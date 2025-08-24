Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:36

Один гамак изменил поведение кошки: теперь отдыхает спокойно

Ветеринары назвали вещи, которые улучшают жизнь домашних кошек

Кошки — удивительные существа, которые умеют превратить дом в собственный мир приключений. Чтобы жизнь питомца была более насыщенной, специалисты советуют обогащать его среду с помощью простых, но полезных аксессуаров. Они помогают кошкам реализовывать природные инстинкты, снижать стресс и чувствовать себя более уверенно.

Ниже — семь вещей, которые точно оценит ваш пушистый друг.

Когтеточка

Каждая кошка нуждается в когтеточке. Это не только способ сохранить мебель, но и естественная потребность животного.

Существует множество вариантов:

  • вертикальный столб,
  • настенный скребок,
  • коврик-скребок,
  • когтеточка для дивана,
  • конструкции с домиком.

Если хочется креатива, когтеточку можно сделать своими руками — из картона или сизаля.

Логово и коробки

Кошки обожают укромные места. Мягкая "берлога" или простая картонная коробка становится для них настоящим убежищем. Иногда простая коробка способна заменить дорогие аксессуары и подарить питомцу часы удовольствия.

Подвесная лежанка у окна

Высота и возможность наблюдать за улицей — два любимых удовольствия кошек. Подвесная лежанка, закреплённая у окна, объединяет их. Однако важно помнить о безопасности: сетка на окна и защита от яркого солнца обязательны

Гамак для отдыха

Если одни кошки любят забираться наверх, то другие предпочитают спокойный отдых ближе к полу. Для них идеально подходит гамак. Он создаёт уютное место для сна и помогает животному расслабиться.

Игровая палочка

Игровая палочка — нестареющая классика. Она имитирует добычу и развивает охотничьи инстинкты. Кроме того, такие игры укрепляют эмоциональную связь между питомцем и хозяином. Главное — двигать палочку мягко, чтобы игра не превращалась в стресс.

Когтечёс

Это не просто игрушка, а полезный аксессуар, который позволяет кошке самостоятельно чесаться. Когтечёс массирует тело, убирает отмершую шерсть и приносит удовольствие. Его можно закрепить на углу мебели или стене.

Полки и ниши

Для тех, кто не мыслит жизни без высоты, настоящим подарком станут полки и ниши. Они дают возможность лазать, тренировать мышцы и реализовывать охотничьи привычки. А хозяевам — шанс уберечь книжные полки и шкафы.

