Креветки на сковороде
Креветки на сковороде
© flickr.com by baka_san is licensed under CC BY 2.0.
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:35

Чугун без подготовки - враг на кухне: еда прилипает, а посуда ржавеет

Кулинары назвали ошибки при первом сезонировании чугунной посуды

Чугунная посуда — это символ надёжности и долговечности на кухне. Но чтобы сковорода или казан раскрыли свои лучшие качества, перед первым использованием их необходимо прокалить. Этот процесс формирует защитное покрытие, которое делает поверхность антипригарной и защищает металл от коррозии.

К сожалению, на этом этапе многие совершают ошибки, из-за которых чугун быстро теряет свои свойства. Разберём самые частые промахи и то, как их избежать.

Почему важен правильный прокал

Чугун имеет пористую структуру. Масло, нанесённое на его поверхность, проникает в микропоры и при высокой температуре полимеризуется, образуя прочную плёнку. Если процедуру провести неправильно, вместо защитного слоя появится липкая поверхность или слабое покрытие, которое быстро разрушится.

Самые частые ошибки при прокаливании

Излишки масла

Главная ошибка новичков — наносить слишком много масла. Вместо полимеризации образуется жирная плёнка, которая начинает липнуть, неприятно пахнет и мешает готовить.

Альтернатива: наносить минимальное количество масла и тщательно вытирать излишки бумажным полотенцем.

Недостаточный нагрев

Если прогревать сковороду при температуре ниже 200 °C, масло не полимеризуется. В итоге покрытие получится хрупким и быстро сотрётся.

Альтернатива: использовать температуру 200–250 °C и держать посуду в духовке не менее часа.

Игнорирование ручки

Многие забывают, что ручка из чугуна также нуждается в обработке. Влага и кислоты быстро разъедают необработанный металл.

Альтернатива: равномерно смазывать и прокаливать все элементы, кроме деревянных или пластиковых деталей.

Спешка

Некоторые достают сковороду из духовки сразу после прокаливания. Резкий перепад температуры приводит к образованию трещин или неровного покрытия.

Альтернатива: дать изделию полностью остыть прямо в духовке.

Использование неподходящего масла

Масло с низкой температурой дымления начинает гореть и выделять неприятный запах. Такое покрытие не будет долговечным.

Альтернатива: выбирать рафинированные масла (подсолнечное, кукурузное, виноградных косточек, льняное).

Сравнение правильного и неправильного подхода

Ошибка Последствие Правильное решение
Много масла Липкая поверхность, запах Наносить тонкий слой
Слабый нагрев Масло не полимеризуется Температура 200–250 °C
Игнорирование ручки Ржавчина Обработка всех деталей
Быстрое охлаждение Трещины, неровный слой Остужать в духовке
Неправильное масло Горечь, дым Рафинированные масла

Плюсы и минусы правильного прокаливания

Плюсы Минусы
Защита от ржавчины Требует времени
Антипригарные свойства Нужна высокая температура
Продление срока службы посуды Требует повторений для закрепления
Возможность использовать меньше масла при готовке Необходимость аккуратности

FAQ

Можно ли прокаливать сковороду с деревянной ручкой?
Нет, такие детали обгорают. Их снимают или защищают фольгой.

Сколько раз нужно повторять прокаливание?
Оптимально 2–3 раза для надёжного слоя.

Что делать, если поверхность стала липкой?
Удалить масло и повторить процесс с более тонким слоем.

