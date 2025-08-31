Личный автомобиль теряет смысл: Москва выбрала новый тренд

В 2025 году московский каршеринг уверенно меняет формат: пользователи всё чаще выбирают не короткие поездки по центру, а более длительные маршруты как в пределах столицы, так и за её пределами. По данным департамента транспорта, средняя аренда автомобиля теперь составляет около 63 минут, а дистанция — 23 километра. Эти показатели стали рекордными и обозначили главный тренд отрасли.

Рост популярности сервиса

За первые шесть месяцев 2025 года москвичи совершили на 2,5 миллиона поездок больше, чем за аналогичный период годом ранее. Каждый день машины берут в аренду более 150 тысяч раз через четыре ведущих сервиса. По мнению экспертов, такая динамика помогает снизить загруженность дорог и уменьшить вредное воздействие транспорта на экологию мегаполиса.

Парк автомобилей и предпочтения горожан

Сегодня столичный каршеринг насчитывает 41 тысячу машин. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы и седаны китайских брендов. Лидеры — Geely Coolray (Belgee X50), Geely Atlas Pro и BAIC U5 Plus. Эти модели ценят за удобство в управлении, комфорт и доступные тарифы.

Безопасность и рейтинг водителей

В системе действует персональный рейтинг водителей, который формируется исходя из стиля езды и соблюдения правил. Чем он выше, тем больше привилегий получает клиент: льготные тарифы, доступ к премиальному автопарку и дополнительные бонусы. В случае регулярных нарушений аккаунт могут временно заблокировать. Такой подход, по словам специалистов, дисциплинирует и повышает общую безопасность поездок.

Новые правила верификации

С 1 сентября в Москве вводится единая система проверки пользователей через портал mos. ru. Эта инициатива, реализуемая по поручению мэра Сергея Собянина, позволит сервисам получать актуальные данные о водителях, включая изменения в документах.

"Мы видим, что более 30% автовладельцев в Москве пользуются арендой машин. Это говорит об удобстве сервисов. Можно оставить авто и не возвращаться за ним, бесплатно парковаться и не заниматься техобслуживанием", — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По мнению специалистов, именно удобство в сочетании с экономией времени и денег делает каршеринг привлекательным для горожан.