Почему у кошек появляются прыщи

Медицинское название этой проблемы — акне кошек. Чаще всего оно проявляется на подбородке, у основания хвоста, вокруг ушей или носа. В этих зонах особенно активны сальные железы, и если их протоки забиваются, появляются чёрные точки, а затем воспалённые бугорки.

"Кошачье акне — не редкость. У некоторых животных оно связано с гормональным фоном, у других — с гигиеной и питанием", — пояснила ветеринар-дерматолог Марина Орлова.

Основные причины

Причина Что происходит Комментарий
Нарушение гигиены Остатки еды, грязь, жир на коже закупоривают поры Особенно у кошек с короткой мордочкой
Некачественные миски Пластик вызывает раздражение и накапливает бактерии Лучше керамика или стекло
Гормональные сбои Избыточная работа сальных желёз Часто у нестерилизованных животных
Болезни печени и ЖКТ Нарушается обмен веществ Кожа становится жирной
Слабый иммунитет Организм не справляется с воспалением После болезни или стресса
Паразиты и инфекции Клещи, грибки, бактерии Требуют ветеринарного лечения

Как выглядят кошачьи прыщи

Сначала появляются чёрные точки - комедоны. Позже они могут воспаляться, превращаясь в небольшие гнойнички. Если кот их расчёсывает, образуются корочки.

Где чаще появляются:

  • подбородок и нижняя губа;

  • основание хвоста;

  • вокруг носа и ушей;

  • внутренние поверхности бёдер.

Если поражения распространяются, кожа краснеет и шелушится — в таких случаях без ветеринара не обойтись.

Как помочь питомцу

  1. Соблюдайте чистоту. Протирайте подбородок питомца после еды влажной салфеткой или ватным диском с хлоргексидином.

  2. Замените миски. Пластиковые уберите навсегда. Используйте керамические или металлические.

  3. Регулярно вычёсывайте. Это помогает коже "дышать" и уменьшает жирность.

  4. Следите за рационом. Корма с низким содержанием жиров и добавки с омега-3 и омега-6 благоприятно влияют на кожу.

  5. Избегайте стресса. Переезд, громкие звуки, нехватка внимания — частые триггеры кожных проблем.

"При акне важно не использовать человеческие средства от прыщей — спирт и салициловая кислота только усугубят воспаление", — подчеркнула ветеринар Татьяна Воронова.

Когда нужно идти к ветеринару

Если высыпания не проходят за 5-7 дней, становятся болезненными или распространяются, необходим осмотр специалиста. Врач проведёт анализ соскоба, исключит грибок и паразитов, назначит лечение.

Могут понадобиться:

  • антибактериальные мази;

  • лечебные шампуни с хлоргексидином или серой;

  • при тяжёлых случаях — антибиотики или гормональные препараты.

Как предотвратить акне у кошки

  1. Чистите миски ежедневно. Особенно для воды и влажного корма.

  2. Регулярно мойте игрушки и лежанку. Там часто скапливается жир и пыль.

  3. Контролируйте вес и питание. Лишний жир усиливает работу сальных желёз.

  4. Поддерживайте иммунитет. Используйте витамины с цинком и биотином.

  5. Проверяйте кожу. Замечая первые чёрные точки, обрабатывайте их мягким антисептиком.

Плюсы и минусы ухода за кожей

Плюсы Минусы
Здоровая кожа и блестящая шерсть Требует регулярности
Меньше запаха и жирности Не все кошки любят процедуры
Профилактика инфекций Нужно подбирать безопасные средства

FAQ

Можно ли купать кошку с прыщами?
Да, но с мягким шампунем для чувствительной кожи и только по рекомендации врача.

Акне у котов бывает только на подбородке?
Нет, но подбородок — наиболее уязвимое место.

Стоит ли выдавливать чёрные точки?
Нет. Это приведёт к инфекции и воспалению.

3 интересных факта

  1. У котов чёрные точки на подбородке могут появиться даже от пластиковых мисок — материал выделяет раздражающие вещества.

  2. Белые кошки чаще страдают акне из-за более чувствительной кожи.

  3. После стерилизации или кастрации прыщи часто исчезают — гормоны стабилизируются.

Исторический контекст

Проблемы кожи у домашних животных впервые описали в XIX веке. Тогда считали, что "кошачьи угри" появляются от недостатка умывания. Сейчас известно, что виноваты не лень питомца, а гормональные и обменные нарушения. Современная ветеринария позволяет контролировать акне, не прибегая к агрессивным методам — достаточно ухода, гигиены и правильного рациона.

