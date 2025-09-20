Скажи "прощай" BMW и Toyota: новый сбор ударит по любимым авто

С ноября 2025 года на российском рынке автомобилей может появиться новый утильсбор, рассчитанный по мощности двигателя. Это нововведение способно заметно изменить ценовую политику для большинства импортных машин, особенно для моделей мощнее 160 л. с. Для автомобилистов это означает рост стоимости популярных японских и немецких моделей, которые до этого оставались относительно доступными.

Кому грозит повышение цен

"Новый утильсбор серьезно ударит по ценам на импортные машины мощнее 160 л. с.", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.

В первую очередь подорожают такие машины, как:

Geely Monjaro BMW X3 BMW X5 BMW 5-Series Toyota Highlander Toyota RAV4 Kia Sorento Kia Carnival Hyundai Palisade Hyundai Santa Fe

Для этих моделей ожидается значительный рост цен, что отразится на спросе и возможности приобретения.

Льготы для менее мощных автомобилей

Однако нововведение не коснется всех иномарок. Для машин с двигателем слабее 160 л. с. планируется сохранить льготный утильсбор: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за авто старше трёх лет. Это позволит водителям продолжать выбирать более экономичные варианты без существенного удорожания.

Для жителей европейской части России в льготный список попадут такие модели, как Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, Kia K3 и Kia K5, а также Mazda 3, Mazda CX-3 и Mazda CX-30. Жители Дальнего Востока и Сибири смогут ориентироваться на праворульные Honda Freed, Honda Fit, Honda Vezel, Honda Stepwgn, Toyota Yaris, Toyota Wish, Toyota Corolla, Toyota Raize, Toyota Roomy, Toyota Sienta, Toyota Vitz, Nissan Note, Suzuki Jimny и Mazda Axela.

Премиальные автомобили остаются доступными

Некоторые премиальные модели с небольшими моторами также сохранят льготный утильсбор. Среди них BMW X1, BMW 1-Series, BMW 2-Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A3. Для таких автомобилей рост цен будет минимальным, что делает их привлекательными для покупателей, стремящихся к премиальному сегменту.

Как подготовиться к изменению цен

Проанализировать собственные потребности: нужен ли автомобиль с мощным двигателем или можно обойтись менее мощной версией. Сравнить цены на рынке сейчас и спрогнозировать рост стоимости после введения нового утильсбора. Рассмотреть возможность покупки авто до введения сборов, если модель входит в категорию с двигателем мощнее 160 л. с. Для экономии выбрать автомобили с двигателем менее 160 л. с., которые попадут под льготный тариф.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка мощного автомобиля после введения нового утильсбора.

Последствие: резкий рост стоимости и потеря выгоды при продаже.

Альтернатива: выбрать версию с меньшей мощностью двигателя.

Ошибка: игнорирование льготного списка.

Последствие: переплата на тысячи рублей.

Альтернатива: ориентироваться на автомобили из "доутильного" списка.

А что если…

Если автомобили с двигателем свыше 160 л. с. подорожают, спрос может сместиться на более экономичные версии. Это приведёт к росту популярности седанов и кроссоверов с двигателями до 160 л. с., а также стимулирует интерес к электромобилям и гибридам. Производители могут пересмотреть комплектации, чтобы сохранить привлекательность своих моделей.

Плюсы и минусы нового утильсбора

Плюсы Минусы Снижение количества мощных и дорогих машин на дорогах Рост цен на популярные иномарки с мощными моторами Стимулирование выбора экономичных моделей Уменьшение доступности премиальных моделей Поддержка льготного сегмента для слабых двигателей Возможное сокращение предложения на вторичном рынке Мотивирует производителей предлагать новые комплектации Сложности для покупателей, планировавших мощные автомобили

FAQ

Как выбрать машину после введения нового утильсбора?

Следует ориентироваться на автомобили с двигателем до 160 л. с. или на те модели, которые остаются в льготном списке.

Сколько стоит утильсбор для разных автомобилей?

Для авто с двигателем до 160 л. с. — 3,4 тысячи рублей за новый, 5,2 тысячи за старше трёх лет. Для более мощных машин сбор будет выше, точная сумма зависит от мощности.

Что лучше выбрать: мощную иномарку или экономичную модель?

Выбор зависит от бюджета и потребностей. Мощные автомобили подорожают, экономичные версии сохранят льготы и остаются выгодным вариантом.

Мифы и правда

Миф: повышение утильсбора затронет все машины.

Правда: только авто с двигателем мощнее 160 л. с.

Миф: электромобили подорожают так же сильно.

Правда: они попадают под отдельные правила, льготные тарифы сохраняются.

Интересные факты