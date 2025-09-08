Доллары под подушкой обернутся убытком: где деньги теряют ценность быстрее всего

Накопления в валюте кажутся надёжным способом обезопасить деньги, но на практике это не всегда оправдано. Многие россияне привыкли хранить доллары и евро "под подушкой", полагая, что так они защищают себя от инфляции. Однако эксперты уверены: это не только бесполезно, но и убыточно. Об этом сообщает MoneyTimes.Ru.

Почему наличные доллары — плохая идея

Хранение купюр дома не приносит никакого дохода. Деньги, которые лежат без движения, теряют ценность не только из-за инфляции, но и из-за упущенной выгоды. Пока валюта без дела лежит в шкафу или сейфе, человек лишает себя процентов, которые мог бы заработать.

"Последнее, что посоветую, это наличные доллары. Это худший вариант. Вы на нем ничего не зарабатываете", — сказал аналитик компании "Золотой Монетный дом" Дмитрий Голубовский.

Эксперт подчеркнул, что необходимо учитывать не только сохранность средств, но и возможность их приумножить.

Какие риски несёт домашнее хранение

Существует ещё одна проблема, о которой редко задумываются владельцы валютных "заначек". Купюры постепенно изнашиваются, и чем старее банкнота, тем выше риск столкнуться с отказом при обмене.

"Очень много ветхих банкнот в России. Их не особо не вывезешь из страны. Когда будут выкупать обратно, скажут, что у вас какие-то доллары старого образца", — пояснил Голубовский.

По словам эксперта, качество банкнот становится фактором, влияющим на их ликвидность. В итоге владелец рискует потерять часть накоплений только потому, что вовремя не обратил внимания на состояние купюр.

Что делать вместо

Голубовский выделил два надёжных способа сохранить и приумножить сбережения.

Банковские депозиты. Сегодня многие банки предлагают вклады с достаточно высокими процентами. Главное — выбирать оптимальные сроки и внимательно изучать условия. Долгосрочные депозиты нередко оказываются менее выгодными, поэтому стоит искать баланс между доходностью и гибкостью. Золото. Этот металл традиционно рассматривается как "тихая гавань" в периоды экономической нестабильности. Стоимость золота в последние годы показывает устойчивый рост, что делает его привлекательным инструментом для инвесторов.

"Первое — это держать деньги на депозиты в банке под высокие проценты… И второй вариант — это покупать золото. Потому что золото действительно дорожает", — отметил эксперт.

Почему золото остаётся актуальным

Исторически золото служило универсальной мерой ценности и средством накопления. Его стоимость растёт в периоды кризисов, когда доверие к валютам падает. Для частных инвесторов доступными остаются как банковские слитки, так и инвестиционные монеты. При этом важно учитывать комиссии банков и налоговые нюансы.

Кроме того, золото обладает высокой ликвидностью: его можно быстро продать или обменять на деньги в любой стране мира. В отличие от старых или повреждённых долларов, слиток не потеряет своей ценности из-за внешнего вида.