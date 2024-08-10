Автомобильный эксперт предложил несколько способов для реанимации устаревших моделей машин

Автоэксперт Леонид Салихов объяснил, что владельцы старых автомобилей, например, "Жигули" шестой модели, могут выбрать один из нескольких вариантов их реанимации: восстановить первоначальный вид, модернизировать с использованием современных технологий или адаптировать для экстремального вождения. Стоимость таких проектов варьируется в зависимости от состояния машины, а цены на редкие модели на рынке могут достигать нескольких миллионов рублей, сообщает Вечерняя Москва.
Автоэксперт Павел Краюшкин добавил, что для ценителей ретро важна оригинальность запчастей, что значительно повышает стоимость автомобиля.
Фото: flickr.com/Dmitry Terekhov (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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