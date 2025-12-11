Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:10

Экономисты в недоумении: привычка, из-за которой у россиян скопилось 16,4 трлн рублей наличными

Объем наличных рублей в России достиг 16,4 трлн — Центробанк

Рост наличных на руках у населения снова приблизился к пиковым значениям: объём рублевой наличности в обращении обновил максимум почти за два года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центробанка.

Сколько наличных у россиян сегодня

По итогам октября рублёвая наличность достигла 16,4 трлн рублей. Это самый высокий показатель с конца осени 2023 года, когда объём поднимался до 16,5 трлн. За месяц прирост составил 122,9 млрд рублей, или 0,8%. Аналитики отмечают, что движение показателя укладывается в общую динамику спроса на наличные средства, характерную для второй половины года, когда население традиционно активнее расходует и перераспределяет средства.

Параллельно сокращается объём наличной иностранной валюты — минус 1,7% за месяц, до 7,7 трлн рублей. Однако в долларовом выражении показатель вырос: с 94,1 до 94,9 млрд долларов. Этот рост связан не с увеличением объёма операций, а с укреплением рубля, за счёт которого рублёвое выражение валютных запасов стало ниже.

Как эксперты оценивают текущий уровень наличности

По словам старшего директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, нынешний объём наличности соответствует примерно 7,7-7,8% ВВП. Такой уровень он называет близким к исторической норме: показатели выше или ниже обычно обусловлены краткосрочными факторами — от сезонных расходов до изменения предпочтений населения в пользу наличных или безналичных инструментов.

Экономисты уточняют, что структура обращения наличных сегодня продолжает отражать адаптацию населения к макроэкономической ситуации и колебаниям курса. Стабильно высокая доля рублевой наличности говорит о сохранении привычки хранить часть средств в устоявшейся, понятной форме, тогда как сокращение валютной наличности — результат укрепления рубля и изменения поведенческих стратегий граждан.

