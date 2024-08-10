Автомобильный эксперт предложил несколько способов для реанимации устаревших моделей машин

Автоэксперт Леонид Салихов объяснил, что владельцы старых автомобилей, например, "Жигули" шестой модели, могут выбрать один из нескольких вариантов их реанимации: восстановить первоначальный вид, модернизировать с использованием современных технологий или адаптировать для экстремального вождения. Стоимость таких проектов варьируется в зависимости от состояния машины, а цены на редкие модели на рынке могут достигать нескольких миллионов рублей, сообщает Вечерняя Москва.

Автоэксперт Павел Краюшкин добавил, что для ценителей ретро важна оригинальность запчастей, что значительно повышает стоимость автомобиля.

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