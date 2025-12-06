Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:16

Тульская область обогнала почти всех: почему наличные в автобусах стали редкостью

Тульская область вошла в топ-3 по безналичной оплате проезда — СберТройка

Безналичная оплата в транспорте уже перестала быть "удобной опцией" — в ряде регионов она фактически стала нормой, а наличные оказываются на обочине. Об этом сообщает "Тульская пресса" со ссылкой на итоги "СберТройки". Тульская область вошла в топ-3 субъектов по доле безналичных платежей за проезд, уступив только Томской области.

Итоги рейтинга: кто в лидерах и какие цифры называют

Лидером названа Томская область, где доля оплат картами и электронными сервисами приближается к абсолютным значениям (в публикациях "СберТройки" и региональных СМИ фигурируют показатели около 98,6-99%). Это означает, что подавляющее большинство поездок оплачивается безналичным способом — через транспортные и банковские карты, а также цифровые инструменты.

Тульская область в таких сводках закрепляется среди лидеров — её результат называют одним из самых высоких в стране. Ранее регион отмечали как один из первых, кто глубоко интегрировал свою транспортную систему с "Тройкой", а динамика безнала там держится на уровне "почти всё оплачивается электронно".

Почему Тульская область в топе: интеграция и "экономика поездки"

Один из факторов высокой доли безналичной оплаты — единая билетная логика, когда пассажирам проще приложить карту, чем искать наличные или стоять в очереди за разовым билетом. Второй фактор — ценовая мотивация: во многих регионах практика дифференцированных тарифов делает оплату картой либо такой же, либо выгоднее, чем наличными. В Томской области, например, в материалах "СберТройки" упоминается схема, при которой безналичная оплата обходится дешевле наличной на 1 рубль.

Тула в региональных сообщениях также рассматривает "Тройку" как способ снизить расходы пассажиров: при оплате транспортной картой поездка обычно обходится дешевле, чем при расчёте наличными. В результате удобство и экономия работают вместе и выталкивают наличные из повседневного использования.

Что означает топ-3 на практике: для пассажиров, перевозчиков и региона

Высокая доля безнала меняет не только привычки пассажиров, но и управление транспортом. Для операторов это означает более прозрачный учёт поездок и выручки, а также возможность точнее анализировать нагрузку по маршрутам. Для пассажира практический эффект обычно выражается в скорости посадки и предсказуемости тарифа: карту можно использовать сразу, не привязываясь к месту покупки билета.

В региональных рейтингах "СберТройки" соседями Тульской области среди лидеров часто называют Курскую, а также ряд крупных субъектов вроде Новосибирской и Воронежской областей. Состав топа иногда меняется от месяца к месяцу, но общая картина одна: там, где безнал "дожали" до 97-99%, наличные становятся скорее исключением, чем правилом.

