Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Toyota Grand Highlander
Toyota Grand Highlander
© Toyota is licensed under Free More info
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:29

Скажи "прощай" BMW и Toyota: новый сбор ударит по любимым авто

Целиков: новый утильсбор с ноября 2025 года затронет BMW X3, BMW X5 и Toyota Highlander

С ноября 2025 года на российском рынке автомобилей может появиться новый утильсбор, рассчитанный по мощности двигателя. Это нововведение способно заметно изменить ценовую политику для большинства импортных машин, особенно для моделей мощнее 160 л. с. Для автомобилистов это означает рост стоимости популярных японских и немецких моделей, которые до этого оставались относительно доступными.

Кому грозит повышение цен

"Новый утильсбор серьезно ударит по ценам на импортные машины мощнее 160 л. с.", — отметил глава "Автостата" Сергей Целиков.

В первую очередь подорожают такие машины, как:

  1. Geely Monjaro

  2. BMW X3

  3. BMW X5

  4. BMW 5-Series

  5. Toyota Highlander

  6. Toyota RAV4

  7. Kia Sorento

  8. Kia Carnival

  9. Hyundai Palisade

  10. Hyundai Santa Fe

Для этих моделей ожидается значительный рост цен, что отразится на спросе и возможности приобретения.

Льготы для менее мощных автомобилей

Однако нововведение не коснется всех иномарок. Для машин с двигателем слабее 160 л. с. планируется сохранить льготный утильсбор: 3,4 тысячи рублей за новый автомобиль и 5,2 тысячи за авто старше трёх лет. Это позволит водителям продолжать выбирать более экономичные варианты без существенного удорожания.

Для жителей европейской части России в льготный список попадут такие модели, как Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat, Kia K3 и Kia K5, а также Mazda 3, Mazda CX-3 и Mazda CX-30. Жители Дальнего Востока и Сибири смогут ориентироваться на праворульные Honda Freed, Honda Fit, Honda Vezel, Honda Stepwgn, Toyota Yaris, Toyota Wish, Toyota Corolla, Toyota Raize, Toyota Roomy, Toyota Sienta, Toyota Vitz, Nissan Note, Suzuki Jimny и Mazda Axela.

Премиальные автомобили остаются доступными

Некоторые премиальные модели с небольшими моторами также сохранят льготный утильсбор. Среди них BMW X1, BMW 1-Series, BMW 2-Series, Mercedes-Benz C-Class и Audi A3. Для таких автомобилей рост цен будет минимальным, что делает их привлекательными для покупателей, стремящихся к премиальному сегменту.

Как подготовиться к изменению цен

  1. Проанализировать собственные потребности: нужен ли автомобиль с мощным двигателем или можно обойтись менее мощной версией.

  2. Сравнить цены на рынке сейчас и спрогнозировать рост стоимости после введения нового утильсбора.

  3. Рассмотреть возможность покупки авто до введения сборов, если модель входит в категорию с двигателем мощнее 160 л. с.

  4. Для экономии выбрать автомобили с двигателем менее 160 л. с., которые попадут под льготный тариф.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка мощного автомобиля после введения нового утильсбора.
    Последствие: резкий рост стоимости и потеря выгоды при продаже.
    Альтернатива: выбрать версию с меньшей мощностью двигателя.

  • Ошибка: игнорирование льготного списка.
    Последствие: переплата на тысячи рублей.
    Альтернатива: ориентироваться на автомобили из "доутильного" списка.

А что если…

Если автомобили с двигателем свыше 160 л. с. подорожают, спрос может сместиться на более экономичные версии. Это приведёт к росту популярности седанов и кроссоверов с двигателями до 160 л. с., а также стимулирует интерес к электромобилям и гибридам. Производители могут пересмотреть комплектации, чтобы сохранить привлекательность своих моделей.

Плюсы и минусы нового утильсбора

Плюсы Минусы
Снижение количества мощных и дорогих машин на дорогах Рост цен на популярные иномарки с мощными моторами
Стимулирование выбора экономичных моделей Уменьшение доступности премиальных моделей
Поддержка льготного сегмента для слабых двигателей Возможное сокращение предложения на вторичном рынке
Мотивирует производителей предлагать новые комплектации Сложности для покупателей, планировавших мощные автомобили

FAQ

Как выбрать машину после введения нового утильсбора?
Следует ориентироваться на автомобили с двигателем до 160 л. с. или на те модели, которые остаются в льготном списке.

