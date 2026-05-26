Центры городов могут отдать каршерингу бесплатно: за красивой инициативой нашли скрытый смысл

Скептическое отношение по поводу инициативы бизнеса закрепить каршеринг как самостоятельный вид транспорта выразил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В комментарии NewsInfo он пояснил, что за продвижением единых стандартов скрывается желание компаний получить налоговые преференции и бесплатные парковки по всей стране.

Ранее издание "Известия" сообщило, что понятие каршеринга в России предлагают закрепить в законодательстве как самостоятельный вид транспорта. Сегодня единые требования к его работе отсутствуют, из-за чего возникают сложности как у бизнеса, так и у пользователей. К примеру, в одном регионе автомобиль можно оставить бесплатно на платной парковке, в другом — получить за это штраф. С соответствующей инициативой в Минтранс обратились представители бизнеса.

Авторы идеи указывают на правовой вакуум: сегодня правила парковки и эксплуатации арендованных машин разнятся от региона к региону, что создает сложности для пользователей. При этом вопрос того, почему короткая остановка в центре города становится накладной, беспокоит многих автомобилистов вне зависимости от формы собственности транспорта. Эксперты отрасли настаивают, что федеральный регламент поможет систематизировать работу сервисов и снизить количество споров.

Попов уверен, что каршеринг объективно проигрывает общественному транспорту в эффективности использования дорожной инфраструктуры, оставаясь лишь формой персональной перевозки. При этом он отмечает, что стремление компаний к унификации правил продиктовано исключительно коммерческим интересом.

"Я не считаю, что каршеринг является благом для улично-дорожной сети. Каршеринг — это все равно персональная перевозка, он занимает на дороге гораздо больше места в отношении перевозки одного человека, нежели этот человек поедет в автобусе. Поэтому говорить о том, что каршеринг — это благо для наших транспортных целей, это вряд ли. Каршеринг иногда помогает людям, но объемы загруженности дорог каршеринговым транспортом не соответствуют реальным объемам задач", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что попытки бизнеса внедрить федеральное законодательство направлены на создание условий, аналогичных московским, где парковка для таких машин бесплатна. По словам эксперта, компании, юридически зарегистрированные в столице и платящие налоги в ее бюджет, фактически стремятся пользоваться ресурсами других субъектов РФ без встречных финансовых обязательств перед местными муниципалитетами. Пользователям стоит учитывать, что знание тонкостей договора аренды помогает избежать лишних трат при использовании таких сервисов.

"Мне известно об этой замечательной инициативе. Она направлена вовсе не на то, чтобы облегчить нам жизнь или упорядочить что-то с каршерингом. Она направлена на то, чтобы в едином порыве заполучить возможность бесплатной парковки в центральной зоне во всех регионах страны. Когда говорят, что это будет единый порядок использования транспортного средства, мне кажется, что это туман, который напускается для того, чтобы сокрыть желание получить преференции такие, как в Москве, по всей стране", — резюмировал эксперт.

Относительно предложений по упрощению системы штрафов Дмитрий Попов подчеркнул, что текущие нормы КоАП РФ, возлагающие ответственность на собственника авто, в данном случае работают корректно. Попытки переложить процесс идентификации водителя на плечи государства эксперт считает избыточными. Подобные споры затрагивают и другие сферы: например, в обществе не утихают дискуссии о том, как дифференцированные штрафы могут изменить дисциплину на дорогах. Кроме того, многих водителей пугает перспектива того, что современные технологии видеофиксации практически исключают шансы на обжалование нарушений. Впрочем, при возникновении спорных ситуаций важно помнить, что существует отработанный алгоритм того, как правильно подать жалобу на ошибочный штраф.

