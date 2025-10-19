Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
иллюминатор на самолёте
иллюминатор на самолёте
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Марокко зовёт без пересадок: Россия открывает южное окно в Атлантику

Марокко и Россия обсудили запуск прямых рейсов между Касабланкой и Санкт-Петербургом

Марокко и Россия намерены укрепить туристические и экономические связи — власти североафриканской страны заявили о планах открыть прямое авиасообщение между Касабланкой и Санкт-Петербургом.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Марокко Насер Бурита на пресс-конференции в Москве после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Такая мера послужит поступательному развитию туристического сектора", — заявил министр.

Новый маршрут — новые возможности

Запуск прямых рейсов из крупнейшего города Марокко в северную столицу России станет важным шагом для обеих стран. Сейчас между государствами действует авиасообщение только по маршруту Касабланка — Москва, выполняемое национальным перевозчиком Royal Air Maroc.

Добавление второго направления позволит диверсифицировать туристические потоки и сделать путешествия более удобными для жителей Северо-Запада России, где спрос на отдых в Африке растет с каждым годом.

"Для нас это не просто авиамаршрут, а символ укрепления дружбы и расширения экономических горизонтов между странами", — подчеркнул Насер Бурита.

Переговоры министров и политический контекст

Встреча министров иностранных дел состоялась 16 октября в Москве. Помимо вопросов туризма, стороны обсудили развитие торгово-экономического партнерства, а также взаимодействие в культурной и образовательной сферах.

Глава МИД Марокко передал приветствие от короля Мухаммада VI президенту России Владимиру Путину, подчеркнув стратегический характер отношений двух стран.

"Мы высоко ценим уровень сотрудничества с Россией и видим потенциал для его дальнейшего расширения", — отметил Бурита.

Лавров, в свою очередь, выразил готовность поддержать инициативу и способствовать развитию двустороннего туризма.

Почему Марокко интересно россиянам

Марокко постепенно становится одним из самых привлекательных туристических направлений для российских путешественников. Здесь можно найти и восточную экзотику, и атлантические пляжи, и европейский уровень сервиса.

Среди популярных курортов — Агадир, Марракеш и Эс-Сувейра, а также старинные города Фес и Мекнес, где туристов ждут медины, рынки и дворцы.

"Россияне все чаще выбирают Марокко за его атмосферу, гастрономию и мягкий климат", — рассказала эксперт по туризму Елена Орлова.

По данным туроператоров, поток российских туристов в страну вырос почти на 40% за последние два года, несмотря на отсутствие большого числа прямых рейсов.

Сравнение маршрутов

Маршрут Перевозчик Частота рейсов Среднее время полета Примерная стоимость (в одну сторону)
Москва — Касабланка Royal Air Maroc 2-3 раза в неделю 6 часов 10 мин от 45 000 руб.
Санкт-Петербург — Касабланка (планируется) обсуждается 1-2 раза в неделю 6 часов 30 мин ожидается от 50 000 руб.

Туризм как дипломатический инструмент

Открытие прямых рейсов — не просто транспортный проект. Это часть широкой стратегии туристической дипломатии, когда страны укрепляют партнерство через обмен туристическими потоками, фестивалями, выставками и совместными культурными программами.

Россия в последние годы активно развивает связи с африканскими странами, и Марокко, обладая устойчивой экономикой и развитой инфраструктурой, становится важным партнером на континенте.

Что даст новый маршрут

  1. Рост турпотока - для Петербурга это возможность привлечь марокканских туристов, а для Марокко — увеличить число российских гостей.

  2. Развитие деловых связей - прямые рейсы упростят командировки и участие компаний в выставках и форумах.

  3. Культурный обмен - возможны новые проекты в сфере образования и искусства, включая гастрономические фестивали и дни культуры.

  4. Снижение стоимости туров - при появлении прямых рейсов туроператоры смогут предлагать более выгодные программы без пересадок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать билет с пересадкой через Европу.
Последствие: долгие перелеты и визовые сложности.
Альтернатива: выбирать прямой рейс Royal Air Maroc или, после открытия линии, маршрут через Санкт-Петербург.

Ошибка: ехать без медицинской страховки.
Последствие: высокие расходы при обращении к врачу.
Альтернатива: оформить страховку с покрытием не менее €30 000.

Ошибка: недооценивать климат.
Последствие: перегрев или солнечные ожоги в июле-августе.
Альтернатива: выбирать весну или осень для комфортного отдыха.

А что если Петербург станет "северными воротами" Африки?

Петербург уже активно развивает прямое сообщение с Ближним Востоком и Азией. Добавление маршрута в Северную Африку сделает город важным узлом для путешествий в экзотические направления. Для жителей других регионов Северо-Запада России это значит возможность добираться до Марокко без пересадок в Москве.

Плюсы и минусы инициативы

Плюсы Минусы
Удобство перелетов для туристов Возможный дефицит спроса в несезон
Развитие культурных и деловых связей Необходимость согласования авиаслотов
Рост интереса к регионам России Риски колебаний валют
Привлечение марокканских инвестиций Длительный полет без промежуточной посадки
Снижение нагрузки на московские аэропорты Потребность в дополнительных маркетинговых усилиях

FAQ

Когда могут стартовать рейсы Касабланка — Санкт-Петербург?
Сроки пока не названы, но обсуждение уже началось на межправительственном уровне.