Сколько стоит утильсбор для разных автомобилей?
Для авто с двигателем до 160 л. с. — 3,4 тысячи рублей за новый, 5,2 тысячи за старше трёх лет. Для более мощных машин сбор будет выше, точная сумма зависит от мощности.

Что лучше выбрать: мощную иномарку или экономичную модель?
Выбор зависит от бюджета и потребностей. Мощные автомобили подорожают, экономичные версии сохранят льготы и остаются выгодным вариантом.

Мифы и правда

  • Миф: повышение утильсбора затронет все машины.
    Правда: только авто с двигателем мощнее 160 л. с.

  • Миф: электромобили подорожают так же сильно.
    Правда: они попадают под отдельные правила, льготные тарифы сохраняются.

Интересные факты

  1. Утильсбор в России действует с 2012 года и регулярно корректируется.

  2. Многие японские автомобили сохраняют льготы благодаря слабым двигателям и праворульной версии.

  3. Спрос на мощные немецкие внедорожники и седаны может снизиться из-за новых сборов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Kia представит новый хэтчбек K4 в Европе в 2026 году вместо Ceed сегодня в 2:11

Хэтчбек с сюрпризом: почему новую Kia ждут в Европе сильнее других

Kia готовит к запуску новую модель K4 — преемника Ceed, с современными технологиями и просторным салоном. Мы разобрали все детали.

Читать полностью » Автоэксперты назвали ошибки при использовании кондиционера в дождливую погоду сегодня в 1:58

Кондиционер — ваш враг на дороге? Ошибка, из-за которой обзор исчезает за секунды

Почему в дождь кондиционер может сыграть с водителем злую шутку? Разбираем нюансы его работы и объясняем, как избежать неприятных последствий.

Читать полностью » BYD представила гибрид Seal 6 DM-i с запасом хода 1455 км по WLTP сегодня в 1:25

Китайский гибрид, о котором будут спорить: фантастический запас хода стал реальностью

Seal 6 DM-i удивляет сочетанием электропривода и бензинового мотора: почти 1500 км на одном заезде и комфорт, сравнимый с премиум-классом.

Читать полностью » Ford отзывает 102 тысячи седанов Taurus 2016–2019 годов из-за дефекта дверных накладок сегодня в 0:54

Летающий металл на трассе: владельцам Ford Taurus грозит опасность

Ford объявил об отзыве почти 102 тысяч седанов Taurus: причина кроется в мелкой детали, которая может превратиться в опасный предмет на дороге.

Читать полностью » Дизайнер Мате Фок выпустил чертежи экологичного веломобиля Velocar сегодня в 0:26

Велосипед, который решил стать машиной: проект, переворачивающий городскую мобильность

Проект Motofocker Velocar показывает, что транспорт будущего может быть простым, экологичным и доступным. Но готов ли он заменить привычный велосипед или авто?

Читать полностью » Электроника в авто заменила физическую кнопку Kick Down на механическую педаль газа вчера в 23:35

Кнопка под педалью газа, о которой вы не знали — мощное ускорение в один клик

Не все водители знают о скрытой кнопке под педалью газа. Разбираем, зачем она нужна и почему на новых авто её уже не ставят.

Читать полностью » Замена аккумулятора без сброса настроек: советы автоэлектрика вчера в 23:19

Секреты автоэлектрика: как снять клеммы аккумулятора и сохранить все настройки в машине

При замене аккумулятора можно потерять все настройки авто. Узнайте, как снять клеммы правильно и сохранить электронику в целости.

Читать полностью » Моргание противотуманными фонарями — сигнал о прижимании сзади вчера в 22:12

Тайный язык дорог: мигающий противотуманный фонарь кричит о риске — дальнобойщик рассказал почему

Необычные сигналы на дороге кажутся странными только на первый взгляд. Узнайте, что значит мигание стоп-сигналов и почему его важно понимать.

Читать полностью »

Новости
Еда

Говядина с картошкой и шампиньонами в духовке получается сочной
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины: интервальные тренировки ускоряют метаболизм после занятия
Садоводство

Черенки клюквенного гибискуса легко укореняются в воде или грунте
Еда

Соус с каперсами получается пикантным благодаря добавлению уксуса
Технологии

Астероид 2025 FA2 в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита прошёл мимо Земли
Дом

Светильники для натяжных потолков: точечные, подвесные и LED
Садоводство

Агрономы объяснили, зачем оставлять капустные кочерыжки в почве после уборки урожая
Спорт и фитнес

Сапборд для прогулок и путешествий: что выбрать — надувной или цельный
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet