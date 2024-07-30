Около 70% российских родителей и бабушек/дедушек используют мультфильмы для развлечения детей во время отпуска, с более высокой лояльностью к такому виду досуга в отпуске (37%) по сравнению с буднями. Исследование онлайн-кинотеатра Kion показало, что дети смотрят видеоконтент на 21% чаще летом, чем весной.
Особенно популярны среди юных пользователей такие мультфильмы, как "Три кота", "101 далматинец" и "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка". Также 27% респондентов предпочитают смотреть с детьми классические мультфильмы из своего детства. Опрос включил 2000 респондентов из России с детьми и внуками до 16 лет, сообщает ТАСС.
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