Какая авиакомпания будет выполнять полеты?
Вероятнее всего, национальный перевозчик Royal Air Maroc, однако рассматриваются и совместные проекты с российскими авиалиниями.

Нужна ли россиянам виза в Марокко?
Да, но ее оформление занимает всего несколько дней, а консульский сбор составляет около 20 евро.

Сколько длится перелет?
Прямой полет из Петербурга в Касабланку — около 6,5 часов.

Мифы и правда

Миф: Марокко — это исключительно пустыни.
Правда: страна славится и горными хребтами, и пляжами Атлантики, и зелеными садами Марракеша.

Миф: Виза в Марокко дорогая и сложная.
Правда: процедура простая, особенно при поездках с туроператорами.

Миф: Полеты между Россией и Африкой редки.
Правда: авиасообщение активно восстанавливается, появляются новые направления — Каир, Тунис, Алжир и теперь Касабланка.

Исторический контекст

Россия и Марокко сотрудничают более полувека. Первые дипломатические отношения установлены еще в 1958 году, а в XXI веке страны подписали соглашения о культурном обмене и взаимных инвестициях. В последние годы заметно усилился интерес к совместным туристическим и образовательным программам.

Интересные факты

• Касабланка — крупнейший город и экономический центр Марокко, известный своей архитектурой в стиле ар-деко.
• В городе находится один из самых больших мечетей мира — мечеть Хасана II.
• Из Петербурга в Марокко можно будет попасть менее чем за 7 часов — быстрее, чем в большинство азиатских стран.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мурманская администрация: в регионе увеличилось число туристических маршрутов сегодня в 0:16
Место, где ночь не наступает: зачем туристы возвращаются на Кольский снова и снова

Лето за полярным кругом — не миф, а приключение: Кольский полуостров предлагает горы, озёра и парусные прогулки под солнцем, которое не заходит.

Читать полностью » вчера в 23:23
Они закрутились сами: лес в Рязанской области пугает даже учёных

Изогнутые деревья, древние легенды и загадочные озера: названы самые мистические места России — от Пьяного леса до Лабынкырского чудовища.

Читать полностью » Поток туристов из России в Японию в 2025 году достиг рекордных 129 тысяч поездок — АТОР вчера в 22:26
Рекордный штурм Страны восходящего солнца: почему россияне массово едут в Японию

Россияне побили рекорд по поездкам в Японию — за девять месяцев 2025 года страну посетили 129 тысяч туристов. Что привлекает их сильнее всего?

Читать полностью » Путешественница пожаловалась на грубость персонала аэропорта Минеральных Вод вчера в 21:11
"Адское местечко" с билетами на выход: что на самом деле ждёт пассажиров в Минеральных Водах

Туристка пожаловалась на хамство сотрудников аэропорта Минеральных Вод, сравнив старый терминал с «адским местечком» и рассказала, что увидела своими глазами.

Читать полностью » В Шереметьево встретили первый рейс Saudia из Эр-Рияда — начато прямое авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией вчера в 20:26
7-кратный рост туристов из Саудовской Аравии: что такого нашли они в России

Первый рейс Saudia из Эр-Рияда в Москву встретили в Шереметьево. Саудовская Аравия становится новым источником туристического потока в Россию, а Москва — центром ближневосточного туризма.

Читать полностью » Туристка рассказала, что Владивосток удивил ее отсутствием самокатов и доступными ценами вчера в 20:11
Машины вместо самокатов, гребешки на ужин и тигры за углом: что творится на краю России

Путешественница из России рассказала, чем ее удивил Дальний Восток — от морских деликатесов и заповедников до японских авто и доступных цен.

Читать полностью » Японское посольство объявило тендер на оператора нового визового центра в России вчера в 19:18
Тот самый лайфхак: как попасть в Японию без беготни и лишних справок

Япония готовится открыть новый визовый центр в России. Это поможет справиться с растущим потоком туристов и ускорить оформление виз.

Читать полностью » Конфликт на туррынке: Fun&Sun запустила туры на Wildberries со скидкой 7%, вызвав протест агентств вчера в 19:17
Агентства против Google-лайка: как Wildberries устроил революцию в туризме

На Wildberries появились туры Fun&Sun со скидкой 7%, что вызвало протест турагентов. Они требуют от туроператора равных условий продаж и предупреждают о возможном кризисе розничного рынка.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Российская блогерша объяснила, как функция SOS и отзывы женщин помогают путешествовать безопасно
Красота и здоровье
Кунал Суд: отёки, судороги и онемение ног могут указывать на болезни сердца, вен и почек
Наука
Шпихер: в глиняном карьере Германии обнаружены три скелета древнего ихтиозавра
Садоводство
В России появится градостроительный план для каждого участка под ИЖС
Питомцы
Настроение кошки можно определить по положению хвоста, выражению глаз и звукам
Туризм
Осенние террасы, перевалы и хомстей: что посмотреть в Сапе туристам
Авто и мото
Chery снизила цену на Tiggo 9 в России на 500 тысяч рублей
Спорт и фитнес
Утренняя зарядка помогает стабилизировать давление и ускоряет обмен веществ — данные исследований
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet