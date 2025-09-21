Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шакшука с перцем, фетой и оливками
Шакшука с перцем, фетой и оливками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:31

Чугунная сковорода прослужит десятилетия, если знать один кулинарный ритуал

Кулинары рассказали, зачем нужно прокаливать чугунную сковороду перед использованием

Чугунная сковорода — это не просто утварь, а настоящая «рабочая лошадка» на кухне. Она может служить десятилетиями, становясь с каждым годом только лучше, если правильно ухаживать за её поверхностью. Секрет долговечности кроется в особом процессе подготовки — сезонировании. Именно оно формирует на чугуне прочный защитный слой, который препятствует ржавчине и делает посуду антипригарной.

Почему чугун нужно готовить к работе

Главная особенность чугуна — его пористая структура. Масло, попадая в микропоры, полимеризуется при нагреве и образует тончайшую плёнку. Эта плёнка работает сразу в двух направлениях: защищает от коррозии и делает готовку комфортнее. Со временем слой укрепляется, и сковорода начинает работать как профессиональная антипригарная посуда, но без синтетических покрытий.

Без предварительной подготовки чугунная утварь быстро теряет свои свойства: еда пригорает, а поверхность начинает покрываться ржавчиной. Поэтому сезонирование — не просто рекомендация, а обязательный этап.

Метод Плюсы Минусы Когда применять
В духовке Равномерный нагрев, минимум усилий Занимает больше времени Для новых сковород любых размеров
На плите Быстрее, подходит для маленьких изделий Много дыма и запаха Для казанов, форм и небольшой утвари
Солью Очищает от смазки и примесей Долго, требует постоянного контроля Для «чистки» старой посуды

Плюсы и минусы чугуна

Плюсы Минусы
Долговечность — служит десятки лет Весит больше, чем алюминиевая или стальная
Удерживает тепло и равномерно его распределяет Требует правильного ухода
Антипригарные свойства усиливаются со временем Нужно периодически прокаливать
Можно использовать на открытом огне и в духовке Долго нагревается

FAQ

Какое масло лучше всего использовать для прокаливания?
Рафинированные масла с высокой температурой дымления: подсолнечное, кукурузное, виноградных косточек.

Можно ли готовить в новой сковороде томатные блюда?
Лучше повременить: кислоты разрушают свежий защитный слой.

Нужно ли снимать ручку перед сезонированием?
Да, если она деревянная или пластиковая. Металлические ручки выдержат нагрев.

Мифы и правда

  • Миф: «Чугун — это устаревший вариант, современные сковороды лучше».
    Правда: Чугун служит десятилетиями, а большинство антипригарных покрытий быстро выходят из строя.

  • Миф: «Чугун опасен из-за ржавчины».
    Правда: При правильном уходе ржавчина не появляется.

  • Миф: «Чугун требует постоянной смазки маслом».
    Правда: Достаточно одного правильного прокаливания и регулярного ухода.

Интересные факты

  1. В XIX веке чугунные сковороды часто передавали по наследству — настолько они были долговечными.

  2. В процессе готовки чугун может слегка насыщать еду ионами железа, что полезно для организма.

  3. На Западе сезонирование называют seasoning — «приправление», намекая на то, что масло буквально «приправляет» поверхность.

Исторический контекст

Чугунная посуда вошла в массовый обиход в Европе ещё в XVII веке, когда металлурги научились отливать большие и прочные изделия. С тех пор она пережила конкуренцию с медью, сталью и алюминием, но так и не утратила популярность. В наше время интерес к чугунам возрождается — во многом благодаря моде на экологичную кухню без химических покрытий.

