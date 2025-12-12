Государство видит всё: крупные покупки и коммуналку в Узбекистане можно будет оплатить только картой

Узбекистан усиливает курс на безналичные расчеты, делая наличные проблемными именно там, где чаще всего возникает "тень" — в алкоголе, табаке и крупных сделках. Об этом сообщает Национальная база данных законодательства Узбекистана: президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, который вводит ограничения на покупки за наличные в рамках борьбы с теневой экономикой. Запрет затронет как отдельные категории товаров, так и ряд платежей за услуги.

Что именно запретят покупать за наличные

С 1 апреля 2026 года в Узбекистане запрещается покупать за наличные алкоголь и табак. В список также включены недвижимость и автомобили — то есть сделки, где традиционно высока доля неучтенных расчетов. Кроме того, ограничения распространяются на товары стоимостью дороже 25 миллионов сумов, что в материале указано как примерно 160 тысяч рублей.

Приобрести перечисленную продукцию можно будет безналично — с использованием электронных платежей или QR-кодов. Таким образом, для "чувствительных" категорий государство фактически переводит оборот в цифровой контур. Это позволяет фиксировать транзакции и снижать возможности для неформальных расчетов.

Какие платежи и услуги тоже попадают под ограничения

Указ предусматривает, что запреты не ограничиваются только покупками товаров. В перечень попали и некоторые виды оплат услуг. Среди упомянутых категорий — оплата услуг государственных органов, а также платежи за пользование электричеством, газом и водой. Отдельно говорится о продаже бензина, которая также попадает под ограничения.

В документе отмечается, что под запрет подпадают и "иные категории товаров", то есть перечень шире тех примеров, которые приведены в публикации. Общая логика меры — ограничить наличный оборот в сферах, где проще всего скрывать выручку и формировать теневые схемы. При этом ключевым механизмом контроля становится перевод расчетов в безналичный формат.