Двигатель автомобиля
Двигатель автомобиля
© freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:07

От символа вечности до одноразовой детали: как чугунные двигатели стали пережитком прошлого

Эксперты: чугунные моторы ушли с конвейеров из-за веса и экологических требований

Ещё десять-пятнадцать лет назад чугунные двигатели считались символом долговечности: они спокойно переносили экстремальные нагрузки, не боялись перегрева и десятилетиями работали без серьёзного ремонта. Казалось бы, идеальный выбор для любого автомобиля. Но сегодня такие моторы почти исчезли с конвейеров, уступив место более лёгким алюминиевым блокам. Почему же автопроизводители отказались от проверенной временем технологии?

От символа надежности к пережитку прошлого

До 2010 года чугунные двигатели устанавливались массово. Они ценились не только за прочность, но и за простоту обслуживания. Однако мировые автоконцерны начали активно менять курс. На первый план вышли требования экологических стандартов и стремление снизить расход топлива. Чугун оказался слишком тяжёлым для новых задач.

Алюминиевые блоки стали решением: автомобиль с ними легче, экономичнее и чище в плане выбросов. Параллельно рос интерес к гибридным и электрическим технологиям. "Электрички" стали символом будущего, и многие бренды, включая Audi, сделали на них ставку. Но примечательно, что в линейке немецкой марки до сих пор можно встретить бензиновые модели — это показывает, что традиционные ДВС окончательно со сцены ещё не ушли.

Почему производители не вернутся к чугуну

Несмотря на всю надёжность, у чугунных блоков почти нет шансов вернуться в массовое производство. В глобальном масштабе они считаются устаревшими. Исключения редки: например, "АвтоВАЗ" продолжает использовать чугун, справедливо полагая, что для российских условий — с лютыми морозами зимой и изнуряющей жарой летом — такой материал оптимален.

Немногочисленные китайские производители также применяют чугун в отдельных моделях, но в целом тенденция очевидна: алюминий выигрывает за счёт меньшего веса и более гибкого соответствия современным экологическим нормам. Автокомпаниям приходится балансировать между себестоимостью, расходом топлива и экологией — и в этой формуле чугун больше не вписывается.

Ресурс меньше, но выгоднее

Современные моторы почти всегда оснащаются алюминиевыми блоками, иногда усиленными чугунными гильзами для продления службы. Тем не менее, даже с ними ресурс двигателя редко превышает 250 тысяч километров без серьёзного ремонта.

Главное преимущество алюминия — возможность точнее контролировать тепловые зазоры и использовать более высокую степень сжатия. На практике это даёт ощутимый прирост КПД. Но у медали есть и обратная сторона: долговечность таких моторов ниже, чем у старых чугунных "неубиваемых" собратьев.

Финансовый расчёт автоконцернов

Не стоит забывать и о бизнес-логике. Для производителей крайне важно, чтобы автомобили требовали регулярного обслуживания. Продажа запчастей приносит компаниям нередко больше дохода, чем реализация самих машин. Если фильтры или тормозные колодки можно легко заменить на аналоги, то с основными узлами ситуация иная: оригинальные детали остаются единственным выбором.

"Автомобили устроены так, что сразу после покупки они не ломаются, но вскоре начинают требовать вложений", — отмечают эксперты.

Для компаний это стабильный источник прибыли, для владельцев — повод для недовольства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

