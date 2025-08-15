Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:56

Это не чугун, а маскарад: признаки сковороды, которая только прикидывается надёжной

Как выбрать настоящую чугунную сковороду — советы эксперта

Чугунная сковорода — это не просто утварь. Это — классика кухни, прочная, долговечная и универсальная. Но чтобы покупка действительно оправдала ожидания, важно выбрать правильную модель и ухаживать за ней по всем правилам.

Разбираемся, на что обращать внимание при выборе, вместе с экспертом по хозяйственным товарам Ириной Новиковой.

Вес — главный ориентир

Первое, что нужно сделать в магазине, — взвесить сковороду в прямом смысле слова.

"Такая сковорода должна быть весьма тяжёлой, со стенками и дном толщиной не менее 3-4 мм. Солидный вес прежде всего свидетельствует о том, что сковорода действительно из чугуна, а не из другого сплава", — объясняет Ирина Новикова.

Лёгкие модели могут быть изготовлены из алюминия с добавлением железа, а значит, не будут иметь тех самых свойств, за которые ценят чугун.

Внутренняя поверхность: не гладкая, а шершавая

Обратите внимание на внутреннее покрытие. Настоящий чугун не должен быть глянцевым.

"Внутренняя поверхность изделия должна выглядеть слегка шершавой — пористость чугуна и обеспечивает его антипригарные свойства", — уточняет эксперт.

Если перед вами идеально гладкая и блестящая сковорода, скорее всего, это не чистый чугун, а обработанный или покрытый другим материалом вариант.

Ручка: съёмная и удобная

Если вы планируете использовать сковороду не только на плите, но и в духовке, выбирайте модель с длинной съёмной ручкой.

"Выбирайте сковороду с длинной, но непременно отвинчивающейся ручкой, чтобы её можно было использовать и в духовке", — советует Ирина Новикова.

Такой вариант универсален и упрощает хранение.

Форма — не только эстетика

Классическая круглая чугунная сковорода подойдёт для большинства блюд. Квадратная может быть удобна для запеканок или мяса. А овальная — это скорее узкоспециализированная посуда, идеально подходящая для рыбы. Но в повседневной готовке чаще всего используется именно круглая форма.

Как ухаживать, чтобы не испортить

Никаких моющих средств! Это главное правило ухода за чугунной сковородой.

"Такую сковороду нельзя мыть, используя моющие средства для посуды, иначе со временем чугун теряет свои антипригарные свойства", — предупреждает эксперт.

Чистить чугун нужно так:

  • используйте очень горячую воду;
  • возьмите жёсткую щётку;
  • вытирайте насухо после каждого мытья — так вы предотвратите появление ржавчины.

Заключение

Настоящая чугунная сковорода — это надёжный помощник на долгие годы. Главное — не попасться на подделку, не испортить покрытие и помнить: чем тяжелее и грубее с виду — тем лучше она готовит.

