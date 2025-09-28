Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стрижка-каскад
Стрижка-каскад
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:19

Лёгкие слои и воздушный объём: почему все заговорили о каскаде

Стилисты: каскад остаётся универсальной стрижкой для длинных и средних волос

Осенью 2025 года модный мир снова делает ставку на многослойные стрижки. Как сообщает BURO., главным выбором для обладательниц длинных и средних волос станет каскад — та самая форма, которую стилисты называют "водопадом" или даже "прической супермоделей". Белла Хадид первой продемонстрировала актуальное прочтение стрижки, и теперь эксперты уверены: сезон пройдёт под знаком лёгких слоёв и воздушного объёма.

Какая длина считается идеальной

Специалисты подчёркивают: каскад наиболее эффектно смотрится на волосах до лопаток и длиннее. Именно эта длина позволяет прядям ложиться естественными волнами, создавая мягкий объём и подчёркивая движение волос. На коротких волосах каскад тоже возможен, но он не даст такого впечатляющего эффекта.

Две версии каскада: от романтики до дерзости

Современные стилисты предлагают два направления в этой стрижке:

  • Текстурный каскад - плавные переходы между слоями, аккуратность и женственность в каждом движении головы. Такой вариант отлично подходит тем, кто любит сдержанный и элегантный образ.
  • Небрежный шег - более смелая версия. В этом случае мастер использует не только ножницы, но и бритву, чтобы придать концам лёгкость и небрежность. Особенно эффектно он смотрится со слоистой челкой в духе Джейн Биркин. Подобный вариант недавно появился на подиумах Chloé, где за эстетику отвечала креативный директор Чемена Камали.

Укладка: минимальные усилия, максимальный эффект

Ещё несколько лет назад считалось, что каскад требует ежедневной сложной укладки. Сегодня правила изменились — тренд на естественность поддерживает лёгкую небрежность.

Стилисты советуют:

  • сушить волосы круглой щёткой и феном, направляя поток от лица;
  • делать брашинг сверху вниз для придания объёма у корней;
  • на ночь фиксировать мягкие бигуди или высокий пучок, чтобы утром получить волны без утюжка;
  • завершать образ лёгким текстурирующим спреем или муссом.

Такой подход позволяет сократить время у зеркала и подчеркнуть природную красоту волос.

Почему каскад снова в моде

Главная причина популярности — универсальность. Стрижка подходит практически всем: она визуально облегчает густые волосы, добавляет объём тонким, делает лицо более открытым и акцентирует скулы. В сочетании с челкой каскад может менять настроение образа — от романтического до дерзкого.

Стилисты отмечают, что этот вариант особенно любят те, кто не готов прощаться с длиной, но хочет придать причёске лёгкость и свежесть.

Мнение экспертов

"Каскад — это идеальная стрижка для тех, кто хочет сохранить длину, но при этом добавить динамики и современного звучания образу. И самое приятное, что сегодня сама текстура волос работает на вас — не нужно тратить часы на укладку", — отмечают мастера.

Интересные факты

  • Каскад впервые стал популярным в 1970-х, и с тех пор регулярно возвращается в моду — каждый раз с новыми акцентами.
  • В 1990-х именно эта стрижка была визитной карточкой супермоделей на подиуме, а сегодня её выбирают Белла Хадид, Сьюки Уотерхаус и Дейзи Эдгар-Джонс.
  • В последние годы каскад особенно востребован у тех, кто отращивает волосы: он помогает избавиться от секущихся концов, не жертвуя длиной.

