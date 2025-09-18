Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована 18.09.2025 в 10:19

Сюрпризы на заднем сиденье: находки из каршеринга тянут на музей абсурда

"Ситидрайв" сообщил о 250–300 забытых предметах в каршеринговых авто каждый месяц

Автомобили каршеринга давно стали частью повседневной жизни горожан: это удобно, быстро и доступно. Но вместе с тем сервисы регулярно сталкиваются с занятным явлением — забытые вещи пассажиров. Как рассказали в пресс-службе "Ситидрайв", каждый месяц в их автомобилях остаётся от 250 до 300 предметов, и порой среди них встречаются совершенно неожиданные находки.

Что чаще всего забывают

Список оставленных вещей поражает разнообразием — от привычного до курьёзного:

  • игровая консоль PlayStation;
  • коробка с надписью "Генеральный директор";
  • носки с единорогами;
  • подушка-антистресс в форме пирожка;
  • фиолетовый парик;
  • поводок для собаки;
  • книга "Как бросить курить за 5 минут";
  • килограмм сушёных кальмаров.

Романтика и юмор на колёсах

Некоторые находки вызывают не только улыбку, но и искреннее умиление. Так, в одной из машин обнаружили записку с признанием в любви, адресованную "Моей сладкой булочке".

Среди других необычных вещей встречались:

  • костюм банана;
  • билеты на концерт Татьяны Булановой;
  • сборник гороскопов;
  • домашние тапочки;
  • резиновая змея.

Плюсы и минусы для каршеринга

Плюсы Минусы
Живые истории, подчёркивающие популярность сервиса Необходимость хранить и возвращать забытые вещи
Возможность выстраивать более доверительные отношения с клиентами Дополнительные организационные расходы
Пиар-эффект — необычные находки вызывают интерес в СМИ Риск недовольства пользователей, если вещь потеряна

Сравнение: такси vs каршеринг по "забывчивости"

Параметр Такси Каршеринг
Кол-во забытых вещей Выше (частые короткие поездки) Чуть ниже
Ответственность за находку У водителя У службы поддержки сервиса
Характер находок Телефоны, сумки, зонты Более личные и неожиданные вещи

Советы пользователям шаг за шагом

  1. Перед выходом из машины проверяйте заднее сиденье и багажник.
  2. Используйте напоминание в смартфоне или ярлык "ключи, телефон, документы".
  3. Если вещь забыта — как можно быстрее обратитесь в службу поддержки.
  4. Храните билеты, документы и мелкие предметы в одной папке или чехле.
  5. Не берите с собой лишнее — чем меньше вещей, тем меньше шансов что-то оставить.

Мифы и правда

  • Миф: забытые вещи никто не возвращает.
    Правда: каршеринговые компании имеют службы находок, и многие предметы возвращаются владельцам.

  • Миф: чаще всего теряются только мелочи.
    Правда: находят и дорогую технику, и даже крупные покупки.

  • Миф: все забытые вещи забирают сотрудники.
    Правда: у сервисов есть регламент хранения и возврата.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить вещи на заднем сиденье.
    Последствие: риск забыть или потерять.
    Альтернатива: складывать всё в сумку и ставить её на видное место.

  • Ошибка: надеяться на память.
    Последствие: потеря ценных предметов.
    Альтернатива: выработать привычку проверять салон.

  • Ошибка: медлить с обращением в поддержку.
    Последствие: вещь может быть утеряна.
    Альтернатива: звонить сразу после выхода из машины.

FAQ

Что делают с забытыми вещами в "Ситидрайве"?
Их передают в службу поддержки, где хранят до обращения владельца.

Можно ли вернуть ценную вещь?
Да, при подтверждении принадлежности.

Какие предметы чаще всего забывают?
Телефоны, ключи, документы, одежду и аксессуары.

Исторический контекст

Забытые вещи в транспорте — не новое явление. Ещё в начале XX века службы трамваев и поездов имели "бюро находок". С приходом такси список забытых предметов расширился, а с развитием каршеринга приобрёл ещё более неожиданный характер.

А что если…

А что если каршеринговые компании начнут вести "музей находок"? Это могло бы стать не только PR-ходом, но и напоминанием пользователям быть внимательнее к своим вещам.

Итог

Каршеринг удивляет не только удобством, но и историями, которые оставляют его пользователи. Каждая забытая вещь — это маленький штрих к портрету современного города, где серьёзное соседствует с юмором и романтикой.

